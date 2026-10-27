Quels AirPods choisir en octobre 2026 ? Notre comparatif des meilleurs modèles Apple

Vous recherchez de bons écouteurs pour accompagner votre iPhone ou un autre appareil Apple ? Dans ce domaine, les appareils de la marque à la pomme se placent comme la référence. Néanmoins, entre les AirPods basiques, les AirPods Pro ou encore le casque AirPods Max, les différences de prix, de fonctionnalités et de qualité audio sont importantes. Dans ce comparatif, nous allons vous aider à choisir le modèle adapté à votre budget et à vos besoins.

© Image IA d’illustration générée avec Gemini / BuzzArena

Notre sélection des 3 meilleurs AirPods en 2026

Le bon rapport qualité/prix AirPods 4 Fnac 102,00 € Carrefour 109,99 € RDC 117,99 € PC Componentes 122,99 € RDC 129,00 € Boulanger 129,00 € Materiel.net 129,00 € Darty 130,00 € Alternate 135,90 € E.Leclerc 139,00 € Darty 139,99 € Son-Vidéo 149,00 € Laboutiquedunet 152,82 € amazon.fr 161,42 € pour Son équilibré et précis L'Audio Spatial est présent Bon kit mains libres contre ANC peu efficace Les meilleurs écouteurs Apple AirPods Pro 3 amazon.fr 209,00 € PC Componentes 177,52 € Fnac 199,00 € joybuy.fr 209,00 € Cdiscount 215,00 € Carrefour 218,99 € PC Componentes 219,99 € Alternate 228,90 € Darty 229,48 € Topbiz FR 248,80 € RDC 249,00 € Son-Vidéo 249,00 € Boulanger 249,00 € Materiel.net 249,00 € Fnac 249,99 € Cdiscount 249,99 € Carrefour 249,99 € pour ANC bluffante Excellente qualité audio Spatialisation excellente contre Confort en retrait Le meilleur casque pour iOS AirPods Max 2 amazon.fr 528,99 € Carrefour 459,98 € RDC 459,99 € joybuy.fr 528,99 € PC Componentes 530,55 € E.Leclerc 549,00 € Cdiscount 569,00 € RDC 579,00 € Fnac 579,00 € Son-Vidéo 579,00 € Boulanger 579,00 € Darty 579,00 € Materiel.net 579,00 € Darty 716,99 € Fnac 716,99 € pour Parfaite partition audio ANC améliorée Contrôles complets contre Autonomie trop limitée

Les AirPods se sont imposés comme les écouteurs sans fil de référence. Il faut dire qu’ils sont confortables, offrent des fonctionnalités avancées et une bonne autonomie. Mais surtout, ils assurent une excellente qualité audio. N’oublions pas non plus une réduction de bruit (ANC), particulièrement efficace. Bien évidemment, pour en profiter pleinement, il faut posséder un appareil Apple. iPhone, iPad ou MacBook, ils sont pensés pour parfaitement bien s’intégrer dans l’interface de la firme de Cupertino.

Toutefois, avec les années, la gamme s’est étoffée et les prix peuvent beaucoup varier d’un produit à l’autre. AirPods 5, AirPods Pro 3, AirPods Max 2, sans oublier les modèles d’ancienne génération encore disponibles, il devient difficile de faire son choix. Confort, autonomie, performances audio, ANC et rapport qualité/prix sont autant de critères que nous avons pris en compte pour vous proposer ce comparatif des meilleurs AirPods.

Comprendre la gamme AirPods d’Apple

Modèle Format ANC Audio Spatial Autonomie Idéal si vous… AirPods Pro 3 intra-auriculaire ✅ ✅ ≃ 8 h cherchez les meilleurs écouteurs Apple AirPods Pro 2 semi-auriculaire ✅ ✅ ≃ 6 h recherchez des écouteurs premium abordables AirPods 5 ouvert ✅ ✅ ≃ 5 h voulez le bon rapport qualité/prix AirPods 4 ouvert ✅

(version ANC) ✅ ≃ 5 h avez un budget limité AirPods Max 2 casque ✅ ✅ ≃ 20 h souhaitez le meilleur son sous iOS AirPods Max casque ✅ ✅ ≃ 20 h cherchez un casque premium plus abordable

Comme vous pouvez le constater, chaque modèle répond à des besoins différents. Les AirPods Pro sont des écouteurs premium qui se destinent aux audiophiles. À l’inverse, les AirPods basiques sont intéressants pour un usage basique et sont plus abordables. Dernièrement, les casques AirPods Max s’adressent à ceux recherchant un accessoire haut de gamme pour accompagner un iPhone ou un autre appareil Apple.

AirPods Pro 3, les meilleurs écouteurs Apple

AirPods Pro 3 amazon.fr 209,00 € PC Componentes 177,52 € Occasion Fnac 199,00 € Occasion joybuy.fr 209,00 € Cdiscount 215,00 € Carrefour 218,99 € PC Componentes 219,99 € Alternate 228,90 € Darty 229,48 € Topbiz FR 248,79 € RDC 249,00 € Son-Vidéo 249,00 € Boulanger 249,00 € Materiel.net 249,00 € Fnac 249,99 € Cdiscount 249,99 € Carrefour 249,99 € Darty 255,00 € Reconditionné

Les AirPods Pro 3 sont tout simplement les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple. D’ailleurs, ils se placent parmi les meilleures paires du marché. Tout d’abord, il faut savoir que ce modèle se présente avec un format intra-auriculaire alors que la version précédente est en semi-intra. Cela peut déplaire à certains. Sur ce point, nous les trouvons moins confortables que leurs prédécesseurs, un avis partagé par de nombreux utilisateurs.

D’un autre côté, cela offre un meilleur maintien dans les oreilles et vous ne risquez pas de les perdre quand vous faites du sport. Dans ce domaine, ils sont certifiés IP57 et ils intègrent même un capteur de fréquence cardiaque ! Mais venons-en à la partie qui nous intéresse : la qualité audio. Aigus, médiums, graves, il n’y a rien à redire. Le rendu est précis et les audiophiles vont adorer ce modèle. Mais ce n’est pas tout. La réduction de bruit active (ANC) a été améliorée.

Il est difficile de vérifier s’il y a vraiment « jusqu’à 4x plus de réduction active du bruit par rapport aux premiers AirPods Pro ». Toutefois, dans les faits, l’isolation est absolument excellente. Même dans les environnements les plus bruyants, nous nous retrouvons dans une petite bulle de calme. Cela est en partie dû aux performances de la puce maison H2. Quoi qu’il en soit, dans ce secteur, il se place parmi les meilleurs écouteurs à ANC du marché.

Finalement, on regrette juste une autonomie globale en baisse (environ 25 heures avec les cycles offerts par le boîtier). Bien évidemment, cette qualité a un prix non négligeable. Il faut compter 249 euros. Les AirPods Pro 3 étant récents, ils ne profitent pas encore de promotions importantes.

On aime On aime pas ✅ Parmi les meilleurs écouteurs à ANC du marché ❌ Baisse de l’autonomie globale

✅ Une restitution sonore puissante et précise ❌ Un confort en retrait par rapport aux AirPods Pro 2

✅ La possibilité de gérer le volume depuis la tige

✅ La spatialisation toujours excellente

✅ Certification IP57 + intégration du capteur cardiaque

AirPods Pro 2, des écouteurs haut de gamme au meilleur prix

AirPods Pro 2 Fnac 121,99 € Occasion Darty 121,99 € Occasion Fnac 150,99 € Reconditionné amazon.fr 155,00 € Reconditionné Darty 160,00 € Reconditionné Carrefour 209,99 € Darty 209,99 € RDC 229,00 € PC Componentes 241,00 € Wellbots 279,00 €

C’est désormais le modèle d’ancienne génération. Toutefois, les AirPods Pro 2 se présentent toujours comme de très bons écouteurs Bluetooth. Ils permettent de profiter de toutes les fonctionnalités en lien avec iOS tout en offrant une très bonne restitution sonore. Sur ce point, ils n’ont pas grand-chose à envier au nouveau modèle. Le son est riche, précis, dynamique et le tout est parfaitement bien équilibré.

Dans ce secteur, il va être difficile de les prendre en défaut. La réduction de bruit active est également impressionnante. Bien qu’elle soit un peu moins efficace que celle des AirPods Pro 2, elle n’en reste pas moins très réussie. Dans les transports en commun, nous pouvons profiter de nos morceaux sans être dérangés par les bruits ambiants. De même, nous avons accès aux mêmes fonctionnalités et à la même puce H2.

Dans le détail, nous profitons de l’audio spatial, de la détection des conversations, du mode transparence, etc. La traduction en direct est aussi de la partie, tout comme les interactions avec Siri. Rappelons une nouvelle fois que pour profiter de ces fonctions, il faut disposer d’un appareil Apple (iPhone, MacBook, etc.). Enfin, notons que nous trouvons le format semi-intra des AirPods Pro 2 plus confortable que celui de son successeur. En matière d’autonomie, nous avons le droit à environ six heures d’écoute avec un seul cycle de charge.

Néanmoins, en comptant les recharges offertes par le boîtier, ce chiffre grimpe facilement à 30 heures. Un autre bon point par rapport à la dernière version de ces écouteurs. Seul bémol, les AirPods Pro 2 (229 € de tarif conseillé) se font déjà rares en neuf chez les revendeurs. Bientôt, le seul moyen d’obtenir ce modèle sera de se tourner vers le reconditionné.

On aime On aime pas ✅ Une qualité audio qui n’a rien envié aux AirPods Pro 3

❌ Déjà de nombreuses limitations hors OS d’Apple

✅ Une réduction de bruit active très efficace

❌ (Commencent à se faire rare en neuf sur le marché) ✅ Solide autonomie avec un total de 30h d’écoute

✅ Vraiment confortable à porter, même sur la durée

✅ Accès à toutes les fonctions audio de la marque



AirPods 5, le meilleur rapport qualité/prix

AirPods 5 AirPods 5 AirPods 5 avec charge sans fil amazon.fr 149,00 € Fnac 140,99 € Occasion RDC 149,00 € E.Leclerc 149,00 € Son-Vidéo 149,00 € Boulanger 149,00 € Cdiscount 149,00 € Carrefour 149,00 € joybuy.fr 149,00 € Materiel.net 149,00 € Fnac 149,99 € Cdiscount 149,99 € Darty 149,99 € Alternate 150,90 €

Dans le cas des AirPods 5, les choses sont un peu particulières. En effet, Apple propose deux déclinaisons avec ces écouteurs. La première proposée à 149 € fait l’impasse sur la charge sans fil du boîtier et la gestion du volume depuis la tige. La seconde, disponible pour 169 € intègre ces deux fonctions. Si l’on excepte ce point, les deux paires sont quasiment identiques, la réduction de bruit active étant intégrée aux deux accessoires. Alors il n’y a qu’une seule question à se poser. Les quelques options supplémentaires justifient-elles d’investir 20 € supplémentaires ?

Un sujet important, quand on sait que pour une trentaine d’euros supplémentaires, vous pouvez trouver des AirPods Pro 2 bien plus complets et performants. Disons les choses clairement, pouvoir gérer le volume depuis la tige est vraiment un plus au quotidien, la gamme gagne enfin en ergonomie. D’un autre côté, la charge fil, nous semble pour le moins, plus qu’anecdotique. De même, l’autonomie varie en fonction de la version. Le modèle le plus complet offre une heure d’utilisation supplémentaire. Toutefois, par rapport aux AirPods 4, on note une autonomie globale en nette baisse (environ 20 heures d’écoute contre 30 heures par le passé).

Au niveau des points communs, abordons la réduction de bruit active. Le format ouvert des écouteurs posait problème avec la génération précédente. Dans les environnements peu bruyants, le résultat était juste convenable. Désormais on peut se retrouver dans une vraie bulle comme avec des AirPods Pro (sans être au niveau des AirPods Pro 3). Pour le coup, c’est une agréable surprise.

Enfin, la qualité audio est la même et la spatialisation est excellente. En résumé, si vous recherchez des écouteurs Apple au bon rapport qualité/prix, nous ne pouvons que vous conseiller d’investir dans les AirPods 5 sans ANC.

On aime On aime pas ✅ Très bonne qualité audio pour la gamme

❌ Autonomie en baisse par rapport aux AirPods 4

✅ L’Audio Spatial est toujours aussi réussi

❌ 20 € de plus pour la gestion du volume depuis la tige ✅ Écouteurs très confortables avec ce format ouvert

✅ Un kit mains libres vraiment performant

✅ La réduction de bruit active surprenante pour des écouteurs ouverts

AirPods 4, le reconditionné pour des écouteurs Apple à petit prix

AirPods 4 Sans ANC Avec ANC Fnac 102,00 € Occasion PC Componentes 106,98 € Occasion Carrefour 109,99 € RDC 117,99 € PC Componentes 122,99 € RDC 129,00 € Boulanger 129,00 € Materiel.net 129,00 € Darty 130,00 € Reconditionné Darty 130,00 € Occasion Alternate 135,90 € E.Leclerc 139,00 € Darty 139,99 € Son-Vidéo 149,00 € Laboutiquedunet 152,82 €

Les AirPods 4 commencent à devenir une denrée rare. Nous vous proposons donc ce modèle en reconditionné. C’est très certainement la meilleure solution pour obtenir de bons écouteurs Apple au meilleur prix. En effet, il devient possible de trouver ce modèle pour moins de 100 euros. Précisons que deux versions sont proposées : avec ou sans réduction de bruit active. La première propose aussi des fonctions supplémentaires comme le mode transparence. Dans le détail, la qualité audio est bonne. Néanmoins, le rendu est moins bon qu’avec la nouvelle génération.

Nous remarquons notamment de petites imprécisions au niveau des aigus. D’un autre côté, les deux versions proposent l’audio spatial et le rendu est toujours plaisant. Ce ne sont donc pas les meilleurs écouteurs de la marque, mais pour le tarif actuel, la qualité sonore reste franchement correcte. Ensuite, l’assistant vocal Siri est de la partie et le basculement automatique également. Ce dernier ne correspond pas vraiment au Bluetooth Multipoint.

Il permet simplement de passer rapidement d’un appareil Apple à l’autre. D’ailleurs, avec ce modèle, l’intégration avec Android et Windows est limitée. De même, une fois n’est pas coutume avec la gamme, il est impossible d’ajuster le volume depuis la tige. Nous sommes limités à des fonctions et à des commandes basiques comme changer de piste ou mettre le morceau en pause. D’autre part, nous avons le droit à une bonne autonomie.

Nous profitons de presque six heures d’écoute et le boîtier va assurer quatre cycles de recharge. En bref, l’endurance atteint presque 30 heures (Sans ANC). Il faut savoir que les AirPods 4 possèdent un boîtier avec une connectique USB-C et non en Lightning comme avec avec les AirPods 3.

On aime On aime pas ✅ Disponible pour -100 € en reconditionné

❌ Un manque de précision avec les aigus et parfois les médiums

✅ Ils restent très confortables

❌ Isolation peu convaincante avec la version ANC ✅ Une autonomie globale de presque 30 heures

✅ L’Audio Spatial est de la partie

✅ Les finitions sont excellentes



AirPods Max 2, pour les audiophiles prêts à mettre le prix

AirPods Max 2 amazon.fr 528,99 € Carrefour 459,98 € RDC 459,99 € joybuy.fr 528,99 € PC Componentes 530,55 € E.Leclerc 549,00 € RDC 579,00 € Fnac 579,00 € Son-Vidéo 579,00 € Boulanger 579,00 € Cdiscount 579,00 € Darty 579,00 € Materiel.net 579,00 € Fnac 716,99 € Occasion Darty 716,99 € Reconditionné Darty 716,99 € Occasion

Avec l’AirPods Max 2, nous arrivons sur le nec plus ultra du catalogue audio d’Apple. Ici, point d’écouteurs sans fil, mais bien un casque Bluetooth. Notons qu’il s’agit de la toute dernière version commercialisée en 2026. En effet, il aura fallu attendre six ans pour avoir le droit à une deuxième génération. Tout d’abord, il faut savoir que ce nouveau modèle se présente avec plusieurs nouveautés et un tarif conseillé qui reste stable (579 euros).

Dans les faits, on peut clairement dire que l’AirPods Max 2 reste la référence des casques Bluetooth. Et comme toujours, si à cela on ajoute l’intégration avec les appareils Apple, c’est le meilleur choix pour les utilisateurs de la marque. La qualité audio est irréprochable. Il ne manque pas de puissance tout en offrant un son équilibré et détaillé. Les graves sont profonds et la scène sonore très réussie. La puce H2 a remplacé la vieillissante puce H1 et le résultat s’en ressent. De même, la réduction de bruit active déjà excellente avec la première génération est encore plus plaisante avec ce modèle.

Mais ce n’est pas tout. Si l’on se tourne du côté des fonctionnalités, nous profitons désormais de l’audio adaptatif, de la traduction en direct et de la détection des conversations. L’Audio Lossless est toujours de la partie (en filaire). Pour les contrôles, nous trouvons une molette cliquable « Digital Crow ». Cette dernière regroupe toutes les commandes basiques comme la gestion du volume ou des pistes. Cependant, tout n’est pas parfait avec ce casque.

Curieusement, il ne gomme pas les défauts de son prédécesseur. Il est plus lourd que ses concurrents, ce qui se remarque lors de longues sessions d’utilisation. Il n’est toujours pas pliable et l’autonomie est limitée. Vous n’allez pas dépasser les 20 heures d’écoute. C’est très faible pour un casque premium sur le marché actuel.

On aime On aime pas ✅ Qualité audio irréprochable, la meilleure d’Apple ❌ Une autonomie qui laisse à désirer (20h max) ✅ Réduction de bruit améliorée (puce H2) ❌ Toujours pas pliable + lourd sur la tête ✅ Toutes les fonctions essentielles avec Audio LossLess ✅ Des contrôles complets via la Digital Crow ✅ Kit mains libres de qualité + intégration parfaite avec iOS

AirPods Max, l’alternative premium

AirPods Max amazon.fr 358,39 € Occasion Fnac 364,00 € Occasion Darty 379,00 € Reconditionné Cdiscount 399,00 € Reconditionné Darty 399,00 € Occasion Carrefour 435,99 € RDC 512,60 € Fnac 519,00 € Cdiscount 519,00 € Darty 519,00 € RDC 529,00 € PC Componentes 529,00 € Materiel.net 529,00 € E.Leclerc 549,00 € Laboutiquedunet 582,29 €

Maintenant qu’Apple propose une nouvelle génération d’AirPods Max, cela signifie que la première génération est enfin plus abordable. En effet, ce modèle est disponible sous les 500 euros dans plusieurs boutiques. La différence de prix est légère, mais à la vue de ses qualités, ce casque Bluetooth n’a pas grand-chose à envier à son successeur.

Tout d’abord, il faut savoir qu’il partage les mêmes défauts que ce dernier. Il est lourd, son autonomie est faiblarde pour le tarif et l’Audio Lossless se limite au filaire. Et n’oublions surtout pas l’étui le moins protecteur du marché et l’impossibilité de le plier. La partie protection est une vraie curiosité. Elle protège difficilement et le tout est peu ergonomique. À présent que nous avons vu ses défauts, venons-en à ses qualités. Commençons par la réduction de bruit active qui est excellente. Peu importe l’environnement, vous allez pouvoir être au calme.

Ensuite, la partition audio n’est pas en reste. Encore une fois, la restitution est précise et dans l’ensemble le rendu est équilibré. Si nous devons chipoter, on note tout de même de petites imprécisions avec les aigus. Pour le reste, l’intégration avec les écosystèmes Apple est parfaite. Les différents réglages sont intuitifs et il n’y a pas besoin d’être un expert pour pousser la personnalisation. Au niveau des options, nous avons le droit au son spatialité, mais la détection des conversations est absente tout comme l’audio adaptatif.

Pour conclure, il faut savoir que si le fonctionnement filaire est possible, le casque va continuer de fonctionner sous batterie. De même, si l’autonomie de 20 heures était correcte au moment de sa sortie, aujourd’hui l’AirPods Max se positionne comme un casque peu endurant.

On aime On aime pas ✅ Une très bonne restitution sonore ❌ Ne dispose pas de toutes les options du AirPods Max 2 ✅ Une réduction de bruit active toujours efficace ❌ Une autonomie trop limitée pour un casque premium

✅ Fonctions basiques comme l’Audio Spatial présentes ✅ Les performances du kit mains libres ✅ Facile à prendre en main + possibilité de personnalisation

FAQ : tout savoir sur les AirPods d’Apple

Quelles différences entre les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 ?

Dans les faits, les AirPods Pro 3 et Pro 2 sont des produits très proches. Dans les deux cas, vous allez profiter d’une bonne qualité sonore et d’une réduction de bruit active performante. Néanmoins, il faut reconnaître que le résultat est meilleur avec la nouvelle génération. Au niveau des fonctionnalités, si l’on excepte le capteur de fréquence cardiaque, ils sont très proches. En résumé, la nouvelle version apporte quelques améliorations. Si votre budget est limité, n’hésitez pas à vous tourner vers l’ancien modèle. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre comparatif dédié : AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2.

Quelles différences entre les AirPods 4 (ANC) et les AirPods 4 (sans ANC) ?

La principale différence entre les versions d’AirPods 4 est, bien évidemment, l’intégration de la réduction de bruit active. Cependant, les écouteurs avec ANC intègrent plus de fonctionnalités et le boîtier est compatible MagSafe. Pour faire simple, si vous recherchez des écouteurs Apple au meilleur rapport qualité/prix, nous vous conseillons les AirPods 4 basiques. En effet, la réduction de bruit active n’est pas assez performante, sachant que les AirPods Pro 2 sont maintenant moins chers.

Faut-il choisir le casque AirPods Max ou AirPods Max 2 ?

Pour faire simple, si vous souhaitez le nec plus ultra d’Apple, l’AirPods Max 2 est le meilleur casque possible pour les utilisateurs d’Apple. Si vous ne regardez pas à la dépense, c’est un choix logique. À l’inverse, vous allez pouvoir économiser une centaine d’euros en vous tournant vers l’AirPods Max de première génération. Ce dernier offre toujours une qualité audio digne des meilleurs casques haut de gamme. En bref, c’est une alternative très intéressante.

Les AirPods fonctionnent-ils avec les appareils Android ?

Oui, tous les AirPods peuvent se connecter à un smartphone Android ou un autre appareil avec l’OS de Google. Néanmoins, il va falloir composer avec de nombreuses limites. L’audio spatial, le basculement rapide ou les interactions avec Siri vont être impossibles. Nous vous déconseillons fortement d’investir dans des AirPods si la majorité de vos appareils sont sous Android. Dans cette situation, nous vous conseillons vivement de vous tourner vers une autre marque.

Est-il possible de connecter des AirPods à un PC sous Windows ?

Oui, il est tout à fait possible de connecter des AirPods à un PC sous Windows 11 ou 10. Comme toujours, il y a des limitations à prévoir au niveau des fonctionnalités. Mais pour une utilisation de temps en temps, c’est amplement suffisant. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre tutoriel dédié.

Peut-on utiliser des AirPods pour faire du sport ?

Oui, certains écouteurs Apple sont tout à fait compatibles avec le sport. Dans ce domaine, les AirPods Pro sont les meilleurs. En effet, ils assurent un meilleur maintien dans les oreilles. Les AirPods basiques peuvent être une alternative, mais il faut faire attention comme il s’agit d’écouteurs ouverts. Dans certains cas, ils risquent de glisser de vos oreilles.

Faut-il acheter des AirPods reconditionnés ?

Les AirPods reconditionnés sont une excellente solution pour obtenir des écouteurs Apple au prix le plus bas. Bien évidemment, il est recommandé de passer par des revendeurs fiables qui proposent des produits en parfait ou très bon état. Nous déconseillons les catégories inférieures. De même, faites bien attention à choisir du reconditionné et non pas de l’occasion. Dans ce dernier cas, la batterie risque d’être beaucoup moins performante.

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