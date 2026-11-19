Samsung prépare un mode vidéo Open Gate pour One UI 9.5. Des lignes de code de l’application Appareil photo décrivent cette fonction, qui filme avec toute la surface du capteur. Une seule vidéo pourrait servir à l’horizontale pour YouTube et à la verticale pour TikTok ou Instagram, jusqu’à 60 images par seconde.

© Unsplash / BuzzArena

Samsung prépare un mode Open Gate dans One UI 9.5 pour filmer avec toute la surface du capteur des Galaxy.

Une seule vidéo pourra ensuite être recadrée en 16:9 pour YouTube ou en 9:16 pour TikTok et Instagram.

Le mode proposera jusqu’à 60 images par seconde, des guides de cadrage et une intégration directe dans l’application Appareil photo.

C’est le 18 novembre 2026 que Samsung a lancé la bêta de One UI 9.5 sur les Galaxy S26, avec de nouveaux réglages pour l’appareil photo. Puis le lendemain, Android Authority a trouvé plusieurs lignes du mode Open Gate dans le code de l’application. Ce mode n’est pas encore activé dans cette première bêta.

Le mode Open Gate filme avec toute la surface du capteur des Galaxy

La plupart des capteurs photo ont un format proche du 4:3, plus haut que celui d’une vidéo classique en 16:9. Quand un Galaxy filme en 16:9, il recadre donc l’image dès l’enregistrement et les zones situées en haut et en bas du capteur disparaissent du fichier final.

Avec l’Open Gate, le smartphone enregistre toute la surface du capteur dans son format d’origine et le cadrage se choisit ensuite, au montage. Rappelons que cette méthode n’a rien de nouveau puisque les caméras professionnelles du cinéma l’utilisent déjà.

Le premier avantage concerne les réseaux sociaux. YouTube diffuse ses vidéos à l’horizontale en 16:9, alors que TikTok et Instagram utilisent le format vertical 9:16. Sauf que voilà, recadrer à la verticale une vidéo filmée en 16:9 supprime une grande partie de la scène. Par exemple, une personne qui filme un concert en Open Gate pourra tirer d’une seule prise une version horizontale pour YouTube et une autre verticale pour Instagram.

L’autre avantage concerne la stabilisation numérique, qui recadre l’image pour compenser les tremblements du smartphone. L’Open Gate laisse plus de marge pour stabiliser la séquence au montage ou corriger un cadrage raté.

Voici les réglages Open Gate découverts dans l’application Appareil photo

Le code de One UI 9.5 montre que l’Open Gate aura sa propre option dans les paramètres de l’application Appareil photo et s’activera depuis l’écran de prise de vue. Un autre réglage permettra de réserver le mode à Pro Video ou de l’afficher aussi dans le mode Vidéo classique.

Samsung prévoit six cadences avec 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde. La première est celle du cinéma et la dernière rend les mouvements rapides plus fluides. Quant aux 25 et 50 images par seconde, ce sont les cadences des productions audiovisuelles européennes.

Mais ce n’est pas tout puisqu’une option appelée Frame Guides affichera les cadrages horizontal et vertical à l’écran pendant le tournage. Des messages conseillent également de désactiver la stabilisation vidéo pour garder le champ de vision le plus large et d’utiliser un trépied ou un stabilisateur externe.

Il faut dire que l’Open Gate existe déjà sur certains Galaxy avec des applications tierces comme Blackmagic Camera, à télécharger en plus. Avec One UI 9.5, la fonctionnalité serait directement dans l’application Appareil photo du smartphone.

One UI 9.5 mise sur l’amélioration de la photo et la vidéo

En parallèle, Samsung prépare une refonte de son application Expert RAW consacrée à la photographie. La première bêta ajoute déjà des boutons personnalisables autour du déclencheur aux modes Pro et Pro Video, avec des préréglages qui gardent en mémoire une cadence, un réglage ISO et une balance des blancs.

Pour le moment, la bêta de One UI 9.5 est réservée aux Galaxy S26 dans quelques pays, notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec une inscription depuis Samsung Members. La version stable est attendue début 2027 avec les Galaxy S27, avant un déploiement sur les autres Galaxy compatibles avec One UI 9.5.