iPhone Duo : pourquoi payer près de 1 000 € de plus quand le Galaxy Z Fold 8 est en promo sur Amazon ?

Alors que l’iPhone Duo vient tout juste de sortir, Amazon en profite pour brader le très bon Galaxy Z Fold 8. En effet, le smartphone pliable de Samsung s’affiche à 1 369 €, au lieu de 1 999 €. En bref, la meilleure alternative à l’appareil d’Apple.

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Bien que tout le monde ne parle que de l’iPhone Duo depuis sa sortie, il ne faut pas oublier qu’il existe une marque avec un grand savoir-faire dans ce domaine : Samsung. En effet, le fabricant coréen reste la référence sur le marché des smartphones pliables. Comme si cela ne suffisait pas, son très bon Galaxy Z Fold 8 s’affiche à un tarif presque 1 000 € inférieur à celui du pliant d’Apple. Alors que l’iPhone Duo s’affiche à 2 339 €, vous pouvez obtenir le Galaxy Z Fold 8 pour seulement 1 369 € sur Amazon. D’ailleurs, rappelons que celui-ci est toujours affiché à 1 999 € sur la boutique officielle, ce qui représente donc une jolie promotion. Notons que les membres Amazon Prime ont droit à une petite remise supplémentaire qui fait descendre le prix à 1 355 €.

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Le Galaxy Z Fold 8 à un prix imbattable

Dans le détail, le Samsung Galaxy Z Fold 8 se présente comme un smartphone pliable haut de gamme. Il possède le format d’une mini-tablette une fois déplié. D’ailleurs, il s’ouvre comme un livre et offre un grand confort d’utilisation. Pour jouer ou regarder des vidéos, c’est simplement parfait. Bien évidemment, il fonctionne sous One UI (basé sur Android), ce qui vous donne accès à plusieurs fonctions en lien avec l’IA.

Côté technique, il affiche une dalle externe (Amoled) de 5,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Une fois déplié, vous profitez d’un grand écran de 7,6 pouces utilisant la même technologie. Il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage ni sur le niveau de luminosité. Enfin, la pliure est plus que discrète. Sous le capot, nous retrouvons un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 accompagné de 12 Go de mémoire vive.

Les performances sont bonnes et la navigation est fluide, peu importe le type d’utilisation. La gestion thermique est bonne, bien qu’il lui arrive de monter en température avec les tâches les plus exigeantes. Sa batterie de 4 800 mAh assure une solide autonomie et le smartphone est compatible avec la charge 45 W. Enfin, le Galaxy Z Fold 8 embarque deux capteurs photo de 50 Mpx. Seul bémol, il fait l’impasse sur le téléobjectif.

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