Quels sont les meilleurs accessoires de Nintendo Switch 2 en octobre 2026 ? Notre sélection des indispensables

Vous venez d’acquérir une Nintendo Switch 2 et vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre console ? Sachez qu’il existe de nombreux objets permettant d’améliorer votre expérience de jeu comme une manette Pro ou un support de recharge pour Joy-Con 2. Voici les meilleurs accessoires de Switch 2 disponibles depuis le lancement.

© Nintendo / BuzzArena

Top 3 des meilleurs accessoires Switch 2

La Nintendo Switch 2 débarque avec son lot de nouveautés, elle s’accompagne également de nouveaux accessoires. Si elle conserve l’esprit de la console précédente, elle rencontre tout de même un immense succès. Quoi qu’il en soit, de nombreux produits permettent une meilleure expérience de jeu. Manette, protection d’écran, housse de transport, carte mémoire, volant pour Mario Kart sont autant d’objets presque indispensables pour profiter à fond de la Switch 2.

Mais encore, faut-il se procurer les bons accessoires pour exploiter tout son potentiel. Que ce soit pour le confort, le multijoueur ou sécuriser sa console, un équipement adapté peut faire toute la différence. Mais n’oubliez pas non plus que certains appareils de la Switch 1 sont compatibles avec la nouvelle génération. Dans cette sélection, nous avons regroupé les 8 meilleurs accessoires pour la Nintendo Switch.

À lire : les meilleures cartes microSD Express pour Switch 2

1. Manette Pro Switch 2, la meilleure manette Nintendo

Les Joy-Con sont bien, mais une véritable manette pour certains RPG ou titres multijoueurs, c’est encore mieux. Avec sa nouvelle console, Nintendo nous gratifie d’une nouvelle manette Switch 2 Pro. Le design reste le même, avec notamment des joysticks asymétriques comme sur les contrôleurs dédiés aux PC. Dans tous les cas, elle offre une excellente ergonomie et ses finitions sont tout simplement exemplaires.

Au niveau des nouveautés, nous pouvons citer le bouton C dédié au Game Chat. Elle possède aussi deux contrôles personnalisables à l’arrière. Pour le reste, on trouve toujours un connecteur mini-jack avec des vibrations HD. Enfin, la marque annonce une autonomie d’environ 40 heures. Rappelons tout de même que si vous possédez la version destinée à la Switch 1, cette dernière est également compatible avec la Switch 2.

2. Carte mémoire SanDisk Express, l’incontournable pour augmenter le stockage

Bien que la Switch 2 offre une capacité de 256 Go, augmenter la capacité de stockage reste une chose intéressante. En effet, certains jeux destinés à la nouvelle console sont très volumineux. Mais avant toute chose, vous devez savoir que la console est uniquement compatible avec les cartes microSD Express. Si vous avez un doute, vérifiez que le logo « EX » apparaît bien sur la carte. Pour cette sélection, nous vous proposons le produit officiel avec son design Mario. Les vitesses d’écriture et de lecture sont suffisantes pour profiter à fond des performances de la console.

Curieusement, cette dernière existe seulement en 256 Go (Samsung ou SanDisk), ce qui laisse un choix limité. Bien évidemment, vous pouvez vous tourner vers d’autres solutions du moment qu’elles sont compatibles avec la norme Express. Pour un plus large choix, vous pouvez directement consulter notre guide d’achat dédié aux meilleures cartes mémoires microSD.

3. Paire de volants pour Joy-Con 2, l’indispensable pour Mario Kart

Mario Kart Wolrd est le principal jeu à accompagner la sortie de la Nintendo Switch 2. D’ailleurs, certains d’entre vous ont peut-être obtenu le titre via le pack console proposé par Nintendo. Comme depuis l’époque de la fameuse Wii, le nouvel opus s’accompagne d’une nouvelle paire de volants adaptée aux Joy-Con 2. Cela offre toujours une meilleure prise en main et le coffret contient tout de suite deux volants. Pour le reste, le design ne change pas beaucoup, même si les bords en couleurs sont un petit plus. Précisons qu’ils ne sont pas étudiés pour accueillir les Joy-Con 1. Sinon, la fixation magnétique garantit que vos manettes vont rester en place. Elles ne risquent donc pas de faire une mauvaise chute.

4. Joy-Con 2, un classique revisité

La console est livrée avec une paire de Joy-Con 2, mais acheter des contrôleurs supplémentaires est toujours intéressant si vous souhaitez jouer à plusieurs. Pour ceux qui l’ignorent, les manettes sont plus volumineuses que par le passé, ce qui assure une meilleure prise en main. Les gâchettes ont également été agrandies, tout comme les joysticks. Sinon, nous trouvons désormais un bouton C. Ce dernier permet d’activer et de gérer les fonctionnalités en lien avec le Game Chat.

Ils disposent d’un système d’aimant qui assure un meilleur maintien une fois branchés à la console. Il suffit d’appuyer sur un petit bouton placé à l’arrière de celle-ci pour les détacher. Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez utiliser les Joy-Con 2 comme une véritable souris avec les jeux compatibles. Pour finir, l’autonomie annoncée tourne autour de 20 heures.

5. Support de recharge Joy-Con 2, un accessoire toujours utile

Maintenant que nous venons d’évoquer les Joy-Con 2, il ne faut pas oublier le support de charge. Il s’agit d’un accessoire officiel étudié pour les nouvelles manettes de Switch 2. En plus de recharger ces dernières, il offre un support permettant une meilleure expérience de jeu. Cette configuration permet d’avoir plus ou moins une manette classique en main. De plus, ce produit reste beaucoup plus abordable qu’une Switch 2 Pro. Le câble de recharge est présent dans la boîte. L’ensemble fonctionne uniquement avec les Joy-Con 2 et n’est pas compatible avec les contrôleurs de la console précédente.

6. Caméra Nintendo Switch 2, pour profiter à fond du Game Chat

Le Game Chat est l’une des grandes nouveautés intégrées à la Switch 2. Nous vous présentons ici la caméra officielle. Il existe des accessoires compatibles plus abordables, mais avec une qualité d’image inférieure. Dans tous les cas, la compatibilité se limite à du 1080p au maximum. Quoi qu’il en soit, la caméra Nintendo Switch 2 capture des vidéos en 1080p. Elle fonctionne en filaire et se branche directement au port USB de la console.

Pour faire simple, elle permet de jouer avec vos amis en visioconférence. De plus, vous pouvez l’utiliser quand la console est en mode dock ou bien portable. À la pratique, les images sont nettes et elle est capable de s’adapter à la luminosité ambiante. En bref, un objet intéressant sans pour autant être l’accessoire indispensable pour accompagner votre Switch 2.

7. Protection d’écran Switch 2, un accessoire essentiel

Protection d’écran Switch 2 à 10,99 € chez Amazon

Il est vivement conseillé de protéger la dalle de votre Switch 2 avec une protection d’écran dédiée. Rien de tel qu’un produit en verre trempé pour éviter les rayures ou les fissures. Pour rappel, l’écran de la console possède une diagonale de 7,9 pouces, donc faites bien attention de vous procurer un accessoire au bon format. S’il est possible d’acheter une protection d’écran directement sur le site officiel, nous vous conseillons cet objet signé Transnovo disponible sur Amazon. Ce dernier, parfaitement compatible, est apprécié des premiers utilisateurs.

8. Étui de transport Switch 2, pour une protection renforcée

Pour ceux ayant l’habitude de jouer en mode portable ou qui se déplacent fréquemment avec leur console, un étui de transport pour Switch 2 est un essentiel. Nintendo propose son propre accessoire officiel pour 25 euros. Celui-ci assure un très bon niveau de protection, mais il est uniquement étudié pour embarquer l’appareil sans son dock. Il est possible d’y ranger quelques jeux, mais vous ne pourrez pas faire entrer une manette Switch Pro à l’intérieur.

Si vous souhaitez transporter tous vos accessoires, nous vous conseillons la mallette Nacon pour Switch 2. Cette dernière, bien que plus volumineuse, offre un grand espace de rangement tout en protégeant très bien la console et son écran.

FAQ : tout savoir sur les accessoires Nintendo Switch 2

Les accessoires de la Switch 1 sont-ils compatibles avec la Switch 2 ?

Oui, Joy-Con et manette Pro Controler sont des accessoires Switch 1 compatibles avec la Switch 2. Mais attention, si vous pouvez connecter les contrôleurs en Bluetooth, vous ne pourrez placer vos Joy-Con 1 sur la nouvelle console. De même, ils ne vont pas s’adapter au nouveau support de charge ou aux derniers volants pour Mario Kart. Le dock de la Switch 2 n’est pas non plus compatible avec la Nintendo Switch 1.

Faut-il une manette Pro pour bien jouer à la Switch 2 ?

Si elle n’est pas nécessaire, la manette Switch 2 Pro (ou la version précédente) reste un atout majeur. Elle permet de maximiser le confort, surtout lors de longues sessions de jeu. De même, nous conseillons fortement son utilisation pour profiter de titres comme les derniers Zelda ou bien même Cyberpunk 2077.

Quel type de carte mémoire acheter avec une Nintendo Switch 2 ?

La Switch 2 est uniquement compatible avec les cartes microSD Express. Si la carte mémoire de votre Switch 1 ne répond pas à ce standard, vous ne pourrez pas l’utiliser avec la nouvelle console. Cette norme permet des vitesses de lecture et d’écriture supérieures. C’est essentiel pour profiter pleinement des performances et assurer un démarrage rapide des jeux.

Est-il possible de connecter un casque audio à la Switch 2 ?

Oui, vous pouvez connecter un casque ou des écouteurs via la prise mini-jack 3,5 mm ou bien en Bluetooth. La majorité des produits actuels destinés au gaming ou non (comme les AirPods Pro 2) sont compatibles avec la Nintendo Switch 2.