Après le piratage de Binance, des clients quittent le navire en retirant 4 milliards de dollars en quelques heures

Après son piratage, c’est un nouveau choc pour Binance. Dès la reprise des retraits, les clients ont sorti plusieurs milliards de dollars en quelques heures. La confiance autour des plateformes d’échange s’effrite-t-elle ?

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Pour rappel, Binance a été piraté par des hackers nord-coréens qui ont vidé quelque 6,3 milliards de dollars en cryptomonnaies. Et dès la reprise des retraits, c’est une somme énorme qui est sortie des caisses. Une réaction logique à ce braquage numérique.

Des retraits massifs suite au piratage historique de Binance

On parle en tout de 4,65 milliards de dollars de retraits. En parallèle, ce sont 1,01 milliard de dollars de dépôts qui ont eu lieu, ce qui porte le solde à 3,64 milliards de dollars sortis de Binance en neuf heures et demie.

DefiLlama, une plateforme qui suit les mouvements de cryptomonnaies entre les grandes plateformes d’échange, parle quant à elle de 5,81 milliards de dollars de sorties nettes en 24 heures. Une mesure que Binance écarte puisque selon la plateforme, il y a également les transferts vers ses propres nouveaux portefeuilles.

Binance explique aussi que ces retraits massifs après le piratage se sont tassés aussitôt. Un porte-parole précise que « les volumes se stabilisent à des niveaux que nous jugeons normaux », avec des dépôts qui seraient également élevés.

Pour rappel, c’est le 29 octobre 2026 que des pirates ont siphonné environ 6,3 milliards de dollars à Binance avec plusieurs réseaux blockchain touchés selon des sociétés de cybersécurité qui ont suivi l’affaire. Le gros de l’attaque a duré environ vingt minutes.

Des pirates Nord-Coréens derrière l’attaque

Les cerveaux derrière cette opération, ce sont les Nord-Coréens du groupe TraderTraitor, selon le FBI. L’année dernière, le groupe a notamment dérobé 1,5 milliard de dollars à la plateforme Bybit.

Selon l’enquête de Binance, c’est l’ordinateur compromis d’un ingénieur qui a permis aux pirates de mener l’attaque. Plus exactement, les pirates auraient eu accès à un outil interne puis envoyé des ordres de retrait non autorisés depuis la plateforme. Binance a expliqué que l’opération reposait sur plusieurs failles.

Près de trois milliards de dollars sur la somme volée ont été gelés. Bien évidemment, si certaines cryptomonnaies dérobées ne peuvent pas être gelées comme le bitcoin, d’autres ont pu être récupérées. Mais n’oublions pas que les pirates effectuent des conversions et autres transferts pour brouiller les pistes.

Les pertes seront couvertes par Binance

Binance a expliqué à ses clients que toutes les pertes seront couvertes par l’entreprise. Le 1er novembre 2026, la plateforme d’échange a expliqué qu’elle a remplacé environ 95 % des actifs volés grâce à sa trésorerie, à son fonds de secours et à des achats de cryptomonnaies.

Après le piratage, le marché était secoué puisque le bitcoin est tombé sous 80 000 dollars et a touché son plus bas niveau depuis six semaines. Mais la cryptomonnaie a depuis repris une partie de ses pertes au cours du week-end.