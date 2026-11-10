L’Apple Watch Series 11 est bradée : Amazon fait fondre son prix pour le Black Friday

Amazon profite de la sortie de la dernière génération de montres connectées Apple pour vider son stock d’Apple Watch Series 11. Cette dernière est proposée à 349 €, au lieu de 429 €. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde.

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Après les iPhone, les AirPods et les iPad, ce sont désormais les Apple Watch qui sont à prix cassé pour le Black Friday 2026. En effet, les montres connectées de la firme de Cupertino profitent de remises. La promotion la plus avantageuse est celle proposée sur l’Apple Watch Series 11 (GPS / 46 mm). Il s’agit d’une version d’ancienne génération. Toutefois, il faut préciser que le nouveau modèle n’apporte pas beaucoup de nouveautés. Dans tous les cas, vous pouvez obtenir ce produit pour 349 €, au lieu de 429 €. Jamais depuis son lancement l’Apple Watch Series 11 n’avait été disponible à un tarif aussi abordable. D’un autre côté, il n’y a plus beaucoup de stocks et l’offre risque de vite disparaître. Il va falloir vous montrer réactif.

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L’Apple Watch Series 11 bradée pour le Black Friday

Avant d’entrer dans le détail, il est bon de rappeler que l’Apple Watch Series 11 fonctionne uniquement au sein de l’interface Apple. Pour profiter de cette dernière, vous devez obligatoirement la coupler avec un iPhone. De même, nous sommes en présence de la version 46 mm. Cela signifie qu’elle est plus adaptée pour les personnes avec des poignets épais. Pour le reste, elle fonctionne évidemment sous watchOS.

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L’interface est donc épurée et vous n’allez pas avoir de problèmes pour la prendre en main. Elle est compatible avec Apple Intelligence. Bien évidemment, cette montre connectée est bardée de capteurs. Elle peut mesurer la fréquence cardiaque, détecter l’arythmie, vous indiquer le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2), etc. Elle assure également un suivi du sommeil avec un système de notification en cas d’apnée du sommeil.

Elle propose même des relevés de température. En bref, c’est un produit plus que complet qui saura autant satisfaire les sportifs que les personnes soucieuses de leur santé. Pour la partie sport, notons un GPS très précis, un élément important dans ce secteur. Par contre, l’Apple Watch Series 11 n’est clairement pas la plus endurante du marché. Pour faire simple, avec un usage normal, il va être difficile de dépasser la journée d’autonomie.

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