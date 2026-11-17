On le sait, GTA 6 sera limité à 30 images par seconde sur console. Mais avant même la sortie du jeu, un outil pour PS5 permet d’afficher 60 images par seconde. Il faudra toutefois vous équiper d’un PC sous Windows.

Veyra permet d’afficher GTA 6 à 60 images par seconde sur PS5 grâce à un PC sous Windows et une carte de capture.

Le logiciel génère des images intermédiaires entre celles produites par la console et peut même monter jusqu’à 90 ou 120 images par seconde.

Les 60 images par seconde ne sont pas natives : la PS5 reste à 30 images par seconde et Veyra peut ajouter un léger retard ou des artefacts visuels.

GTA 6 sort le 19 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X et Xbox One via le cloud gaming. Et rappelons qu’en modifiant votre console pour la localiser en Nouvelle-Zélande, il est possible d’accéder au jeu de Rockstar en avance. De quoi parcourir les rues de Leonida avant tout le monde.

Toutefois, il y a de mauvaises nouvelles comme le fait que GTA 6 soit limité à 30 images par seconde, ce que beaucoup de joueurs déplorent. La communauté pensait pouvoir profiter d’une totale fluidité pour explorer Leonida, une carte riche avec de nombreux phénomènes météorologiques.

A dev has released a free tool that could let you play GTA VI at 60 FPS on a gaming PC, even if the game runs at 30 FPS on your console.



Called SmoovPlay, the open-source app uses AI frame gen to turn 30 FPS gameplay into 60, 90 or even 120 FPS experience by streaming your PS5… pic.twitter.com/yJhdh8d3Mu — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) November 17, 2026

Mais heureusement, il existe un outil appelé Veyra qui permet de passer à 60 images par seconde à partir du signal de la PS5. Pour ce faire, le logiciel récupère l’image de la console de Sony via une carte de capture. Le boîtier envoie le signal vidéo de la console au PC. Et notons que Veyra peut aussi utiliser la lecture à distance.

Ensuite, le PC sous Windows crée une nouvelle image entre les deux générées par la console. Résultat, la source à 30 images par seconde passe à 60 images par seconde affichées. Il est même possible de monter jusqu’à 90 voire 120 images par seconde si la carte est assez puissante.

Mais un 60 FPS qui n’est pas natif

Veyra effectue donc un travail uniquement sur la sortie vidéo de la PS5. Le logiciel ne se limite donc pas à GTA 6 mais fonctionne aussi avec les autres jeux bloqués à 30 images par seconde. Parmi les tests, celui de Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 avec un écran OLED connecté directement à la console et une carte Elgato HD60 X reliée à Veyra pour comparer les deux images.

L’image du jeu Marvel passe de 30 à 60 images par seconde. Toutefois, le testeur parle d’un « très léger retard, mais pratiquement imperceptible ». Pour le joueur qui a pu l’essayer, Marvel’s Spider-Man 2 est « parfaitement jouable » même lors des mouvements rapides.

Précisons toutefois que les 60 images par seconde affichées ne sont pas celles calculées par la PS5. La console de Sony produit bien 30 images par seconde et les commandes réagissent en conséquence. Veyra ajoute également un délai de traitement.

Quelques problèmes à souligner

Il est aussi possible qu’il y ait du flou autour des objets ou encore des images fantômes lors des mouvements rapides. Tout cela dépend donc de la carte graphique, de la carte de capture du PC et des réglages. Veyra améliorera donc ce que le joueur verra en parcourant les rues de Leonida dans GTA 6.

Pour les 60 images par seconde natives, il faudra sans doute attendre la version PC, attendue selon les rumeurs pour le début d’année 2027. Ou encore une version pour les prochaines consoles Xbox Helix et PS6. Veyra est totalement gratuit et son code est public.