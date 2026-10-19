La Chine dépasse le reste du monde, sa batterie solide capable d’encaisser 600 000 km sans panne sortira en 2027

Leader sur le marché des voitures électriques, la Chine souhaite arriver en premier sur celui des batteries solides. Et justement, la Chine accélère avec la promesse d’une sortie en 2027 pour 1 500 kilomètres d’autonomie, neuf minutes de recharge et 600 000 km avant une quelconque dégradation.

Changan et CATL préparent une batterie solide pour 2027 avec plus de 1 500 km d’autonomie et une recharge de 30 à 80 % en neuf minutes.

Leur coentreprise va porter sa capacité annuelle à 75 GWh et construire une nouvelle usine de 25 GWh pour accélérer la production de batteries solides et sodium-ion.

CATL travaille aussi sur le sodium-ion, avec des batteries capables de fonctionner jusqu’à -50 °C et visant 500 à 600 km d’autonomie.

Changan et CATL se sont alliés pour former une coentreprise qui développe ces batteries solides pour les voitures électriques. Leur partenariat passera à 75 GWh de capacité annuelle. Et en plus d’accélérer sur le terrain des batteries solides, l’accent sera mis sur le sodium-ion.

Changan et CATL prépare leur batterie solide pour 2027

Pour les automobilistes, c’est la promesse de plus de 1 500 kilomètres d’autonomie et une recharge de 30 à 80 % en neuf minutes pour la future batterie solide de Changan. C’est en 2023 que Changan et CATL créent une coentreprise pour sécuriser l’approvisionnement des marques du groupe chinois comme Avatr, Deepal et Nevo.

Et justement, ces filiales ont déjà le droit aux cellules de ce partenariat. Si leur capacité prévue était de 50 GWh, c’est désormais 75, soit 25 de plus, suffisant pour alimenter plusieurs centaines de milliers de voitures électriques tous les ans, selon la taille de leur batterie.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une nouvelle usine de près de 700 000 mètres² est prévue dans la zone de Gaozhu, entre Chongqing et le Sichuan. Pour l’investissement, c’est 5,5 milliards de yuans, soit environ 730 millions d’euros, pour une production qui débutera l’année prochaine, en 2027.

Le site atteindra une capacité de 25 GWh en trois ans. Pour la création d’emplois, ce sera 2 500 postes directs et une production annuelle valorisée à près de 10 milliards de yuans, soit environ 1,33 milliard d’euros.

Une batterie solide qui peut encaisser 600 000 km sans perte de capacité

Changan développe une technologie appelée Golden Bell avec une densité énergétique de 400 Wh/kg. En gros : la batterie stocke bien plus d’énergie sans prendre de poids quand la valeur est élevée. La coentreprise souhaite proposer plus de 1 500 kilomètres d’autonomie sur une charge, plus de 5 000 cycles de recharge et au moins 600 000 kilomètres sans perte notable de capacité.

La coentreprise entre Changan et CATL parle aussi d’une puissance 6C qui permettrait de recharger rapidement la batterie solide de 30 à 80 % en neuf minutes. Des essais ont déjà commencé cette année autour de ces cellules solides intégrées dans des véhicules et dans des robots. Mais l’année prochaine, la production commerciale montera en puissance.

CATL se concentre également sur ses batteries sodium-ion Naxtra qui utilisent du sodium au lieu des matériaux habituels des batteries au lithium-ion. Il s’agit d’une chimie qui mise sur des matières premières plus abondantes et résiste bien mieux au froid, l’un des ennemis des voitures électriques. Les cellules atteignent 175 Wh/kg, soit un niveau proche des batteries lithium-fer-phosphate actuellement en circulation.

C’est en février dernier que CATL et Changan ont présenté une voiture électrique Nevo A06 équipée d’une batterie sodium-ion de 45 kWh pour une autonomie qui dépasse 400 kilomètres, selon la norme chinoise CLTC.

Des essais menés en Mongolie ont aussi montré une capacité à fonctionner jusqu’à moins 50 degrés. La coentreprise estime que les futures versions de cette technologie atteindront entre 500 et 600 kilomètres d’autonomie.

La Chine tente de relancer ses ventes automobiles

Le marché chinois a besoin de nouveautés pour renouveler ses ventes face à la forte pression récente. Les marges des constructeurs automobiles ont chuté face à la guerre des prix et au recul des ventes en Chine. Au premier trimestre 2026, la marge moyenne du secteur automobile chinois était de 3,2 %.

L’association chinoise du secteur automobile estime qu’une voiture vendue 100 000 yuans, soit environ 13 300 euros, ne rapporte plus que 1 500 yuans de bénéfice net, soit environ 200 euros. Heureusement, CATL est dans une position plus confortable, puisque entre janvier et mai 2026, l’entreprise contrôle 40,2 % du marché mondial des batteries de voitures électriques.

Le but de la coentreprise est que Changan sécurise ses volumes et ait plus rapidement accès aux nouvelles chimies. C’est lors du Mondial de l’auto de Paris d’octobre 2026 que Changan a exposé Avatr. Et l’édition de cette année a fait la part belle aux constructeurs chinois.

Et cette décision de s’installer au Mondial de l’auto de Paris n’a rien d’un hasard, puisque les entreprises chinoises renforcent leur présence en Europe comme BYD, dont les voitures se vendent extrêmement bien sur le Vieux Continent.

Quant à CATL, il n’a pas que des clients chinois comme lui et propose déjà ses batteries dans des Tesla, BMW et Volkswagen. La batterie solide est donc la prochaine étape pour l’industrie automobile. Et la Chine compte bien arriver avant tout le monde.