Le lancement de l’iPhone Duo est un carton, mais Apple doit gérer des livraisons repoussées jusqu’en 2027

Le démarrage de l’iPhone Duo est tout simplement un carton, sauf que ce succès cache un gros problème pour Apple, puisque certaines livraisons sont repoussées bien après Noël. L’offre a déjà du mal à suivre la demande.

Pour rappel, les précommandes de l’iPhone Duo sont ouvertes depuis aujourd’hui et la commercialisation a lieu le 23 octobre 2026. En France, le prix du premier smartphone pliable d’Apple démarre à 2 339 euros et c’est tout aussi coûteux pour sa réparation.

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L’iPhone Duo connaît des livraisons en retard jusqu’après Noël

Les précommandes sont donc ouvertes dans plus de 70 pays et en moins d’une heure, tous les stocks sont partis aux États-Unis. Qu’importe le stockage demandé, il n’y a plus rien et on parle d’un délai de livraison rallongé de trois mois.

En Europe, certaines versions de l’iPhone Duo exigent six semaines d’attente avant la réception. Les premières expéditions pourraient donc avoir lieu plus tard que prévu. Mais quoi qu’il en soit, le stock en ligne est sous forte pression.

De quoi pousser la firme de Cupertino à augmenter la capacité de production de l’iPhone Duo, qui a demandé beaucoup de travail pour être conçu. La pénurie était prévisible puisque déjà cet été, les usines ne faisaient sortir que quelques centaines d’iPhone Duo par jour.

Apple a ensuite ajouté une nouvelle phase de contrôle pour que l’écran et la charnière soient conformes à ses exigences, une étape de plus nécessaire certes, mais qui a repoussé la production commerciale de plusieurs semaines.

Interrogé, un responsable de la chaîne de production a indiqué : “Le volume initial pourrait avoir du mal à répondre à la demande”. En septembre 2026, soit à peine le mois dernier, un peu plus de 60 % des iPhone Duo assemblés étaient validés par les contrôles d’Apple. On parle donc de quatre unités sur dix qui ne validaient pas toutes les étapes de production lors du premier passage.

Un smartphone qui n’est pas aisé à produire en masse

Bref, vous l’aurez compris, Apple doit faire avec un smartphone au format inédit qui n’est pas aisé à produire. Et plusieurs éléments de l’iPhone Duo posent problème. Par exemple, Samsung Display, qui produit les dalles, a rencontré des problèmes lors de la production des écrans OLED pliables.

Plusieurs pièces de la charnière ont aussi vécu des retards et autres modifications. Foxconn a également repensé ses réglages et ses méthodes de production à plusieurs reprises. Et bien évidemment, toujours fidèle à son image premium, Apple refuse de baisser ses critères de qualité, d’où le ralentissement dans la montée en cadence.

Ce mois-ci, Apple a tout de même revu ses ambitions à la hausse face à cette forte demande. Les commandes de production seraient passées de 6 à 7 millions d’unités à près de 10 millions. En comparaison, Apple a réduit de 15 % certaines commandes de composants de l’iPhone 18 Pro, après des ventes moins concluantes que prévu. Pour l’iPhone Duo, c’est tout l’inverse.

Le prix salé à partir de 2 339 euros n’a pas ralenti ceux qui veulent s’offrir le premier smartphone pliable d’Apple. Rappelons que pour l’iPhone Duo avec 2 To de stockage, c’est 3 839 euros. Pourtant, cela n’empêche pas Apple de créer une forte demande autour du smartphone le plus coûteux de son histoire.

Apple pourrait rafler une grosse partie du marché

Le pari est risqué pour Apple qui entre en concurrence avec des constructeurs bien installés sur le marché des smartphones pliables comme Samsung ou Xiaomi. Mais l’année prochaine, Apple pourrait récupérer près de 40 % du marché des smartphones pliables selon plusieurs analystes. Mais une pénurie trop longue limiterait cette percée au moment où le public se rue en ligne.

©Apple

Selon Counterpoint, Apple pourrait vendre environ 6 millions d’iPhone Duo en 2026. Le cabinet IDC vise 10 millions d’unités sur les 12 premiers mois de commercialisation.