Meilleure dashcam pour voiture : quelle caméra embarquée choisir en octobre 2026 ? 

Alors que les incivilités au volant augmentent et que la sécurité routière reste une préoccupation majeure, la dashcam s’impose comme un équipement essentiel pour tout automobiliste. Elle permet de filmer vos trajets et peut servir de preuve pour les assurances ou la justice en cas de litige. Voici notre sélection des meilleures caméras de bord pour voiture.

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Top 3 des meilleures dashcams

Les dashcams, ou caméras embarquées, permettent d’enregistrer en permanence vos trajets en voiture. Ces appareils, qui se fixent simplement en haut du pare-brise, rencontrent un certain succès en France depuis quelques années. Il faut dire que ces petits objets peuvent remplir plusieurs rôles. En effet, vous pouvez vous en servir comme d’une preuve en cas d’accident de la route ou pour garder un oeil sur votre véhicule en stationnement.

Elles intègrent désormais de nombreuses fonctionnalités comme des détecteurs de mouvements et sont un bon complément aux traceurs GPS. De même, quelques modèles offrent une vision nocturne. Dans tous les cas, nous trouvons des caméras de bord pour voiture à tous les prix. De plus, la 4K est en train de devenir la norme en matière de qualité vidéo. Mais l’on trouve des solutions abordables en Full HD. Découvrez notre comparatif des meilleures caméras embarquées et choisissez la dashcam idéale pour vous !

Nextbase 622GW, la meilleure Dashcam 4K

Nextbase est une marque de référence sur le marché des caméras embarquées pour voiture. Au sein de son catalogue, nous retrouvons la version 622GW qui se positionne comme l’une des meilleures dashcams. Elle est équipée d’un objectif d’une définition de 8 Mpx capable de prendre des vidéos en 4K à 30 ips. De plus, son champ de vision atteint 140°. Mais il est toujours possible d’enregistrer des images en 1080p. Dans tous les cas, la qualité d’image est au rendez-vous.

De jour, il n’y a absolument rien à redire, et même de nuit, elle arrive à tirer son épingle du jeu. Ensuite, elle se place directement en haut du pare-brise à l’aide d’une ventouse. Le maintien est solide et elle ne risque pas de tomber. Sinon, de nombreux services sont disponibles. Vous pouvez utiliser l’assistant vocal Alexa et nous retrouvons même une fonction SOS en cas d’accident. Un système de GPS va envoyer votre localisation aux services de secours. La configuration se fait via la caméra de bord, mais cette dernière fonctionne également avec une application en Bluetooth.

Enfin, certaines vidéos peuvent être enregistrées sur le Bluetooth ou bien stockées sur une carte microSD. S’il n’y a plus de place sur cette dernière, les images sont effacées par ordre chronologique. Pour finir, nous regrettons un mode parking qui n’est pas vraiment utilisable.

On aime On aime pas ✅ Excellente qualité vidéo (4K à 30 ips) ❌ Mode parking inutile (15min d’autonomie) ✅ Nombreuses fonctionnalités (Emergency SOS) ❌ Pas de carte microSD incluse malgré le prix

✅ Facile à installer et à prendre en main ✅ La bonne qualité de fabrication

Xiaomi 70mai, la dashcam pas chère

Si vous êtes à la recherche d’une dashcam à moins de 100 euros, nous ne pouvons que vous conseiller ce produit Xiaomi. Si ce n’est pas le produit le plus récent de notre sélection, il est encore possible de trouver ce modèle chez certains revendeurs. Dans tous les cas, il s’agit d’une caméra embarquée très discrète. Cela s’explique par l’absence d’écran. En effet, toutes les commandes doivent passer par l’application.

Dans le détail, l’enregistrement se limite à de la Full HD ce qui n’est pas surprenant à la vue du tarif. Le champ de vision atteint 130° et le résultat est franchement bon de jour. Cependant, la nuit, et surtout avec une faible luminosité sur la route, la qualité des vidéos laisse clairement à désirer. Ce n’est clairement pas son point fort. Au niveau des fonctions, elle fait l’impasse sur le GPS, mais possède tout de même un capteur de choc qui va activer la caméra de bord en cas de collision. Précisons également que cette version ne possède pas de batterie et fonctionne uniquement quand votre véhicule roule.

En bref, vous ne pouvez pas profiter d’un mode parking. Pour revenir à l’application, cette dernière est ergonomique et si vous souhaitez consulter vos vidéos vous devez passer par celle-ci. D’un autre côté, le stockage se fait via une carte mémoire microSD.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix ❌ Absence d’un GPS et du mode parking ✅ Belles images prises en journée ❌ Contrôle vocal uniquement en anglais ✅ Application facile à appréhender ✅ Discrète et compacte



Garmin 57, le meilleur rapport qualité/prix

Si Garmin n’est pas spécialement connu pour ses dashcams, la marque est tout de même présente sur ce segment avec des produits de qualité. Pour ce comparatif, nous avons sélectionné la Garmin 57 qui offre, selon nous, le meilleur rapport qualité/prix pour une caméra embarquée. Elle dispose de nombreuses options et possède une très bonne qualité d’image. Plus concrètement, nous retrouvons comme toujours une fixation pare-brise.

Ensuite, elle peut enregistrer des vidéos en 1440p (QHD) avec un angle de vision de 140°. Elle est même compatible avec le standard HDR. Pour faire simple, de jour comme de nuit, vous pouvez obtenir des images nettes. Pour le reste, c’est un objet complet avec un capteur de collision, un mode parking et un suivi GPS intégré. Une option toujours importante en cas de litige avec les assurances. Une fois n’est pas coutume, vous devez installer une application (iOS et Android) pour profiter de toutes les fonctionnalités. Les séquences sont enregistrées gratuitement pendant 24 heures.

Cependant, il faut payer un abonnement mensuel pour étendre la durée. Il est également possible de stocker les images sur une carte microSD (jusqu’à 512 Go). Vous pouvez utiliser cette caméra grâce à des assistants vocaux. Enfin, ce produit ne brille pas non plus par son autonomie en fonctionnement sur batterie.

On aime On aime pas ✅ Très bonne qualité vidéo de jour comme de nuit ❌ Limite de temps pour les enregistrements cloud ✅ Application complète ❌ Autonomie limitée de la batterie

✅ Nombreuses fonctionnalités embarquées (dont GPS) ✅ Stockage sur carte mémoire microSD jusqu’à 512 Go

Vantrue N4, la dashcam avant/arrière

Sur le marché actuel, il existe des dashcams capables de filmer à la fois depuis l’avant du véhicule, mais aussi depuis l’arrière. Pour les personnes recherchant un produit de cette catégorie, nous vous proposons la Vantrue N4. En effet, ce modèle a la particularité de ne pas seulement filmer l’extérieur, mais également l’habitacle. C’est donc un produit intéressant pour les professionnels comme les taxis ou les VTC.

Pour rappel, il est obligatoire d’informer les clients si vous les filmez. Pour revenir à la partie technique, nous trouvons un capteur principal capable de filmer en 4K. Cependant, cette résolution demande de désactiver les deux autres caméras, ce qui est regrettable. Si vous activez tous les objectifs à la fois, les vidéos sont captées en 1440p à l’avant et en 1080p avec les autres capteurs. Dans tous les cas, la qualité d’image est bonne, notamment de nuit grâce à la technologie infrarouge. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour les séquences filmées depuis l’arrière de la voiture en basse luminosité.

Il y a la possibilité d’enregistrer des sons, mais la qualité audio laisse clairement à désirer. Sinon, elle embarque un mode parking, mais pas de GPS. Pour profiter de cette option, vous allez devoir acheter un module supplémentaire. C’est bien dommage à la vue du tarif.

On aime On aime pas ✅ Trois caméras pour le prix d’une ❌ 4K uniquement si les autres capteurs sont éteints ✅ Possibilité de filmer l’intérieur et l’arrière ❌ Le GPS est en option (module supplémentaire) ✅ Une dashcam intéressante pour les professionnels ✅ Mise en place assez simple

Nextbase 322GW, une caméra compacte et performante

La Nextbase 322GW représente le milieu de gamme dans le catalogue de la marque. Si elle n’est pas aussi performante que le modèle présenté auparavant, cette caméra embarquée pour voiture a l’avantage d’être beaucoup plus abordable que cette dernière. Dans le détail, elle peut filmer en Full HD avec un angle de vision de 140°. La qualité vidéo est correcte. De jour, il est possible d’identifier les plaques d’immatriculation. Cependant, on ne peut pas en dire autant la nuit tombée.

Le véhicule en face de vous doit être proche pour obtenir une image nette. Ensuite, elle embarque évidemment la localisation par GPS et un mode parking. Mais ce dernier représente le principal défaut de cette dashcam. En effet, l’autonomie ne dépasse pas quelques minutes. En bref, c’est une option inexploitable et c’est bien regrettable. Ce défaut est en grande partie rattrapé par la fonction SOS qui permet de contacter automatiquement les secours si un accident est détecté. Cette option est gratuite la première année, mais ensuite vous devrez souscrire un abonnement.

Pour profiter de celle-ci, il est important de la configurer depuis votre application en indiquant votre groupe sanguin, la couleur de votre voiture, etc. Dernier point, nous apprécions la longueur du câble d’alimentation.

On aime On aime pas ✅ Toujours plusieurs options disponibles ❌ Faiblesse de la vidéo de nuit ✅ Facile à installer et application complète ❌ Mode parking à oublier ✅ Qualité des images captées la journée ✅ Longueur du câble d’alimentation

🏆 Quelle est la meilleure caméra embarquée pour ma voiture ?

Dans cet partie, nous vous proposons un rapide tableau comparatif des 3 meilleures dashcams de notre sélection.

Caractéristiques Garmin 57 Nextbase 622GW Xiaomi 70mai Définition 1440p à 30 ips 4K à 30 ips 1080p à 30 ips Angle de vision 140° 140° 130° Taille d’écran LCD 2 pouces IPS 3 pouces Pas d’écran Connectivité Wifi et Bluetooth Wifi et Bluetooth Wifi GPS Oui Oui Non Détecteur de chocs Oui Oui Oui Mode parking Oui Oui Non Commandes vocales Oui Oui Oui, mais en anglais Prix conseillé 199 € 329 € 59 €

Pour faire simple, si vous ne voulez rien rater des événements survenus sur la route, la Nextbase 622GW est un choix tout indiqué grâce à sa superbe qualité vidéo. De même, vous avez accès à toutes les fonctions importantes. Sinon, si votre budget est limité, la Xiaomi 70mai se place comme la caméra embarquée au meilleur rapport qualité/prix. Cependant, il va falloir faire quelques concessions avec ce modèle.

Enfin, l’alternative est de se tourner vers la Garmin 57. Bien qu’onéreuse, elle reste plus abordable que sa concurrente de Nextbase. De plus, vous pouvez profiter des mêmes options et sa résolution de 1440p est suffisante dans la majorité des situations.

Il existe de nombreuses différences d’une caméra de bord à l’autre. Alors si vous souhaitez investir dans une dashcam parfaitement adaptée à vos besoins, il faut prendre en compte certains critères.

Qualité vidéo : c’est le facteur essentiel. Il faut au minimum un appareil avec une définition de 1080p. Cependant, pour un résultat optimal, nous conseillons les solutions avec une résolution en 2K ou 4K.

c’est le facteur essentiel. Il faut au minimum un appareil avec une définition de 1080p. Cependant, pour un résultat optimal, nous conseillons les solutions avec une résolution en 2K ou 4K. Champ de vision : pour ne rien rater de ce qu’il se passe sur la route, il faut que la caméra embarquée de votre voiture couvre tous les côtés. Il est recommandé de choisir un modèle avec un champ de vision d’au minimum 130/140° pour une couverture optimale.

pour ne rien rater de ce qu’il se passe sur la route, il faut que la caméra embarquée de votre voiture couvre tous les côtés. Il est recommandé de choisir un modèle avec un champ de vision d’au minimum 130/140° pour une couverture optimale. Vision nocturne : on peut penser que l’éclairage extérieur et les phares sont suffisants pour des images nettes, mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut donc privilégier les références avec un système infrarouge, notamment si vous utilisez le mode Parking.

on peut penser que l’éclairage extérieur et les phares sont suffisants pour des images nettes, mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut donc privilégier les références avec un système infrarouge, notamment si vous utilisez le mode Parking. Mode Parking : option permettant d’enregistrer des vidéos même à l’arrêt. Si cette fonction est essentielle pour vous, surveillez bien l’autonomie annoncée. En effet, les dashcams manquent souvent d’endurance.

option permettant d’enregistrer des vidéos même à l’arrêt. Si cette fonction est essentielle pour vous, surveillez bien l’autonomie annoncée. En effet, les dashcams manquent souvent d’endurance. Détecteur de collision : c’est une option essentielle. Cette dernière permet d’activer automatiquement la caméra de bord et d’enregistrer des images en cas d’accidents.

c’est une option essentielle. Cette dernière permet d’activer automatiquement la caméra de bord et d’enregistrer des images en cas d’accidents. GPS : cela permet d’enregistrer la position de votre véhicule au moment où la vidéo a été prise. Un vrai plus en cas de litige avec les assurances ou la justice.

cela permet d’enregistrer la position de votre véhicule au moment où la vidéo a été prise. Un vrai plus en cas de litige avec les assurances ou la justice. Stockage et connectivité : vous avez le choix entre stocker vos images sur une carte mémoire microSD ou sur le Cloud. Cependant, la seconde option nécessite souvent un abonnement. N’oubliez pas la question du Wifi et du Bluetooth pour une connexion avec votre smartphone.

🚘 Pourquoi installer une dashcam dans ma voiture ?

Pour faire simple, installer une dashcam dans sa voiture permet de garder l’esprit tranquille. Tout d’abord, elle a des avantages en matière de sécurité en filmant en permanence la route quand vous êtes au volant. Les vidéos peuvent servir de preuves en cas de litiges avec les assurances ou d’accidents pour les forces de l’ordre. Cela va, par exemple, vous protéger des déclarations mensongères d’autres conducteurs.

Certains assureurs proposent même des réductions si vous installez ce type d’objet dans votre voiture. De plus, certains modèles enregistrent la localisation GPS et même la date et l’heure d’un incident. Ensuite, en mode parking, une caméra embarquée peut surveiller votre véhicule en stationnement et détecter les accrochages. C’est donc un indispensable pour les particuliers comme pour les professionnels.

En effet, il existe également des dashcam pouvant filmer l’habitacle, ce qui peut être un avantage pour les chauffeurs de taxi ou de VTC en cas de problème (Il faut indiquer la présence d’une caméra embarquée à vos clients.).

⚖️ Est-ce légal d’utiliser une dashcam en France en 2026 ?

Oui, il est tout à fait légal d’installer une dashcam dans sa voiture. Rien n’interdit l’utilisation d’une caméra embarquée dans la loi française. Il faut juste que cette dernière ne gêne pas la visibilité du conducteur. De même, vous ne pouvez évidemment pas faire n’importe quoi des images que vous avez filmées.

Vous n’avez pas le droit de publier des vidéos de personnes filmées sur la voie publique, sans leur consentement. Il est aussi interdit de diffuser les plaques d’immatriculation. Si vous possédez un système d’enregistrement dans l’habitacle, les passagers doivent être informés de la présence d’un dispositif les filmant. Pour faire simple, vous devez respecter le droit à la vie privée. Enfin, si vous partez en voyage sachez que certains pays interdisent complètement l’utilisation de caméras embarquées.

📹 Quelle résolution choisir pour ma caméra embarquée ?

Pour une dashcam performante, il est conseillé d’opter pour un produit disposant d’une résolution minimale de 1080p (Full HD). Normalement, ce type de capteur est suffisant pour filmer clairement les plaques d’immatriculation. Bien évidemment, la 4K offre une qualité d’image supérieure et permet d’obtenir des vidéos très nettes de tout l’environnement sur et autour de la route. Cependant, cette catégorie de caméra embarquée regroupe les modèles les plus onéreux.

N’oubliez pas non plus de prendre en compte le stockage. Les fichiers 4K sont bien plus volumineux que ceux en Full HD.

🤔 Les images de dashcam sont-elles recevables comme preuves en cas d’accident ?

En France, les vidéos captées par une dashcam peuvent être admissibles comme preuves auprès d’un tribunal ou d’une compagnie d’assurance. Dans le premier cas, c’est au juge de décider si cet élément est une preuve recevable. En effet, la justice n’a pas l’obligation d’utiliser vos vidéos. Ensuite, les assureurs ont tendance à encourager l’installation de caméra embarquée dans les voitures de leurs clients. Cela permet de trancher les litiges en cas d’accidents. Dernièrement, vous avez l’obligation d’informer la partie adverse de la présence de votre dashcam.

👉 Quel est le meilleur endroit pour placer un dashcam dans ma voiture ?

Il est crucial de bien placer sa dashcam pour garantir des enregistrements de qualité. Avant toute chose, votre caméra ne doit en aucun cas gêner votre conduite. Ensuite, tout va essentiellement dépendre du modèle que vous avez choisi. Généralement, l’emplacement conseillé et le haut du pare-brise au niveau du rétroviseur (positionnement central). Votre dashcam a alors une vue dégagée sur la route tout en restant discrète.

D’autres produits peuvent directement s’installer sur le tableau de bord, mais nous conseillons la première solution pour un résultat optimal. Enfin, n’oubliez pas de prendre en compte la longueur du câble d’alimentation. Ce dernier est généralement à brancher à l’allume-cigare. Pour les caméras avec un double objectif, le second capteur doit être placé sur la vitre arrière.

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