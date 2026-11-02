Zelda Ocarina of Time : le remake n’utilise même pas le DLSS alors que la Switch 2 a une puce Nvidia

Le remake de Zelda Ocarina of Time sort sur Switch 2 dans quelques jours. Aussi étonnant que cela puisse paraître malgré la présence d’une puce Nvidia, le jeu ne propose même pas le DLSS. Nintendo ne s’est pas exprimé à ce propos.

Le remake de Zelda Ocarina of Time sort le 5 novembre sur Switch 2, mais sans DLSS malgré la puce Nvidia de la console.

Nintendo utilise à la place le FSR 1.0 d’AMD, alors que plusieurs jeux Switch 2 exploitent déjà le DLSS avec de meilleurs résultats.

Le remake promet du 1080p à 60 images par seconde, une caméra libre, des musiques orchestrales et plusieurs nouveautés par rapport au jeu de 1998.

Ça y est, le remake de Zelda Ocarina of Time arrive le 5 novembre lors d’une sortie événement malgré des opérations annulées comme celle de Micromania suite aux pillages. Et on sait désormais que le jeu n’utilise pas le DLSS de Nvidia malgré la présence d’une puce du constructeur sur la Switch 2.

Est-ce que le remake de Zelda Ocarina of Time propose le DLSS ?

Plus surprenant, le titre repose sur le FSR 1.0 d’AMD de 2021. Bref, de quoi interroger puisque la console a le matériel pour le DLSS, une technologie jugée bien meilleure que le FSR pour reconstruire une image nette à partir d’une définition plus basse.

Rappelons que des jeux portés sur la console de Nintendo utilisent déjà le DLSS comme Cyberpunk 2077 aussi bien en mode portable que sur le dock. Idem pour Hogwarts Legacy qui monte même jusqu’en 1440p sur un téléviseur compatible.

Sauf que voilà, malgré la présence de la puce Nvidia, Nintendo n’utilise pas toujours sa technologie. Par exemple, Donkey Kong Bananza repose sur le FSR 1.0 avec SMAA. Pour Mario Kart World, il n’y a pas du tout de DLSS. Idem pour les versions Switch 2 de Zelda Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom.

Nous rappelons que les premières analyses du gameplay montraient déjà que Zelda Ocarina of Time n’utilise pas de DLSS dans son remake qui tourne jusqu’en 1080p à 60 images par seconde d’après les analyses. Bien évidemment, on parle de mesures faites depuis la vidéo de présentation du jeu. Alors ces résultats restent à prendre avec des pincettes.

Nintendo a pourtant de quoi proposer le DLSS

Pour faire simple, Nintendo privilégie donc une solution plus ancienne et moins performante alors que la Switch 2 a de quoi utiliser le DLSS. Pour Donkey Kong Bananza, l’explication fut que le projet a commencé sur la première Switch avant de migrer sur la Switch 2.

Mais puisque le remake de Zelda Ocarina of Time est exclusif à la Switch 2, on a un peu du mal à comprendre ce choix de la firme de Kyoto sans aucune communication de sa part.

Mais quoi qu’il en soit, le remake de Zelda Ocarina of Time promet d’être une véritable réussite surtout si l’on en croit les premiers retours. Il ne s’agit pas d’un remaster mais bien d’un titre refait à zéro avec des cinématiques doublées, une musique orchestrale, une caméra libre et même la possibilité de sauter, vous ne rêvez pas.

Un gros shot de nostalgie pour ceux qui ont fait l’original sur Nintendo 64 mais aussi une belle proposition pour les nouveaux joueurs qui découvriront cette grande aventure à travers Hyrule pour faire face à Ganondorf. Le remake de Zelda Ocarina of Time prend également en charge le VRR en mode TV pour synchroniser l’affichage avec ce qui est à l’écran et donc réduire les saccades visibles.

Un remake pour replonger dans cette grande aventure

Quelques jours nous séparent donc de la sortie du remake de Zelda Ocarina of Time qui modernisera l’original de 1998. Et Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour son jeu qui pèse environ 27 Go puisqu’il y aura une version physique.

Le titre accompagne les 40 ans de Zelda avec d’autres petites surprises pour les joueurs comme la possibilité de jouer directement en jeu les mélodies de l’ocarina avec le microphone intégré de la Switch 2.