Citroën montre les images la 2CV électrique, mais elle sera produite à l’étranger pour atteindre le prix de 15 000 €

La 2CV de Citroën prépare son retour en France dans une version électrique, et l’objectif de prix est ambitieux puisque l’on parle de 15 000 euros pour le comeback de ce modèle mythique. Les premières images officielles ont même été dévoilées, mais gardent quand même le mystère autour du design.

© Stellantis

Citroën prépare le retour de la 2CV en version 100 % électrique, avec un objectif de prix autour de 15 000 euros et un concept dévoilé le 11 octobre 2026.

Les premières images reprennent plusieurs codes de la 2CV originale, tandis que la version de série sera simplifiée pour contenir les coûts.

La production est prévue en Italie à partir de 2028, avec un positionnement face aux petites électriques comme la Twingo E-Tech, la Dacia Spring et la Leapmotor T03.

Les premières images officielles de la Citroën 2CV montrent un style très proche de la 2CV originale. Le concept complet sera dévoilé dans quelques jours au Mondial de l’Auto de Paris. Pour en revenir aux images, elles ne montrent que quelques parties de la voiture électrique.

La nouvelle 2CV électrique de Citroën dévoile ses premières images

Plus exactement, les images dévoilent les phares ronds posés sur les ailes, avec une partie supérieure plus plate, un capot bombé marqué par des rainures et une silhouette de toit que l’on reconnaît immédiatement. On trouve même les fameuses poignées pivotantes.

Bref, la communication s’accélère pour Citroën qui dévoile enfin le visage du projet de 2CV électrique abordable confirmé au printemps. La teinte orange choisie rappelle même la 2CV Spot lancée il y a 40 ans.

C’est le 11 octobre 2026 que Citroën dévoilera sa 2CV électrique à 19 heures. Ensuite, le véhicule sera exposé au Mondial de l’Auto de Paris. À noter qu’il ne s’agit là que d’un concept et pas du design définitif. Mais les grandes roues très travaillées, les pneus Michelin à l’esthétique rétro montrent que Citroën cherche à se démarquer en termes d’esthétique.

Le modèle disponible en concession sera plus simple puisque son prix bas impose de réduire les coûts. Et justement face à des constructeurs comme BYD déjà installés en Europe et de nouveaux venus comme Xiaomi, Citroën doit être agressif en termes de prix. Et c’est justement le cœur du projet, puisque ce modèle historique a une philosophie d’accessibilité au plus grand nombre.

Une production localisée en Italie

C’est le 7 octobre 1948 que la première 2CV a été présentée au Salon de Paris. Et entre 1948 et 1990, plus de 5,1 millions d’exemplaires ont été produits. Stellantis a même intégré le retour de la 2CV électrique à son projet E-Car autour de 15 000 euros, preuve que c’est une nouvelle stratégie du constructeur français.

Xavier Chardon, patron de Citroën, estime que l’Europe a perdu près de 3 millions d’acheteurs de voitures neuves par an et que 60 % s’expliquent par la disparition des modèles sous les 15 000 euros. Si la 2CV électrique est vendue à 15 000 euros, elle entrerait donc en concurrence frontale avec les modèles les moins coûteux du marché comme la Renault Twingo E-Tech, la Dacia Spring et la Leapmotor T03.

Citroën a aussi expliqué que la future 2CV sera 100 % électrique et qu’il n’y aura pas de version essence ou hybride. Le but pour le groupe est de concentrer ses coûts de développement sur une seule technologie pour atteindre ce prix aux alentours de 15 000 euros.

En revanche, la production ne se fera pas en France puisque la 2CV électrique sortira de l’usine italienne de Pomigliano d’Arco près de Naples en 2028. C’est déjà là-bas qu’est produite la Fiat Panda et on retrouvera plusieurs autres voitures du projet E-Car. Stellantis cherche à renforcer sa présence sur le marché de l’électrique, au point que même Fiat prépare sa propre petite électrique sur la même base.

La fiche technique n’est pas encore connue puisque Citroën n’a pas communiqué la capacité de la batterie, l’autonomie, la puissance du moteur ou encore la vitesse de recharge de sa 2CV électrique.

Stellantis cherche à attirer avec des prix agressifs

En parallèle, le groupe français pousse pour une nouvelle catégorie européenne de petites voitures électriques produites en Europe. Si Bruxelles écoute cette demande, cette classe pourrait alléger certaines contraintes et aider les constructeurs à réduire leurs coûts.

Si les négociations ne sont pas encore terminées, Stellantis travaille déjà sur une homologation classique au cas où ce nouveau cadre n’est pas prêt en 2028. C’est le 12 octobre 2026 que le Mondial de l’Auto ouvrira ses portes à Paris et la 2CV électrique sera l’une des vedettes du stand Citroën.

La marque reprend la stratégie de Renault avec ses R5, R4 et Twingo électriques. Quand on sait que la 2CV a marqué plusieurs générations de Français, nul doute que tous les regards sont tournés sur cette nouvelle version. Espérons que Citroën respecte la philosophie de simplicité, de prix bas, en plus de cette esthétique rétro.

Source : Stellantis