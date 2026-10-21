La France reconnaît avoir « bêtement abandonné » une capacité essentielle du Rafale, le chasseur va la récupérer en 2028

Alors que la France a abandonné sa capacité à attaquer les défenses aériennes ennemies dans les années 90, le Rafale F4 la récupérera en 2028. Le chasseur s’équipera de la nouvelle A2SM XLR, capable de frapper à environ 140 km, soit deux fois la portée du Hammer actuel.

La France va commencer à reconstruire sa capacité SEAD en 2028 avec le Rafale F4 et l’A2SM XLR, capable de frapper à environ 140 km.

Cette arme doit permettre d’attaquer les radars et défenses sol-air ennemies à plus longue distance, avec l’appui de capteurs et de moyens de brouillage.

L’A2SM XLR servira de solution intermédiaire avant le Rafale F5 et le missile Stratus RS, attendus entre 2033 et 2035.

Le but pour la France est clair : combler le vide français avant que le standard F5 du Rafale rejoigne les rangs avec son missile Stratus RS. C’est face aux députés de l’Assemblée nationale que Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, s’est présenté. Selon lui, la capacité SEAD à attaquer les défenses aériennes ennemies a été “bêtement abandonnée” dans les années 1990.

La France intégrera la capacité SEAD au Rafale

Pour rappel, SEAD signifie suppression des défenses aériennes ennemies. Il s’agit de repérer les radars adverses puis de les neutraliser assez vite pour ouvrir la voie aux autres chasseurs. Avant que cette capacité ne soit abandonnée, la France utilisait le Jaguar avec son missile antiradar AS-37 Martel.

La fin de cette capacité a eu lieu en 1996 avec la dissolution de l’escadron 2/11 Vosges. Depuis, les chasseurs français sont capables de frapper au sol et de se protéger contre les radars, mais n’ont pas d’armes pour cette mission.

Le besoin est d’autant plus urgent que la France ne commandera plus de Rafale F4 et gardera un mélange de standards F4 et F5. Bref, il n’est pas question d’attendre le standard F5, mais bien que le F4 soit à jour avec cette nouvelle arme autrefois abandonnée.

L’A2SM XLR est la première étape. Il s’agit d’une version à portée étendue de la bombe guidée Hammer de Safran qui dépasse les 70 km. La version A2SM XLR a une portée d’environ 140 km grâce à un petit réacteur, soit le double.

Le but est que le Rafale ait bien plus de marge de distance face aux défenses sol-air. Le chasseur sera en capacité d’attaquer certains radars sans s’approcher trop près de leur zone de tir. Rappelons que l’été dernier, deux Rafale marins ont tiré quatre AASM lors d’une mission de démonstration de force, montrant ce dont est capable la famille Hammer sur le standard F4.

Le retour de la capacité SEAD débutera en 2028

Mais pour frapper les radars, il faut les repérer et reconnaître leur signal. Les Mirage 2000D rénovés emportent la nacelle ASTAC qui écoute les émissions radar des ennemis pour dresser la carte des menaces. Les Falcon 8X ARCHANGE renforceront cette partie de la mission avec des capteurs dédiés au renseignement électromagnétique.

C’est en 2028 que la première livraison est prévue, alors que la même année un Rafale volera avec un drone de combat pour préparer le standard F5. Le drone aura comme mission d’accompagner le chasseur. Le pilote aidera à repérer les cibles, brouiller des radars ou même frapper directement.

© Dassault Aviation

La France prépare aussi un brouillage électromagnétique pour perturber les radars et les communications ennemies. La France ne souhaite donc pas toujours passer par la destruction physique lors des affrontements. Le but du brouillage électromagnétique est que les capteurs repèrent la menace et gênent son fonctionnement pour ensuite possiblement mener une frappe. La SEAD utilise donc plusieurs bombes.

Mais l’A2SM XLR est temporaire. Jérôme Bellanger précise que l’arme permettra de gérer les défenses ennemies jusqu’à l’arrivée du Stratus RS, un missile rapide conçu par MBDA pour la suppression des défenses aériennes et l’attaque des navires.

Le Rafale F5 embarquera le missile Stratus RS

Une préparation qui accompagne les premiers contrats du Rafale F5 confiés à Dassault Aviation, Thales, MBDA et Safran. Les technologies du nouveau standard F5 sont donc en route. Entre 2033 et 2035, le Rafale F5 arrivera dans les forces françaises et aura le droit à un nouveau radar. En plus d’autres améliorations, on trouvera donc le missile Stratus RS.

La France n’attend pas la commercialisation du standard F5 et reconstruit la mission SEAD par étapes en commençant par le Rafale F4. Ce n’est pas en 2028 pile que la France récupérera cette capacité perdue dans les années 1990 mais il s’agira d’une première étape avec une arme capable de frapper à 140 kilomètres.

Le Rafale F4 ouvre donc la voie, puis le Rafale F5 et le Stratus RS prendront le relais avec une capacité bien plus puissante.