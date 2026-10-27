Zelda et Mario Kart sont disponibles sur iPhone, iPad et Mac, sans émulateur Switch à installer

Désormais, il est possible de jouer à Zelda et Mario Kart sur son iPhone, son iPad ou son Mac. La bonne nouvelle, c’est que c’est possible sans même installer un quelconque émulateur Switch. Tout cela est possible avec le projet open source nxnative qui permet que les fichiers de jeux que vous possédez soient modifiés pour être des applications compatibles avec les appareils d’Apple.

nxnative permet de faire tourner plus de 60 jeux Switch, dont Zelda et Mario Kart, directement sur iPhone, iPad et Mac sans émulateur classique.

Le projet transforme les fichiers des jeux en applications compatibles avec les puces Apple, avec parfois de meilleures performances que sur Switch.

Il faut posséder ses propres fichiers et clés Switch, et certaines fonctions comme le online ou les amiibo ne sont pas prises en charge.

Les joueurs adorent se pencher sur le cas de Nintendo comme l’a montré le récent jailbreak de la Switch 2 qui a été effectué avec Codex. Mais aujourd’hui, place à un tout autre sujet avec la possibilité de faire tourner ces jeux Nintendo sur les appareils Apple sans même installer d’émulateur Switch.

Des jeux Switch qui tournent nativement sur le matériel Apple

On parle de plus de 60 titres déjà testés avec des exclusivités Nintendo dans le lot. Parmi les titres compatibles avec nxnative, on trouve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Mais il y a aussi Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder, Metroid Dread ou encore Animal Crossing: New Horizons.

Il s’agit de jeux Switch qui tournent en local directement sur les puces d’Apple. Donc pas de Switch virtuelle installée sur votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. La solution nxnative repose notamment sur le travail d’un émulateur classique. Et pour cause, la Switch et les appareils Apple récents utilisent la même gamme de processeurs ARM, ce qui permet à l’outil d’éviter de traduire tout le code du jeu vers une autre architecture.

Le projet adapte donc les éléments de Nintendo pour convertir l’affichage et le rendre compatible avec Metal, la technologie graphique d’Apple. Une grande partie du code tourne directement sur la puce de la firme de Cupertino.

Des performances encore meilleures sur MacBook

Et les performances surprennent puisque l’on parle de Monster Hunter Rise à 60 images par seconde sur un MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM. Pourtant, la version Switch est limitée à 30 images par seconde. Une optimisation possible puisque l’absence d’émulation retire une grande partie des tâches gourmandes qui sollicitent le processeur.

Sur MacBook Pro, quelqu’un a même fait tourner quatre jeux Switch en même temps lors d’une démonstration. En revanche, tous les titres ne sont pas compatibles comme Doom Eternal qui ne démarre pas et Dark Souls Remastered qui a quelques défauts visuels.

La cerise sur le gâteau, c’est que nxnative crée de véritables applications macOS qui se lancent depuis le bureau. Sur iPhone et iPad, c’est une application à installer. nxnative demande un iPhone 15 Pro au minimum et iOS 26 au minimum pour tourner. Un iPad équipé d’une puce M1 ou plus est aussi compatible. Sur un Mac, il faut une puce Apple Silicon.

En revanche, l’installation de nxnative ne se fait pas depuis l’App Store. Il faut fournir les fichiers de sa propre copie Switch et les clés de la console puis préparer l’installation sur un Mac. Il faut aussi tirer un trait sur les fonctionnalités en ligne et les amiibo.

Bref, une situation bien dommage pour les jeux Switch qui reposent grandement sur le online comme Mario Kart 8 Deluxe ou encore Super Smash Bros. Ultimate.

Mais une installation qui demande du boulot

Nintendo Switch games can now run natively on iPhone and iPad.



nxnative takes your own Switch game files and turns them into an IPA that runs the game's code directly on Apple silicon.



• Not an emulator

• Switch graphics rebuilt on Metal

• 60 FPS on supported games

• Touch… pic.twitter.com/Ct4WoseQYQ — Techjunkie Aman (@Techjunkie_Aman) October 25, 2026

Il faut donc faire plusieurs manipulations pour lancer une partie mais surtout avoir le fichier original. nxnative propose donc une solution qui adapte les fichiers que l’utilisateur upload lui-même. Il s’agit d’une partie juridique très importante.

Nintendo est très agressif envers les émulateurs et on se rappelle tous de Yuzu sanctionné par 2,4 millions de dollars suite à une poursuite en justice. C’est il y a deux ans que Yuzu a fermé ses portes après un accord judiciaire avec Nintendo.

Bref, rien n’arrête les développeurs amateurs et l’émulation autour de l’univers Nintendo. Récemment, certains ont même réussi à exécuter des jeux exclusifs Mario et Zelda avec le DLSS 5 de Nvidia qui est pourtant limité pour le moment à NBA 2K27 avant d’être déployé sur d’autres titres comme Hogwarts Legacy.