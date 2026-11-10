Les joueurs Xbox Series de GTA 6 auront le droit à une technologie d’image absente de la version PS5

Les joueurs de GTA 6 sur Xbox Series auront le droit à deux technologies Dolby mentionnées sur la boîte du jeu pour la console de Microsoft. On parle du Dolby Vision et du Dolby Atmos, et la première technologie d’image citée est absente de la PS5.

GTA 6 prendra en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos sur Xbox Series, avec aussi le HDR10.

La version PS5 ne proposera pas le Dolby Vision et reposera sur le HDR10 pour l’image.

Sur un téléviseur compatible, le Dolby Vision pourrait offrir une meilleure gestion des couleurs, du contraste et de la luminosité.

C’est le 19 novembre que GTA 6 sortira sur PS5 et Xbox Series. Et rappelons que c’est depuis ce 10 novembre que le pré-téléchargement est disponible sur les consoles pour être prêt le jour du lancement. Et alors que toute la communication de Rockstar est axée autour de la PS5, il semblerait que les joueurs Xbox Series auront quand même le droit à un avantage.

Le Dolby Vision pourrait être exclusif à la Xbox Series

Tout d’abord, rappelons que jusqu’à présent, les vidéos de gameplay montrées de GTA 6 tournent sur PS5. Sony a même préparé une optimisation pour la version Pro de sa console. Bref, Microsoft est très timide alors que pourtant GTA 6 sort sur Xbox Series.

Et bonne nouvelle pour les joueurs Xbox Series selon une image du dos de la boîte. Le Dolby Vision et le Dolby Atmos seront au rendez-vous, tout comme le HDR10. La version PS5 ne montre pas de logo Dolby Vision et n’utilisera donc que le HDR10 pour l’image.

Pour rappel, le Dolby Vision adapte la luminosité, le contraste et les couleurs selon la scène via des données dynamiques. Le HDR10 utilisé par la PS5 repose sur des informations plus fixes. Sur un téléviseur compatible, cela veut donc dire que GTA 6 pourra ajuster bien mieux les zones lumineuses et les scènes sombres.

Et ça tombe bien puisque Vice City a été conçue pour jouer sur les néons la nuit, les lieux très éclairés et le soleil de Floride, comme nous l’ont montré les 39 images 4K partagées par Rockstar. Il faudra donc un téléviseur compatible avec le Dolby Vision comme les modèles OLED de LG ou plusieurs téléviseurs Sony. En revanche, Samsung mise sur le HDR10+.

La Xbox Series proposera aussi le Dolby Atmos, comme la PS5

La boîte de GTA 6 sur Xbox Series parle aussi du Dolby Atmos. Il s’agit d’une technologie qui place les sons autour du joueur et en hauteur avec un équipement compatible. Mais le Dolby Atmos n’est pas totalement absent de la PS5 puisque Sony a ajouté une sortie dédiée pour le moteur Tempest 3D AudioTech qui crée le son spatial. Ensuite, la console l’envoie vers les appareils HDMI compatibles avec le Dolby Atmos.

GTA 6 rejoindrait donc la liste des jeux qui proposent le Dolby Vision. Pour rappel, c’est en 2021 que Microsoft a ajouté cette technologie aux titres compatibles sur sa Xbox Series. Et rassurez-vous puisque la Xbox Series S aura aussi le droit à ces options malgré sa puissance graphique inférieure à celle de la Xbox Series X.

Si Sony dit que GTA 6 « se joue mieux sur PS5 », le Dolby Vision de la Xbox Series lui donne un avantage pour les joueurs équipés d’un téléviseur compatible.

Une qualité d’image meilleure, pas les graphismes

Attention toutefois, cela ne signifie pas que le jeu sera plus beau sur la console de Microsoft. Mais en termes de qualité d’image, la Xbox Series pourrait se débrouiller bien mieux que la PS5, du moins pour sa version standard puisque la déclinaison Pro risque d’être la meilleure.

Et dans tous les cas, que ce soit GTA 6 sur PS5 ou Xbox Series, le jeu est prévu pour tourner à 30 images par seconde à sa sortie. Le mieux est d’attendre la sortie du prochain jeu de Rockstar le 19 novembre prochain avant de faire les premiers comparatifs.

Les joueurs les plus technophiles s’attelleront sans doute à comparer toutes les versions pour enfin trancher sur laquelle est la meilleure. Ou alors se disputer jusqu’à ce que la version PC de GTA 6 arrive, possiblement en début d’année 2027.