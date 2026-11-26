Xiaomi a pensé aux amateurs de camping avec son SkyNomad N90 Max Studio. Ce grand SUV de cinq places est équipé d’un toit qui se relève électriquement pour créer une petite chambre à l’étage. La voiture se transforme en mini camping-car et Xiaomi annonce une autonomie totale de 1 688 km avec son prolongateur d’autonomie.

Xiaomi transforme son SkyNomad N90 Max Studio en mini camping-car avec un toit électrique qui cache une chambre pour deux personnes.

Le SUV propose aussi un second lit, un réfrigérateur, un plancher chauffant et même un écran de projection de 30 pouces.

Avec son prolongateur d’autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 1 688 km avant de faire le plein ou de recharger.

C’est le 7 septembre 2026 que Xiaomi a commercialisé cette déclinaison de son SUV en Chine pour 299 900 yuans, soit environ 41 100 €. Le constructeur chinois a supprimé les deux places de la troisième rangée du N90 Max pour revoir tout l’aménagement de l’habitacle. Il s’agit d’une voiture de 5,29 mètres de long pour 1,92 mètre de haut lorsque le toit est fermé.

Xiaomi a aménagé deux espaces pour dormir dans son SUV

Il suffit de maintenir un bouton sur l’écran central pour que le toit se relève. La hauteur sous plafond atteint alors 2,29 mètres à certains endroits de l’habitacle. Xiaomi a prévu un espace de 2,11 mètres sur 98,5 cm à l’étage avec un couchage dont le support mesure 1,95 mètre de long environ et supporte jusqu’à 200 kg.

La climatisation de la voiture alimente aussi cette petite chambre via deux bouches d’aération. Xiaomi a même pensé à installer cinq ouvertures avec des moustiquaires, un éclairage et un port USB-C de 18 W. Quant à la banquette arrière, elle se rabat électriquement en 30 secondes pour former un lit de 1,87 mètre sur 1,24 mètre.

Xiaomi a réalisé 10 000 cycles d’ouverture et de fermeture du toit électrique. Le constructeur a aussi soumis son SUV à un essai de retournement à 44,7 km/h sans que le toit se détache ou subisse de déformation visible. Des capteurs détectent la présence de personnes ou d’animaux à l’étage avant sa fermeture.

Un plancher chauffant et un écran de projection de 30 pouces

Les sièges avant pivotent pour faire face à la banquette arrière et une table amovible s’installe sur les rails au sol. La voiture embarque un réfrigérateur de 9 litres qui fait aussi office de chauffe-plats. Le plancher chauffant atteint 38 degrés et Xiaomi propose même en option un écran de projection de 30 pouces avec une définition de 1080p pour regarder des films.

Le SkyNomad N90 Max Studio est équipé de deux moteurs électriques de 310 kW de puissance cumulée (environ 422 chevaux). Le SUV embarque une batterie de 76 kWh et un moteur essence turbo de 1,5 litre qui produit de l’électricité.

Avec son réservoir de 60 litres, l’autonomie totale annoncée selon le cycle chinois CLTC est de 1 688 km contre 1 705 km pour le N90 Max classique. En électrique uniquement, on parle de 462 km.

Xiaomi va s’attaquer au marché européen

Les deux SUV de la gamme SkyNomad se sont vendus à plus de 27 000 exemplaires en Chine au mois d’octobre. Xiaomi compte commercialiser ses premières voitures en Europe en 2027 mais le constructeur chinois n’a pas annoncé la sortie de cette version aménagée pour le camping sur notre continent.

Car désormais, le constructeur automobile chinois compte bien s’attaquer au marché européen comme Xpeng et BYD. La firme compte sur son nom déjà connu dans le milieu de la téléphonie. Mais entre s’acheter un smartphone et une voiture électrique, il y a un pas. Les consommateurs seront-ils au rendez-vous, surtout avec des taxes douanières qui risquent de peser sur le prix des modèles proposés ?