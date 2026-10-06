One UI 9 : le déploiement de la version finale débute, une première vague de Galaxy confirmée

One UI 9 poursuit son déploiement en version finale. Désormais, de nouveaux smartphones s’ajoutent à la liste de ceux compatibles avec la surcouche constructeur basée sur Android 17. Voici la liste complète avec les nouveautés.

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One UI 9 arrive en version stable sur les Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, Z Fold 6 et Z Flip 6, avec Android 17.

Le déploiement commence en Corée du Sud avant une arrivée attendue rapidement en Europe, tandis que le Galaxy A55 passe en bêta.

La mise à jour ajoute davantage de personnalisation, de nouveaux outils Galaxy AI et plusieurs fonctions renforçant la confidentialité et la sécurité.

Bonne nouvelle, de nouveaux smartphones ont le droit à One UI 9. Plus exactement, on parle des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Bref, les propriétaires de ces smartphones traditionnels et pliables ont désormais le droit à Android 17.

Ces smartphones Galaxy ont le droit à One UI 9 en version stable

Pour la gamme Galaxy S24, c’est une bonne nouvelle puisque ces smartphones sont depuis longtemps dans la liste des Galaxy compatibles avec One UI 9. La version stable se faisait donc attendre et en attendant, les utilisateurs étaient sous One UI 8.5. Pour les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, c’est la même chose avec ce passage sous Android 17.

Voici donc les nouveaux smartphones Samsung qui ont le droit à One UI 9 en version stable :

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Samsung poursuit donc le déploiement après les Galaxy S26 puis les Galaxy S25, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8. Si votre Galaxy S24 était inscrit au programme bêta, la mise à jour ne pèse qu’environ 500 Mo. Mais pour un passage direct de One UI 8.5 à One UI 9, c’est environ 3,8 Go.

Pour les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, c’est 408 Mo depuis la bêta et près de 3,5 Go pour la version complète. On trouve le correctif de sécurité de septembre dans la mise à jour. Pour le moment, la version finale de One UI 9 pour ces smartphones est limitée à la Corée du Sud, mais on s’attend à une sortie rapide en Europe et donc en France.

Le constructeur sud-coréen pense également au milieu de gamme puisque le Galaxy A55 a reçu sa toute première bêta de One UI 9. Reste donc à attendre la sortie d’Android 17 avec la surcouche constructeur de Samsung en version définitive.

Pour faire simple, Samsung commence par les haut de gamme et fait du plus récent au plus ancien, puis passe au milieu de gamme et au reste des smartphones.

Quelles sont les nouveautés de One UI 9 ?

Pour les nouveautés, le panneau rapide permet davantage de personnalisation pour la luminosité, le volume et le lecteur multimédia. Samsung améliore aussi les appels avec Call Brief, qui indique quelle heure il est chez votre interlocuteur situé à l’étranger. L’application des appels évolue aussi puisque One UI 9 ajoute un journal qui regroupe les appels classiques, WhatsApp et Google Meet. Galaxy AI a aussi le droit à ces nouveaux outils.

Pour toujours rester au centre de l’image, My Fan Cam suit la personne qui filme une vidéo. Now Nudge propose aussi des actions selon le contexte d’une conversation comme retrouver une réservation enregistrée, une adresse reçue par message.

Now Brief permet de choisir bien plus de cartes affichées dans le résumé quotidien. Samsung renforce aussi la confidentialité avec Privacy Alerts qui signale des accès en arrière-plan. Security Brief regroupe les alertes de sécurité dans Now Brief.

L’IA a une grande place dans cette mise à jour

One UI intègre aussi une IA conversationnelle directement dans le navigateur natif Samsung Browser avec des réponses basées sur la page ouverte ou encore la possibilité d’envoyer un PDF vers Samsung Notes. Et en parlant de Samsung Notes, l’application a aussi le droit à de nouveaux styles de stylo et des options de personnalisation en plus.

Bref, l’IA a une grande place dans cette mise à jour majeure. Depuis plusieurs années, Samsung se renforce dans ce domaine avec Galaxy AI et ses nombreux outils utiles au quotidien. One UI 9 vient donc ajouter de nouvelles options bien pratiques.