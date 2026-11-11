La prochaine grosse exclusivité PS5 est annulée, un nouvel échec pour Sony après des années de développement

C’est une nouvelle déconvenue pour Sony. Après des années de développement, l’une de ses futures exclusivités est tout simplement annulée. On parle de cinq ans de travail et plusieurs tests privés. Sony essuie encore un revers dans sa quête d’un jeu-service.

Après le fiasco Concord, c’est Fairgame$ qui est débranché avant même sa sortie face à un test qui n’a pas convaincu assez de joueurs. Pourtant, les développeurs ont investi cinq années de leur vie pour créer cette expérience. Dans une note interne qu’ont reçue les salariés, on peut lire que « les retours des joueurs et leur fidélisation ont été mitigés et inférieurs aux objectifs fixés ».

PS5 enterre Fairgame$ avant même sa sortie

Sony évoque également un marché très concurrentiel de FPS compétitifs. On le sait, beaucoup de jeux squattent le haut du classement depuis plusieurs années avec une communauté très fidèle. Alors pas facile de les déloger.

C’est en mai 2023 que Fairgame$ a été présenté comme un jeu de braquage dans lequel plusieurs équipes s’affrontent pour dérober le plus gros butin. Puis en septembre 2026, des séquences de gameplay d’un test ont circulé en ligne. Mais aucune date de sortie n’a été partagée à ce moment.

Derrière Fairgame$, on trouve Haven Studios qui a commencé à travailler sur son premier projet avec PlayStation en 2021. Puis l’année d’après, Sony a racheté le studio fondé par Jade Raymond, une ancienne de Google Stadia. En 2025, Jade Raymond a quitté l’entreprise après un test externe qui a inquiété l’équipe sur le sort de Fairgame$.

Un jeu annulé suite aux mauvais retours

Il y aura donc eu des tests dont les retours mitigés des joueurs ont poussé Sony à tout simplement annuler son exclusivité. Pourtant, l’entreprise japonaise a annoncé douze jeux-service et tous étaient censés être disponibles cette année.

Les annulations de projet en ligne s’enchaînent entre Concord qui n’a vécu que quelques jours ou encore The Last of Us: Factions et un God of War en online, tout simplement enterrés avant d’avoir présenté la moindre image de gameplay.

Sony se laisse une dernière chance avec Horizon Hunters Gathering qui a en ce moment le droit à une refonte suite aux mauvais retours lors des tests. Plusieurs éléments de gameplay ont été retirés par Guerrilla Games pour offrir un jeu coopératif plus classique avec une histoire. Les équipes ont jusqu’en décembre pour convaincre la direction avec cette nouvelle version.

Sony n’arrive pas à avoir son jeu service vitrine

Quant à Haven Studios, pas de licenciement dans le sillage de l’annulation de Fairgame$. Sony explique que les employés aideront les autres équipes PlayStation et partiront en quête de nouvelles idées. Une situation exceptionnelle quand on sait que l’équipe derrière Concord a été remerciée après l’échec du jeu.

Sony et les jeux service, c’est raté pour le moment, très loin des ambitions de l’entreprise japonaise. La société veut absolument avoir sa vache à lait en ligne avec boutique et compétitif mais rien à faire, la sauce ne prend pas. Et si à la place, Sony se concentrait sur les expériences narratives, sa valeur sûre depuis des décennies ? Après tout, c’est ce qu’il manque terriblement à l’industrie.