iOS 27.2 est disponible avec de belles nouveautés, voici tout ce qui attend votre iPhone avec la mise à jour

Ça y est, iOS 27.2 est disponible en version stable sur les iPhone compatibles. La mise à jour ajoute des nouveautés en pagaille aussi bien pour Messages, Photos, Apple TV, Apple Music, FaceTime et Podcasts. Siri AI est aussi là parmi les nouveautés. Ce ne sera pas disponible en France.

iOS 27.2 est disponible avec de nombreuses nouveautés pour Messages, Photos, FaceTime, Apple TV, Apple Music et Podcasts.

Siri AI comprend désormais le français, mais la fonctionnalité reste bloquée en France à cause du conflit entre Apple et l’Union européenne.

La mise à jour corrige plus de 130 failles de sécurité, dont certaines permettaient d’accéder à la caméra, aux photos ou au Bluetooth.

Désormais, iOS 27.2 est disponible sur tous les iPhone compatibles qui ont reçu iOS 27 en septembre. Pour rappel, iOS 27.1 n’a jamais été proposé au grand public puisque cette version est exclusive à l’iPhone Duo à sa sortie. Mais pour iOS 27.2, tous les modèles récents compatibles ont droit à la mise à jour.

Apple lance la mise à jour iOS 27.2, voici les nouveautés

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

La plus grosse nouveauté est pour Messages. L’application analyse le contexte d’une conversation puis propose des actions rapides. Parmi les exemples, une invitation à dîner qui génère un événement dans le calendrier et/ou une demande ajoutée dans un rappel ou une note. Apple cherche à réduire le nombre d’étapes entre un message et l’action. Pour les suggestions inutiles, des réglages permettent de les couper.

Photos a aussi droit à plusieurs améliorations pour les albums partagés avec la possibilité de modifier les légendes et les commentaires, d’éviter les doublons, etc. Apple ajoute SynthID sur certaines images modifiées par ses outils IA pour permettre d’identifier qu’elles ont été retouchées.

Désormais, la fonctionnalité de double capture est compatible lors des appels à plusieurs sur les iPhone compatibles. Il est donc possible d’utiliser les caméras frontale et arrière pendant un même échange. Apple ajoute aussi la possibilité d’intégrer un interprète en langue des signes ou un sous-titrage automatique. Bref, des options d’accessibilité bienvenues.

La plus grosses nouveautés n’est pas pour la France

Apple TV a enfin droit aux profils sur iPhone pour que chaque utilisateur sépare son historique et ses recommandations. Apple Music modifie son design avec une icône noire et blanche qui remplace l’ancienne rouge. Podcasts sépare les nouveaux épisodes de ceux déjà écoutés ou lancés.

Mais la plus grosse nouveauté ne sera pas disponible pour la France alors qu’elle concerne directement les Français. Et pour cause, Siri AI comprend désormais le japonais, le coréen, le portugais, l’espagnol mais surtout le français. Le blocage a lieu au niveau européen alors que la firme de Cupertino s’oppose encore à Bruxelles à propos des règles sur l’ouverture aux assistants concurrents.

En France, iOS 27.2 modifie aussi le message de suivi publicitaire. Apple autorise les développeurs à utiliser une demande plus détaillée puis à demander de nouveau l’autorisation chaque année. Apple a donc revu ce mécanisme suite à des discussions avec les autorités européennes.

Des failles de sécurité corrigées

iOS 27.2 corrige également plus de 130 failles dont certaines permettaient à une application malveillante d’accéder à la caméra, au Bluetooth, aux photographies ou à des informations privées sans autorisation. De quoi sécuriser un peu plus l’iPhone.

Apple a testé une nouvelle application Santé lors de la bêta avec des écrans repensés et davantage d’analyses professionnelles. Mais malheureusement, la firme de Cupertino a retiré cette refonte de la version finale et prévoit sa sortie plus tard.