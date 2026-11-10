Les Pokémon débarquent à Poudlard dans un jeu Harry Potter qui mélange les deux licences

Vous aimez Pokémon et Harry Potter ? Alors Pokémon Hogwarts pourrait vous plaire. Il s’agit d’un fangame sur PC qui vous transporte à Poudlard en 1944. Et bien évidemment, il faudra capturer des Pokémon.

© Montage BuzzArena

Pokémon Hogwarts mélange Pokémon et Harry Potter dans un fangame PC en pixel art qui se déroule à Poudlard en 1944.

Le jeu combine capture de Pokémon, combats, exploration, utilisation d’une baguette et même du Quidditch.

Le projet n’a pas encore de date de sortie ni de démo, et pourrait attirer l’attention de Nintendo ou Warner Bros.

Pokémon Hogwarts est un fangame sur PC qui se déroule à Poudlard, au cœur de Galar. L’intrigue prend place en 1944 et il faut pour les joueurs capturer des Pokémon dans les hautes herbes. Mais on trouve aussi des éléments de Harry Potter avec la fameuse baguette et même le Quidditch. Bref, un mélange non officiel de ces deux franchises majeures.

Un fangame qui regroupe Harry Potter et Pokémon dans un jeu

Le projet a été développé avec le logiciel RPG Maker XP et adopte du pixel art comme les anciens Pokémon sur Game Boy. Il s’agit donc d’une expérience à part sur PC et pas d’une ROM modifiée d’un titre qui existe déjà. Il s’agit donc bien d’un RPG Pokémon qui propose son histoire autour de Harry Potter avec un affichage en 16/9 et en plein écran.

✨¡Bienvenidos a Pokémon Hogwarts! 🪄



Una nueva aventura está a punto de comenzar en el mundo mágico de Galar, año 1944.



Ponte la túnica, prepara tu varita y descubre los secretos que esconden los pasillos de Hogwarts. La magia y el mundo Pokémon están a punto de encontrarse.⚡ pic.twitter.com/ok0W8hqYJQ — Pokémon Hogwarts (@PokemonHogwarts) November 9, 2026

Les Pokémon apparaissent de deux manières, avec certains cachés dans les hautes herbes et d’autres directement sur la carte. Il est donc possible pour le joueur de choisir les rencontres qu’il souhaite faire avec une équipe jusqu’à six Pokémon.

Il y a également des combats contre des champions d’arène avec des affrontements contre des personnages de la franchise Harry Potter. La baguette peut être utilisée pour agir sur le monde et discuter avec certains personnages.

Des mécaniques de gameplay de Pokémon et Harry Potter

Pokémon Hogwarts ajoute également un cycle jour-nuit qui modifie l’ambiance de Poudlard. La courte bande-annonce de 50 secondes nous montre aussi une partie de Quidditch, même si le gameplay détaillé n’a pas été précisé. Ce projet amateur mélange donc l’exploration, la capture de Pokémon, les combats et des activités de la franchise Harry Potter.

RPG Maker XP a une grande place auprès des joueurs qui développent des fangames Pokémon. Pendant longtemps, les développeurs ont utilisé l’extension Pokémon Essentials pour le logiciel dans le but de créer des jeux complets avec des mécaniques proches des épisodes officiels sans connaissances en programmation. Mais malheureusement, Nintendo a fait retirer cet outil après une demande pour non-respect des droits d’auteur.

Nintendo a l’habitude de faire retirer des fangames Pokémon de la circulation. En 2016, Pokémon Uranium a dépassé 1,5 million de téléchargements après neuf années de travail, mais la firme de Kyoto a envoyé plusieurs demandes de retrait. Les créateurs n’ont eu d’autre choix que de supprimer les téléchargements officiels et de stopper le développement en quelques semaines à peine.

Nintendo pourrait vite enterrer ce projet

En 2024, c’est le forum Relic Castle qui a été fermé suite à une demande de retrait pour violation des droits d’auteur. Le site existait depuis dix ans et était une référence pour les fangames Pokémon. Et Harry Potter n’échappe pas aux demandes de retrait.

En 2018, des images divulguées d’un RPG se déroulant dans l’univers de Harry Potter ont disparu de YouTube après une réclamation de Warner Bros. Interactive Entertainment. Pour le cas de Pokémon Hogwarts, il n’y a eu aucune action à l’heure actuelle de la part de Nintendo, de The Pokémon Company ou de Warner Bros. Pas de date de sortie ou de démo publique pour le jeu non plus.