L’iPhone 17e tombe à son prix le plus bas sur Amazon : le Black Friday est le moment idéal pour acheter un iPhone

Vous attendiez le bon moment pour acheter un smartphone Apple au meilleur prix ? Alors ça tombe bien, pour le Black Friday, Amazon propose une jolie remise sur l’iPhone 17e. Ce dernier est disponible pour 782 €, au lieu de 869 €, grâce à un coupon de réduction.

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Actuellement, les appareils Apple sont à l’honneur à l’occasion du Black Friday Amazon. Plusieurs smartphones sont en promotion, dont le produit le plus abordable du fabricant : l’iPhone 17e. Ce modèle récent s’affiche à son prix le plus bas depuis son lancement. Vous pouvez l’acheter pour 782 €, au lieu de 869 €. L’offre est valable avec tous les coloris de la version 256 Go. Attention, pour profiter de la réduction, vous devez absolument cocher la case « Coupon » pour que la promo s’applique au moment du paiement. Notons que ce type d’offre disparaît rapidement, et que vous allez devoir vous montrer réactif pour en bénéficier. Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, c’est la meilleure affaire pour obtenir un iPhone de dernière génération au prix le plus bas.

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L’iPhone 17e enfin à prix cassé pour le Black Friday

Comme son nom l’indique, l’iPhone 17e est une version allégée de l’iPhone 17 basique. Si les deux appareils partagent plusieurs points communs, Apple a fait plusieurs compromis pour faire baisser le tarif de départ. Bien évidemment, il n’en reste pas moins un téléphone à la solide fiche technique. Vous allez profiter d’iOS et de plusieurs années de mises à jour. De même, Apple Intelligence est accessible avec ce modèle.

iPhone 17e amazon.fr 869,00 € Darty 555,00 € Reconditionné Fnac 555,00 € Occasion Pixmania 599,00 € Occasion Carrefour 748,88 € RDC 756,98 € Pixmania 827,00 € Cdiscount 859,00 € RDC 869,00 € E.Leclerc 869,00 € Boulanger 869,00 € SFR 869,00 € RED by SFR 869,00 € Materiel.net 869,00 € Fnac 869,99 € Darty 869,99 €

Tout d’abord, commençons par son point fort : les performances. En effet, il est équipé d’une puce A19 (CPU 6 cœurs et GPU 4 cœurs), légèrement moins puissante que celles de l’iPhone 17 classique. Dans tous les cas, c’est un appareil performant qui offre une navigation fluide en multitâche et qui est adapté à tous les types d’utilisation. Il offre également une très belle autonomie et vous pouvez passer votre journée sans le recharger. Toutefois, la charge de 20 W est franchement décevante.

De même, il faut se contenter d’un unique capteur photo de 48 Mpx. Si ce n’est clairement pas le meilleur smartphone d’Apple dans ce domaine, il faut reconnaître que le résultat est surprenant. À la vue de l’équipement, les clichés offrent vraiment une belle qualité. Sinon, il possède un écran OLED de 6,1 pouces. Le format compact est plaisant, mais il est plus que regrettable que le rafraîchissement se limite à 60 Hz. En bref, si vous avez un usage basique de votre téléphone et que vous voulez profiter de l’interface iOS, l’iPhone 17e reste une solution de choix, maintenant qu’il est à prix cassé.

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