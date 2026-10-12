Meilleure caméra de surveillance intérieure : notre sélection de octobre 2026

Les caméras connectées sont un excellent moyen pour surveiller son domicile. Ces objets intelligents permettent de garder un oeil sur ses locataires ou ses animaux de compagnie. Mais avant de faire son choix, il faut surveiller certains critères. C’est pourquoi nous vous proposons ce comparatif des meilleures caméras de surveillance intérieure.

Les caméras de surveillance intérieure séduisent de plus en plus de personnes. Ces appareils connectés sont une alternative fiable et économique aux traditionnels systèmes de surveillance. C’est une excellente solution pour protéger son domicile et surveiller ce qu’il s’y passe depuis son smartphone ou sa tablette grâce à une application dédiée. En effet, il s’agit d’objet connecté fonctionnant en Wifi. En bref, où que vous soyez, vous pouvez surveiller votre maison et ses habitants.

De nos jours, ces produits sont bardés de fonctionnalités : détection de mouvement, alarme, etc. De plus, ils sont faciles à mettre en place et à utiliser. Quoiqu’il arrive, il faut prendre en compte plusieurs facteurs au moment de faire son choix. Qualité vidéo, puissance du zoom, vision nocturne, enregistrement audio et autonomie sont autant de critères à prendre compte. Découvrez notre sélection des meilleures caméras de surveillance connectées pour l’intérieur.

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Blink Mini 2, la caméra de surveillance abordable et polyvalente

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La Blink Mini 2 a récemment rejoint le catalogue du fabricant et se place déjà comme la meilleure caméra de surveillance intérieure à moins de 50 euros. Cependant, petit prix oblige, vous allez devoir faire quelques concessions. En effet, la qualité vidéo se limite au 1080p. Mais cela est rattrapé par un large champ de vision de 143°. Sinon, elle est équipée d’un petit projecteur LED permettant de capter des images assez nettes la nuit.

Au final, cela offre un rendu plus convaincant que les systèmes infrarouges d’autres modèles. Pour le reste, la mise en place est simple, il suffit de la brancher pour la faire fonctionner (port USB-C). Seul regret, nous ne trouvons pas de port microSD. Toutes les interactions se font directement depuis l’application. Vous avez la possibilité de voir les vidéos en direct ou d’échanger avec des personnes grâce au micro et au haut-parleur situés sur le châssis.

Cependant, pour profiter de toutes les fonctionnalités, vous allez devoir souscrire à un abonnement Blink (3 €/mois ou 30 €/an). Par exemple, vous devez vous contenter de la détection de mouvements, celles pour les personnes étant incluses dans la formule. Dernière précision pour 10 euros de plus, vous pouvez obtenir un modèle adapté à l’extérieur.

Google Nest Cam, le meilleur rapport qualité/prix pour une caméra connectée

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La Google Nest Cam est l’une des références dans le domaine des caméras connectées. Pour ce comparatif, nous vous proposons la version filaire qui a le mérite d’être disponible sous la barre des 100 euros. D’ailleurs, avant d’entrer dans le détail, sachez que le câble d’alimentation mesure 3 mètres, ce qui est plus que correct. Quoiqu’il en soit, elle filme en 1080p et il est possible d’orienter l’objectif sur 360°.

Elle s’incline également de haut en bas sur un angle de 60°. Dans tous les cas, la qualité d’image est bonne de jour comme de nuit. Pour le reste, il est possible de l’installer sur un meuble grâce à son socle ou de la placer directement sur un mur (support magnétique mural). Ce modèle embarque également un micro et un haut-parleur. Cependant, la qualité des enregistrements sonores laisse parfois à désirer. Bien évidemment, le fonctionnement passe par l’application Home du fabricant. Celle-ci est ergonomique, mais une fois n’est pas coutume, certains services nécessitent un abonnement.

La reconnaissance des visages requiert un forfait à Nest Aware. Enfin, si vous avez d’autres appareils Google à la maison comme un écran ou une enceinte connectée, vous pouvez lier les différents objets via l’écosystème Nest.

Ring Indoor Camera, parfaite pour surveiller ses animaux

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Si vous cherchez la meilleure caméra de surveillance intérieure pour garder un oeil sur votre chat ou votre chien quand il est seul à la maison, nous ne pouvons que vous conseiller la Ring Indoor Camera de 2e génération. Elle est parfaitement adaptée à cette situation et elle a l’avantage d’être disponible à un tarif raisonnable. Bien entendu, elle peut également servir de différentes manières. Dans tous les cas, elle prend des vidéos en Full HD et en couleurs même quand la nuit est tombée.

Peu importe le niveau de luminosité, le résultat est très bon. Il n’y a rien à redire sur ce point. Notons également la présence d’un cache de confidentialité, et l’audio bidirectionnel est toujours de la partie. Il y a aussi la possibilité de définir des zones d’exclusion pour empêcher la caméra de filmer certaines pièces comme la salle de bain ou la chambre. Sinon, ce produit fonctionne avec un câble à brancher sur une prise secteur. Ce dernier mesure presque 2 mètres, mais pour 10 euros de plus, il est possible d’obtenir un fil d’une longueur de 3 mètres.

Ensuite, la détection de mouvement ne nécessite pas de frais supplémentaires. D’autre part, pour enregistrer en illimité sur le cloud, il va falloir s’abonner à Ring Protect pour 3,99 €/mois.

TP-Link Tapo (C-100), la plus simple d’utilisation

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Pour les personnes souhaitant un objet très basique, facile d’utilisation et abordable, la TP-Link Tapo C-100 est un choix tout indiqué. D’ailleurs, le fabricant possède une solide réputation, dans le domaine des caméras de surveillances connectées. Ce produit enregistre également en 1080p et fournit une qualité d’image plus que convenable (angle de vision de 105°). Cependant, ce n’est pas le modèle le plus adapté aux prises de vue nocturnes.

En effet, les performances de son capteur infrarouge sont limitées. D’autre part, il y a la possibilité de sauvegarder ses vidéos sur une carte mémoire microSD à se procurer séparément (jusqu’à 512 Go). Au niveau des fonctionnalités, elle embarque le strict essentiel avec la détection de mouvement ou l’audio bidirectionnel. Cependant, il faut avouer que la partie audio laisse un peu à désirer. Notons également la présence d’une détection des pleurs de bébé. Un petit plus qui peut intéresser les jeunes parents. Pour le reste, l’installation est on ne peut plus simple. C’est peut-être même le produit de sa catégorie le plus facile à installer.

De plus, l’application dédiée est très bien pensée et donc aisée à prendre en main. Enfin, il faut un abonnement pour profiter du stockage cloud et de quelques options, mais rien de très essentiel.

Bosch Eyes Smart Home II, la meilleure caméra de surveillance intérieure

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Avec la Bosch Eyes Smart Home II nous arrivons sur les appareils haut de gamme avec des prix conséquents. Cependant, il faut reconnaître que pour les personnes exigeantes, il va être difficile de trouver une meilleure caméra de surveillance intérieure. Dans le détail, elle capte des vidéos Full HD avec un large champ de vision de 145°. La qualité est très bonne, et même de nuit avec son capteur infrarouge le résultat est bon.

Sinon, le système micro/haut-parleur permet de directement communiquer avec les personnes présentes à la maison comme vos enfants qui rentrent de l’école. Mais ce n’est pas tout. Elle est capable de distinguer les mouvements des individus de ceux des animaux. De plus, elle possède une alarme avec sirène intégrée d’une puissance de 75 dB. Enfin, si vous voulez arrêter de filmer, il suffit d’une pression pour rentrer la caméra dans son châssis. Cette caméra de surveillance est compatible avec les écosystèmes Bosch Smart Home et Amazon Alexa.

Toutes les fonctionnalités sont disponibles sans abonnement, à l’exception du stockage cloud. Enfin, c’est un accessoire filaire, mais notons que certains utilisateurs ont rencontré des difficultés pour connexion Wifi.

Netatmo, l’alternative

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La caméra de surveillance intérieure Netatmo n’est pas ce qui se fait de plus récent, mais elle reste une excellente solution pour protéger son domicile. Tout comme ses concurrentes, elle capte des vidéos en 1080p avec un angle de vision de 145°. De plus, elle peut filmer la nuit des personnes jusqu’à 8 mètres. Mais surtout, le fabricant ne demande pas de souscrire à un abonnement pour profiter de toutes les options. En effet, le stockage se fait directement sur une carte SD.

Bien entendu, il est également possible de consulter les images depuis l’application. D’ailleurs, cette dernière est très intuitive. Vous n’allez pas rencontrer de problème à ce niveau. Sinon, l’accessoire se place directement sur un meuble et l’on note un design très épuré. D’ailleurs, au premier coup d’oeil, on ne pense pas avoir affaire à une caméra de surveillance. De plus, elle est compatible Home Kit, Apple Home, Google Home et Alexa.

En résumé, il est facile de la lier à vos autres appareils connectés. D’autre part, ce modèle excelle dans la reconnaissance faciale. Elle est capable de différencier une personne connue d’une personne inconnue. Dans le cas d’une intrusion, l’objet va directement enregistrer une image de l’individu. Cependant, cet accessoire Netatmo reste onéreux avec un prix conseillé de 199,99 euros.

Pour choisir la meilleure caméra de surveillance intérieure, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Nous avons listé les points les plus importants.

Qualité vidéo

Actuellement, il faut viser au minimum des caméras captant des images en Full HD. D’un autre côté, une qualité 4K, n’est pas non plus nécessaire. De même, surveillez les performances de nuit de votre accessoire. Certains modèles, grâce à des LED ou des capteurs infrarouges, sont meilleurs que d’autres. Enfin, prenez en compte le champ de vision. Plus ce dernier est important et plus la zone de surveillance sera large.

Fonctionnalités

Les caméras connectées sont aujourd’hui bardées d’options. Elles fonctionnent en Wifi et doivent au minimum assurer un flux vidéo direct et embarquer quelques fonctions. La détection des mouvements et l’audio bidirectionnel sont devenus la norme. On peut également citer les zones d’exclusions ou la reconnaissance faciale. Mais ces dernières sont souvent comprises dans des abonnements.

Type de stockage

De nos jours, la majorité des objets de surveillance enregistrent les vidéos sur le cloud. Hélas, pour profiter à fond de cette fonction, il faut souscrire à un forfait dédié. L’autre solution, de moins en moins étendue, est la carte mémoire microSD. Cependant, si le voleur repère votre caméra, il lui suffit de partir avec celle-ci. Ce n’est donc pas toujours la meilleure solution. Ici, tout va dépendre de vos besoins.

Écosystème

Les caméras de surveillance peuvent s’intégrer à notre système domotique. La compatibilité va varier d’un objet à l’autre. Pour rappel, les principaux écosystèmes sont Apple Home, Google Home et Alexa. À cela, il faut ajouter les interfaces des fabricants.

Design

Votre caméra doit être la plus discrète possible. Il faut viser des accessoires compacts s’intégrant bien dans leur environnement. Dans certains cas, vous pouvez également la placer sur un mur en hauteur pour la rendre inaccessible.

Il est généralement conseillé de placer sa caméra de surveillance près des points d’entrée de votre maison comme la porte ou les fenêtres. Ensuite, si vous voulez observer vos animaux de compagnie en votre absence, le choix de l’emplacement va être différent. Si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez en placer également dans certaines pièces à vivre comme le salon où se trouvent certains objets de valeur (consoles, téléviseurs, etc.). Enfin, il faut, si possible, placer votre appareil en hauteur (environ 2 mètres) et dans un angle pour lui offrir le meilleur champ de vision possible.

⚖️ Est-ce légal d’avoir une caméra de surveillance chez soi ?

Oui, il est tout à fait légal de posséder une caméra de surveillance. Cependant, pour des raisons évidentes, il ne faut pas en installer dans les chambres ou dans les salles de bain. En bref, vous vous devez de respecter la vie privée. De même, vous n’avez pas le droit de filmer votre nounou ou votre femme de ménage sans son consentement. Enfin, il est interdit de surveiller la voie publique, vous ne pouvez donc pas placer votre caméra sur le bord de la fenêtre pour surveiller votre voiture garée dans la rue.