Amazon propose une belle remise sur l’iPad A16 : la tablette Apple est au prix le plus bas pour le Black Friday 

À l’occasion du Black Friday 2026, Amazon en profite pour brader l’iPad (A16). Cette tablette Apple de milieu de gamme s’affiche au prix le plus bas. Vous pouvez acheter ce modèle pour 456 €, au lieu de 509 €.

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Pendant le Black Friday, il n’y a pas que les iPhone qui sont à prix cassé. En effet, les autres produits Apple sont en promotion, dont les tablettes. Dans ce domaine, actuellement, la meilleure offre est à trouver du côté de l’iPad avec puce A16. Ce modèle déjà réputé pour offrir un excellent rapport qualité/prix s’affiche à un tarif préférentiel. En effet, vous pouvez obtenir celle-ci pour 456 €, alors qu’elle est toujours affichée à 509 € sur la boutique officielle. Toutefois, l’offre est uniquement valable avec la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage. De même, la réduction se limite à un unique coloris. Si vous êtes à la recherche d’une tablette d’entrée de gamme, sachez que certains modèles sous Android sont disponibles pour moins de 200 €.

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L’iPad A16 est au meilleur avec le Black Friday Amazon

Dans le catalogue Apple, l’iPad A16 se présente comme la tablette la plus abordable. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un produit d’entrée de gamme. En effet, ce modèle dispose d’une jolie fiche technique. Plus dans le détail, vous allez profiter d’une grande dalle Liquid Retina (LCD) de 11 pouces. Si, comme toujours, nous aurions préféré la technologie OLED, vous allez tout de même profiter d’une belle qualité d’affichage.

iPad (A16) amazon.fr 456,84 € Laboutiquedunet 384,34 € Carrefour 439,99 € RDC 445,00 € Fnac 448,88 € Occasion PC Componentes 479,00 € Alternate 493,00 € Carrefour 499,00 € ElectroDepot 499,98 € RDC 509,00 € E.Leclerc 509,00 € Boulanger 509,00 € Cdiscount 509,00 € Wellbots 509,00 € Materiel.net 509,00 € Fnac 509,99 € Cdiscount 509,99 € Darty 509,99 € Darty 510,00 € Reconditionné

La firme de Cupertino vous propose un écran parfaitement bien calibré. Comme son nom l’indique, elle possède une puce A16 (CPU 5 cœurs et GPU 4 cœurs). Sans être la plus puissante des tablettes, elle offre un très bon niveau de performances. Avec un usage basique, la navigation est on ne peut plus fluide. Vous pouvez également jouer à de nombreux jeux dans de bonnes conditions. Hélas, elle n’est pas compatible avec Apple Intelligence.

Si l’iPad A16 permet bien de profiter de l’interface iPadOS, elle fait l’impasse sur les fonctionnalités en lien avec l’IA. De même, il faut se contenter d’un capteur avec Touch ID. Elle fait l’impasse sur le FaceID. Nous trouvons un capteur arrière de 12 Mpx et un autre de même définition à l’avant. La qualité de ce dernier et suffisante pour des visioconférences dans de bonnes conditions. Enfin, elle est compatible Apple Pencil (USB-C) et Magic Keyboard Folio.

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