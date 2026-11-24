Fnac profite de son Black Friday pour casser les prix sur les smartphones Android. De nombreux modèles haut de gamme sont bradés, dont le Google Pixel 11 Pro. Ce dernier est disponible pour 899 €, au lieu de 1 199 €.

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Toute la gamme de smartphones Google est à prix cassé à l’occasion du Black Friday 2026. Parmi toutes les offres proposées, la plus intéressante est très certainement celle qui concerne le Google Pixel 11 Pro. Ce mobile haut de gamme fonctionnant sous Android s’affiche à 899 €, alors qu’il avait été lancé à 1 199 €. Depuis son lancement, jamais ce modèle n’avait été proposé à un tarif aussi abordable. D’ailleurs, profitons-en pour noter que ce mobile est déjà en rupture de stock chez certains concurrents comme Amazon. En bref, si vous souhaitez profiter de cette bonne affaire, il est conseillé de se montrer réactif.

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Le Google Pixel 11 Pro perd 300 € pour le Black Friday

Dans le détail, sur le marché des smartphones Android, le Google Pixel 11 Pro se présente comme la principale alternative aux appareils Samsung. En effet, dans le segment haut de gamme, la firme américaine rivalise avec ses principaux concurrents. Tout d’abord, vous devez savoir qu’avec ce dernier, vous allez profiter d’une version épurée d’Android, sans forme de surcouche. L’interface est facile à prendre en main.

Mais ce n’est pas tout. Vous avez le droit à sept années de mises à jour majeures et à plusieurs fonctions IA. L’intégration de Gemini dans le téléphone est simplement excellente et les possibilités sont nombreuses. Pour le reste, il conserve un gabarit compact avec son écran OLED de 6,3 pouces rafraîchi à 120 Hz. La dalle est bien calibrée et ne manque pas de luminosité. C’est également un très bon smartphone photo.

De jour, comme de nuit, son module à trois capteurs est capable de capter des clichés de bonne qualité. De même, vous pouvez compter sur une bonne journée d’autonomie, si ce n’est plus, en fonction de votre utilisation. Seule faiblesse par rapport à ses concurrents : ses performances. En effet, même si sa puce Google Tensor G6 assure une navigation fluide, elle n’est clairement pas au niveau des derniers processeurs Qualcomm. Par exemple, avec certains jeux gourmands en ressources, il monte vite en température.

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