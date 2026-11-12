CD Projekt a utilisé l’IA pour modifier la voix du doubleur de Geralt de Riv dans The Witcher 3 Songs of the Past, mais ce choix est justifié

Les joueurs n’aiment pas l’IA dans leurs expériences vidéoludiques. Mais The Witcher 3: Songs of the Past fait exception. Et pour cause, CD Projekt a utilisé l’IA pour modifier la voix du doubleur de Geralt de Riv. La raison est simple : le comédien Jacek Rozenek n’a plus la même voix depuis un AVC.

CD Projekt a utilisé l’IA avec l’accord de Jacek Rozenek pour rapprocher sa voix actuelle de celle de Geralt avant son AVC de 2019.

Le comédien a enregistré lui-même ses nouvelles répliques, ensuite retravaillées par Respeecher à partir d’environ 10 000 anciennes lignes de dialogue.

Le studio défend un usage éthique de l’IA avec consentement de l’acteur, sans prévoir de modifier sa voix dans les futurs jeux.

Jacek Rozenek est le doubleur polonais de Geralt de Riv. Et forcément, en tant que studio polonais, CD Projekt souhaitait vraiment que le comédien reprenne son rôle dans Songs of the Past, la nouvelle extension de The Witcher 3.

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La voix de Geralt de Riv a été modifiée via IA après l’AVC du doubleur

Jacek Rozenek a donc enregistré lui-même ses nouveaux dialogues et autorisé leur retouche via IA pour gommer les conséquences de l’AVC qui a impacté sa voix. C’est en 2019 que le doubleur a vécu cet incident puis a perdu la parole pendant plusieurs mois.

Le doubleur de Geralt de Riv a suivi jusqu’à sept heures d’exercices vocaux quotidiens pour reprendre son métier. En 2021, le comédien a enregistré ses répliques pour la mise à jour de The Witcher 3 sortie l’année suivante. « Cette séance m’a complètement épuisé », raconte Jacek Rozenek dont la voix est plus grave depuis son AVC.

Pour Songs of the Past, CD Projekt souhaitait donc garder le doubleur historique sachant que les joueurs parcourent aussi l’original avec la voix enregistrée il y a dix ans. Le décalage se serait fait sentir immédiatement entre avant et après l’AVC.. Les joueurs auraient jonglé de la voix d’antan de Jacek Rozenek à l’actuelle plus grave d’un passage à l’autre du jeu.

CD Projekt a donc proposé d’utiliser l’IA pour une correction sonore avec l’accord de Jacek Rozenek. Pour ce faire, le studio a contacté Respeecher, une entreprise ukrainienne de modification vocale par IA. Jacek Rozenek a enregistré ses nouveaux dialogues et Respeecher a utilisé les quelque 10 000 anciennes répliques de Geralt de Riv pour entraîner son outil puis ajuster les nouveaux enregistrements.

Une technologie déjà utilisée par CD Projekt dans Cyberpunk 2077

Dmytro Vasylets, qui travaille chez Respeecher, explique : « Le plus difficile était de restituer les nuances de Jacek, ses cris, sa peur et son rire ». Un travail colossal qui a demandé des dizaines d’heures aux équipes de Respeecher.

Jacek Rozenek est très heureux de cette méthode. « Je souhaitais que ma voix soit aussi proche que possible de celle d’il y a douze ans », explique le comédien. Le doubleur rappelle sa confiance en CD Projekt et sa joie d’incarner de nouveau Geralt de Riv.

CD Projekt a déjà travaillé avec Respeecher pour Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077. En 2021, le comédien polonais Miłogost Reczek est décédé et il interprétait le charcudoc Viktor Vektor. Pour les nouveaux dialogues, Janusz Zadura a enregistré les lignes et Respeecher a reproduit la voix de Miłogost Reczek avec l’autorisation de ses fils. Le cas est tout de même différent puisqu’ici Jacek Rozenek est bien l’interprète de Geralt de Riv.

Mikołaj Szwed, responsable de la localisation chez CD Projekt, comprend les inquiétudes des comédiens autour de l’IA : « Dans ce cas précis, nous avons pu utiliser l’IA de façon éthique avec le consentement de l’acteur ».

Le doubleur de Geralt de Riv pourrait revenir

CD Projekt n’a pas dans ses plans de modifier la voix actuelle de Jacek Rozenek dans de futurs jeux. On imagine que dans The Witcher 4, un Geralt de Riv plus âgé avec une voix grave ne sera pas dérangeant si c’est la voix de Jacek Rozenek.

C’est en 2027, sans date exacte pour le moment, que The Witcher 3: Songs of the Past sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. CD Projekt a codéveloppé la troisième extension avec le studio polonais Fool’s Theory.

L’intrigue se déroulera à Letten, le pays natal du barde Jaskier, dans une aventure avec de nouveaux monstres, une nouvelle arme mais surtout une intrigue totalement nouvelle. De quoi plonger plusieurs heures dans un récit riche que l’on espère à la hauteur de Blood and Wine, qui est considéré comme l’une des meilleures extensions de l’histoire du jeu vidéo.

Source : GameFile