L’industrie automobile européenne a perdu 300 000 emplois ans pendant que la Chine a créé environ 350 000 postes

En moins de dix ans, l’industrie automobile européenne a perdu plus de 300 000 emplois quand la Chine a créé environ 350 000 postes. C’est en tout cas ce que nous apprend une étude de la London School of Economics qui a suivi ce basculement à travers 62 entreprises qui représentent au moins 95 % des immatriculations en Europe et au Royaume-Uni.

© Unsplash

L’industrie automobile européenne a perdu plus de 300 000 emplois en moins de dix ans, quand la Chine en a créé environ 350 000.

La voiture électrique accélère ce basculement, avec une Chine en avance sur les batteries, l’électronique et la production de véhicules.

Les groupes chinois multiplient les usines en Europe, ce qui crée des emplois locaux mais renforce la dépendance industrielle du continent.

L’un des constats de l’étude, c’est que la France est concernée car la bataille de la voiture électrique déplace aussi les usines, les batteries et les compétences vers la Chine. Bref, la Chine a encore une longueur d’avance alors que l’industrie automobile européenne est à la traîne sur le marché des voitures électriques.

Pendant que l’Europe perd des emplois, la Chine se renforce

Entre 2015-2016 et 2023-2024, les effectifs suivis par l’étude ont chuté de 17 % en Europe hors Royaume-Uni et de 30 % au Royaume-Uni. En parallèle, la hausse dépasse 40 % en Chine. Ce sont donc deux trajectoires totalement différentes sur une même période. Et on parle ici de postes dans la construction des voitures, pas de l’ensemble des emplois automobiles européens.

C’est bien évidemment la voiture électrique qui explique la situation. Un tel modèle demande moins de pièces mécaniques qu’un véhicule thermique. Il y a donc une réduction du besoin de main-d’œuvre dans les moteurs, les boîtes de vitesses ou les échappements.

La Chine a investi bien avant dans les batteries, l’électronique et les voitures électriques quand l’Europe a une industrie bâtie autour du thermique. Si depuis 2017, environ 72 milliards d’euros ont été investis dans les usines européennes de batteries et de véhicules électriques, l’Europe importe toujours près des deux tiers des batteries lithium-ion qu’elle utilise.

Des constructeurs chinois qui s’implantent en Europe

Et les suppressions de postes vont au-delà de la période étudiée. En 2024 et 2025, les équipementiers européens ont annoncé 104 000 suppressions d’emplois. Rien que ce mois-ci, Schaeffler a annoncé 3 460 suppressions en plus et la fermeture de cinq sites européens. La transition électrique crée de nouveaux métiers mais pas assez rapidement pour compenser les pertes dans les activités historiques.

Et l’offensive chinoise est très puissante, comme le montre l’implantation de BYD ou encore l’arrivée de Xiaomi prévue pour 2027. Sur les cinq premiers mois de 2026, les entreprises automobiles chinoises ont atteint 14,2 % des ventes de voitures électriques en Europe occidentale.

Ce qui veut dire qu’une voiture électrique sur sept vendue sur le Vieux Continent est de marque chinoise. Pourtant, l’Union européenne impose des droits en plus sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Mais qu’importe, ces taxes ne stoppent pas l’expansion.

Nos constructeurs subissent aussi de plein fouet la situation puisqu’en 2028, l’usine Stellantis de Rennes pourrait commencer à produire des véhicules Voyah de Dongfeng, entreprise chinoise. Pourquoi est-ce un problème ? Tout simplement parce que cette implantation garde des emplois européens mais déplace le pouvoir industriel.

Des emplois européens créés grâce aux investissements chinois

L’Europe garde donc des emplois grâce aux usines chinoises mais n’a pas la main sur tout le savoir-faire. Les batteries, les logiciels et une grande part des pièces représentent une grosse partie de la valeur d’une voiture électrique. La Chine investit donc massivement en Europe et si c’est une bonne nouvelle pour l’emploi, ça l’est moins pour l’indépendance industrielle.

Rappelons qu’en Espagne, CATL, entreprise chinoise, bâtit une usine de batteries de 4,1 milliards d’euros près de Saragosse avec Stellantis. Le projet permettra de créer 3 000 emplois locaux lorsque l’usine sera ouverte. Mais 2 000 salariés chinois sont prévus pour construire et équiper le site.

Les constructeurs chinois adaptent aussi leur stratégie aux futures règles européennes. Changan, Xpeng, Chery ou encore GAC préparent des usines et des réseaux de fournisseurs en Europe. En 2028, Changan compte produire 180 000 véhicules par an en Europe et 350 000 en 2030. BYD discute également avec des constructeurs européens pour reprendre des usines sous-utilisées.

Source : Financial Times