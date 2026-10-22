Après avoir retiré Face ID, l’iPhone Duo 2 prévu en 2027 va réintégrer cette technologie et prépare d’autres nouveautés

Apple prépare l’iPhone Duo 2 pour 2027 et bonne nouvelle, Face ID fera son retour et sera placé sous l’écran externe. La firme de Cupertino tire donc déjà un trait sur le lecteur d’empreintes Touch ID qui équipe la première génération.

Alors que l’iPhone Duo est un véritable succès, poussant Apple à limiter le nombre d’exemplaires à deux par client, son successeur fait déjà parler de lui. Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, explique qu’Apple a déjà des prototypes d’iPhone Duo 2 avec un capteur Face ID sous l’écran externe. Sur ces prototypes, la reconnaissance faciale analyse le visage via la dalle au lieu d’être logée dans un espace visible.

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Face ID pourrait faire son retour avec l’iPhone Duo 2

Le but pour Apple est de faire en sorte que son iPhone Duo, qui a demandé beaucoup d’efforts de conception, soit toujours aussi fin. Car le premier iPhone Duo sacrifie justement Face ID pour Touch ID dans le but d’être fin. Le châssis du smartphone pliable ne donnait pas assez d’espace aux ingénieurs d’Apple pour intégrer cette technologie de reconnaissance faciale 3D.

Apple a donc placé Touch ID sur le bouton latéral de son téléphone. Mais voilà, ce choix a déjà agacé plusieurs testeurs. Pour certains d’entre eux, passer de Face ID à Touch ID est une régression. Des tests soulignent même qu’il y a un petit délai d’attente lorsque l’on utilise Touch ID et regrettent ce geste à faire en plus sur un bouton physique.

Face ID est beaucoup plus simple depuis son introduction avec l’iPhone X : il suffit de regarder l’écran. Et puis il y a aussi la sécurité. Selon les chiffres d’Apple elle-même, le risque qu’une autre personne déverrouille un iPhone est d’environ 1 sur 1 million avec Face ID contre 1 sur 50 000 avec Touch ID. Le risque de déverrouiller un iPhone est donc 20 fois plus faible avec la reconnaissance faciale 3D.

Le bouton Action serait aussi de retour sur le prochain pliable

Apple a déjà une base solide pour intégrer cette technologie à l’iPhone Duo 2. Sur l’iPhone 18 Pro, la caméra infrarouge de Face ID est placée sous l’écran avec des zones dans la dalle qui la laissent passer. Il s’agit d’une étape majeure pour que Face ID soit encore plus discret.

Sur l’iPhone Duo actuel, Apple cache déjà une caméra sous l’écran intérieur, mais elle est surtout utilisée pour les appels vidéo et n’intègre pas Face ID. En 2027, Apple pourrait aussi lancer un iPhone Pro qui célèbre le 20e anniversaire de la gamme. Et selon les rumeurs, on pourrait aussi retrouver Face ID sous l’écran pour ce smartphone spécial. Apple aurait donc atteint le stade de miniaturisation.

Mais ce n’est pas tout puisque Apple plancherait aussi sur l’ajout du bouton Action pour l’iPhone Duo 2. Un bouton que ne propose pas la première génération et qui permet d’ouvrir rapidement une fonctionnalité choisie.

Apple s’impose déjà sur le marché des pliables

C’est le 23 octobre que l’iPhone Duo sortira partout dans le monde. La demande est si forte que des précommandes sont même repoussées jusqu’en janvier 2027 au niveau des livraisons. Malgré son prix salé tout comme ses tarifs de réparation, le premier smartphone pliable d’Apple s’arrache.

Selon les spécialistes, Apple pourrait s’emparer d’une énorme part du marché des smartphones pliables avec cette première génération. Suffisamment pour ébranler Samsung qui est pourtant sur le terrain depuis des années avec plusieurs générations déjà disponibles.