Plusieurs joueurs signalent des problèmes de surchauffe et des pannes de leur PS5 depuis la sortie de GTA 6. L’un d’eux a même vu sa console dégager de la fumée lors d’une diffusion sur Twitch. Un réparateur a mesuré la consommation électrique de la console de Sony pendant que tourne le jeu de Rockstar, et ça monte haut.

Plusieurs joueurs signalent des PS5 qui surchauffent, tombent en panne ou dégagent de la fumée pendant GTA 6.

Un réparateur a mesuré jusqu’à 274,2 watts de consommation avec GTA 6, contre 67 watts une fois le jeu fermé.

Aucun lien officiel n’est toutefois établi entre GTA 6 et ces pannes, faute de mesures de température et de confirmation de Sony ou Rockstar.

JoJoJosiah jouait à GTA 6 devant ses abonnés sur Twitch le 21 novembre lorsqu’il a mis le jeu en pause pour aller aux toilettes. À son retour, sa pièce était remplie de fumée. Le détecteur de fumée s’est même déclenché pendant la diffusion. Le streamer a débranché sa PS5 et a rassuré les internautes sur son état de santé. Il doit toutefois remplacer sa console.

Même des PS5 neuves surchauffent pendant GTA 6

La streameuse shivjam a rencontré un autre problème le 24 novembre. L’image s’est figée alors que Jason et Lucia montaient sur un quad, puis des pixels verts sont apparus à l’écran. La PS5 n’a plus voulu démarrer. La joueuse pense que la puce graphique de sa console est morte et a partagé des images du ventilateur sur lequel il y avait très peu de poussière.

Was playing gta VI on stream but had to go poop. Paused it and put on a sensory vid for my chat



PS5 started just smoking out its ass and now i need to get a replacement 😀 pic.twitter.com/qSdfcCi4l1 — JoJoJosiah (@JoJoJosiah_) November 21, 2026

Sur Reddit, un joueur explique avoir nettoyé sa PS5 de fond en comble quelques jours avant la sortie de GTA 6. Sa console faisait tourner Cyberpunk 2077 sans problème. Après plusieurs heures sur le jeu de Rockstar, sa PS5 s’est éteinte et impossible de la redémarrer, même en mode sans échec.

Le joueur a apporté sa console chez un réparateur qui, selon son témoignage, n’a constaté aucun problème au niveau du métal liquide utilisé pour le refroidissement. C’est la carte mère qui présente une grave défaillance.

Un autre internaute a acheté une PS5 neuve le 22 novembre. Sa console a affiché un message de surchauffe dès le menu de configuration de GTA 6 avant de s’éteindre. Le même problème s’est produit lors de la réinitialisation de la machine, alors que le jeu ne tournait pas.

GTA 6 fait grimper la consommation électrique des PS5

Le réparateur Modyfikator89 a mesuré une consommation de 220 watts alors que Jason se tenait simplement debout à côté d’une voiture. Son appareil de mesure a affiché un pic de 274,2 watts lors d’un test plus poussé contre 67 watts après avoir fermé GTA 6.

Console was completely clean, Liquid Metal was intact, apparently the mounting bracket and the heat sink compressed on to the CPU and the damage is structural. This PS5 is cooked all thanks to GTAVI. $100 game just to cook your console internally #sony #playstation #rockstar https://t.co/CvrC9fNZ3Q pic.twitter.com/JZTciiez8Q — BlackBurai (@BlackBurai) November 25, 2026

À titre de comparaison, Sony communique une consommation moyenne de 197,7 watts sur trois jeux en 4K pour la PS5 de première génération CFI-1016A. Et ce, alors que le jeu de Rockstar est limité à 30 images par seconde. La PS5 standard a même plus de mal que la Xbox Series X à maintenir cette fréquence dans les rues les plus animées de Leonida.

Le réparateur soupçonne notamment un problème au niveau du métal liquide des anciennes PS5. Sony utilise ce matériau pour transférer la chaleur de la puce qui regroupe le processeur et la partie graphique vers le dissipateur thermique. Si le métal liquide est mal réparti sur la surface de la puce, certaines zones risquent de chauffer davantage.

Est-ce que GTA 6 peut endommager la PS5 ?

Sony a d’ailleurs ajouté de fines rainures à l’endroit où est appliqué ce matériau sur la PS5 Pro pour améliorer la stabilité du refroidissement. Un passionné suisse a même remplacé tout le système de refroidissement de sa PS5 Pro par celui d’un PC gaming.

Mais le hic, comme expliqué plus haut, c’est que même des PS5 ont l’air de subir cette surchauffe. Alors simple hasard ou jeu qui pousse vraiment la console de Sony dans ses derniers retranchements ? Peut-être un peu des deux.

Toutefois, les mesures électriques du réparateur ne s’accompagnent pas de relevés de température permettant d’établir une surchauffe. Rockstar a corrigé plusieurs problèmes de plantage avec sa mise à jour du 23 novembre, mais ni le studio ni Sony n’ont confirmé que GTA 6 endommage les composants des PS5.