Avec One UI 9.5, votre Galaxy analysera votre état de fatigue, la météo et vos habitudes de conduite avant de vous donner le feu vert pour prendre la route. Samsung prévoit même de vous adresser des recommandations une heure avant votre départ habituel.

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One UI 9.5 analysera le sommeil, la météo et les habitudes de conduite avant un trajet pour afficher des recommandations dans Now Brief.

Le Galaxy mémorisera les trajets réguliers, les freinages brusques, les fortes accélérations et pourra même anticiper l’heure habituelle de départ.

Samsung veut aussi mémoriser plus précisément l’emplacement de la voiture, notamment l’étage d’un parking et la distance jusqu’au véhicule.

C’est le 18 novembre que Samsung a lancé la bêta publique de One UI 9.5 pour les Galaxy S26. Et ce n’est pas que l’application Appareil photo qui cache des nouveautés. Tushar Mehta et AssembleDebug d’Android Authority ont découvert plusieurs fonctionnalités pour les automobilistes dans le code de cette version.

Votre Galaxy saura si vous avez bien dormi avant de conduire

Depuis One UI 9, votre Galaxy enregistre vos habitudes au volant lorsqu’il est connecté en Bluetooth à votre voiture et que la localisation est activée. Le rapport de conduite (Driving Report) comptabilise les freinages brusques, les fortes accélérations, les virages serrés ou encore les utilisations du smartphone au volant. Vous retrouvez chaque semaine un bilan dans Now Brief.

Samsung prépare une fonctionnalité appelée Smart Caution pour son rapport de conduite. Et c’est notamment avec l’application Samsung Health que votre smartphone déterminera les recommandations à vous donner avant de prendre le volant.

Il faudra dormir avec une Galaxy Watch ou une Galaxy Ring pour que Samsung Health établisse votre score de sommeil. Si ce score est inférieur à 60, le smartphone vous recommandera de faire des pauses en cas de somnolence.

One UI 9.5 mémorisera vos trajets et l’étage où vous vous garez

Le Galaxy consultera aussi les prévisions météorologiques. Si de fortes pluies, d’importantes chutes de neige ou du brouillard sont attendus, votre smartphone vous conseillera de laisser plus de distance avec le véhicule devant vous.

Mais ce qui est intéressant, c’est que Samsung compte utiliser les données des précédents déplacements pour savoir à quelle heure l’utilisateur prend sa voiture. Le constructeur a prévu un réglage de test pour transmettre ces informations une heure avant le trajet. Si vous partez tous les matins à 8 heures au travail, vous retrouveriez donc ces recommandations dans Now Brief dès 7 heures, avec des conseils qui tiennent aussi compte de votre façon de conduire.

Avec Favorite Routes, le Galaxy enregistrera les trajets que vous empruntez régulièrement et calculera leur durée moyenne selon votre heure de départ. Le smartphone vous indiquera même les endroits où vous avez l’habitude de freiner ou d’accélérer brutalement. Samsung prépare aussi des comparaisons entre vos déplacements en semaine et le week-end, mais aussi de jour et de nuit.

Now Brief mémorise déjà l’emplacement de votre voiture lorsque vous vous garez. Samsung veut ajouter l’altitude, la distance qui vous sépare du véhicule et surtout l’étage auquel vous êtes stationné dans un parking.

L’application Météo profitera aussi du travail de Samsung sur l’intégration de l’IA à ses applications. Le Personal Agent Core permettra au Galaxy de vous proposer la météo de votre destination selon vos prochains rendez-vous ou voyages.

Pour le moment, les participants à la bêta n’ont pas accès aux nouveautés du rapport de conduite. La version stable de One UI 9.5 est attendue début 2027 avec les Galaxy S27 avant son déploiement sur les autres smartphones compatibles.