Frac vide son stock de Google Pixel 10a pour le Black Friday : le pack avec casque Bluetooth perd 279 €

Thibaut Derex
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Le coffret comprenant le Google Pixel 10a et le casque Bluetooth JBL Tune 720 BT est à prix cassé pour le Black Friday. Vous pouvez retrouver ce coffret pour 449 €, au lieu de 728 €, chez Fnac. 

Pixel 10a Black Friday

Les smartphones Google sont à l’honneur pendant le Black Friday 2026. Tous les appareils haut de gamme sont en promotion, mais l’offre la plus intéressante est à trouver du côté du Google Pixel 10a. Ce mobile déjà réputé pour offrir un excellent rapport qualité/prix est disponible à prix cassé chez Fnac. Plus concrètement, la promo concerne un coffret qui inclut le téléphone, ainsi qu’un casque Bluetooth JBL Tune 720 BT. Le tout vous revient à 449 €, au lieu de 728 €. En bref, c’est une très bonne affaire si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone Android de milieu de gamme. Si jamais le casque ne vous intéresse pas, sachez que vous pouvez retrouver le téléphone seul au même prix sur Amazon (voir tableau ci-dessous).

À lire aussi : notre comparatif Pixel 10a vs Pixel 9a 

Le Google Pixel 10a bradé pour le Black Friday

Sur le marché des smartphones Android de milieu de gamme, le Google Pixel 10a se présente comme l’un des meilleurs appareils du marché. En effet, pour un tarif de 449 €, il va être difficile de trouver mieux. Plus dans le détail, ce modèle embarque une dalle OLED de 6,3 pouces. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz et l’écran dispose d’un bon niveau de luminosité. Pour faire simple, la qualité d’affichage est excellente.

Notons qu’il se démarque de ses concurrents dans cette tranche tarifaire grâce à ses performances en photo. Il est équipé d’un grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx. Bien qu’il fasse l’impasse sur le téléobjectif, il est capable de prendre des clichés de bonne qualité de jour comme de nuit. Si vous êtes à la recherche d’un bon photophone de milieu de gamme, c’est un choix tout indiqué. 

Le téléphone est propulsé par un processeur Google Tensor G4 épaulé par 8 Go de RAM. Les performances sont suffisantes pour assurer une navigation fluide et les options IA en lien avec Gemini sont toujours un plus. Toutefois, il a tendance à chauffer avec les applications gourmandes en ressources, notamment certains jeux 3D. Dernièrement, sa batterie de 5 100 mAh assure au minimum une journée d’utilisation. 

À lire aussi : notre comparatif Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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