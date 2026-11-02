Nvidia a bridé les RTX 20, 30 et 40, un outil les rend jusqu’à 2,65 fois plus de puissantes sous Windows

Les GeForce RTX 20, RTX 30 et RTX 40 sont bien plus puissantes que vous ne le pensez. Et pour cause, NVIDIA bride ses cartes graphiques grand public. Mais désormais, un outil appelé nv-uefi-unlocker permet de retirer les restrictions sous Windows sans modifier le BIOS.

© Unsplash (image modifiée avec ChatGPT)

Un outil appelé nv-uefi-unlocker permet de lever certaines limitations imposées par NVIDIA aux RTX 20, 30 et 40 pour les calculs IA sous Windows.

Les gains peuvent être énormes : une RTX 4070 Ti Super passe par exemple de 57 à 150,93 TFLOPS, au prix d’une consommation électrique plus élevée.

L’intérêt concerne surtout l’IA locale, pas le gaming, avec une compatibilité encore incomplète et l’absence de prise en charge des RTX 50.

Plus exactement, on parle de performances en plus pour l’IA. Par exemple, sur une RTX 4070 Ti Super, un test montre un passage de 57 à 150,93 TFLOPS, soit 2,65 fois plus. C’est le développeur physicsdolphin qui a créé ce programme qui démarre lorsqu’on lance le PC, au moment où le pilote NVIDIA prend le contrôle de la carte graphique. Le logiciel modifie temporairement le réglage qui limite certaines unités dédiées aux calculs IA.

Un logiciel conçu pour améliorer les performances des GPU Nvidia

La limitation posée par NVIDIA concerne le FP16 et le BF16, des formats de calcul utilisés par les logiciels IA. L’entreprise leur impose une cadence réduite sur les GeForce grand public alors que les cartes graphiques professionnelles exploitent une cadence au-delà.

Si jusque-là Linux a montré qu’il était possible de lever les limitations, ce nouvel outil pour Windows rend la méthode accessible à l’OS de Microsoft. Et plusieurs cartes graphiques sont déjà compatibles.

Parmi les autres tests, une RTX 2070 est passée d’environ 36 à 60 TFLOPS et une RTX 4060 pour PC portable a progressé de 29,89 à 49,33 TFLOPS. Pour la RTX 4090, les tests montrent un passage de 118,42 à 171,52 TFLOPS.

Mais bien évidemment, la hausse se répercute sur la consommation. Lors du test de la RTX 4070 Ti Super à 150,93 TFLOPS évoqué précédemment, la carte graphique est passée d’environ 227 W à près de 292 W. Le refroidissement et l’alimentation du PC sont davantage sollicités puisque le logiciel permet aux unités dans le processeur graphique de travailler plus rapidement sur certaines opérations.

Une hausse surtout utile pour l’IA en local

Pour quelqu’un qui joue uniquement sur son PC, pas de hausse spectaculaire en termes de gaming. L’intérêt se situe surtout au niveau de l’IA en local. Pour l’utilisation de nv-uefi-unlocker, il faut passer par une clé USB au démarrage du PC. La protection de Windows au démarrage Secure Boot demande une désactivation ou une configuration.

La compatibilité concerne les RTX 20, RTX 30 et RTX 40. Car tous les modèles et toutes les configurations ne sont pas encore totalement compatibles. On pense notamment à la récente gamme RTX 50 qui n’est pas prise en compte. Sur certains PC portables, la carte NVIDIA perd aussi ce réglage quand elle est totalement éteinte pour économiser de l’énergie.

Le but est surtout de redonner un second souffle aux anciennes cartes graphiques GeForce utilisées pour l’IA locale, comme une RTX 3090 avec 24 Go de VRAM. Pour ceux qui en ont acheté une il y a plusieurs années, c’est donc une amélioration de la vitesse sur des tâches précises sans s’acheter un nouveau setup.

Redonner un nouveau souffle à l’anciens GPU

Car on le sait, des amateurs d’IA en local, il y en a beaucoup. Surtout quand on sait les problèmes que posent les modèles en cloud d’Anthropic ou OpenAI en termes de confidentialité et de vie privée. Et puis n’oublions pas qu’en pleine crise des composants, les cartes graphiques sont désormais très coûteuses. Alors un boost pour un ancien modèle est toujours le bienvenu.

Source : GitHub