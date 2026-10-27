iPhone 18e : n’attendez pas de nouveautés majeures, Apple se limiterait au strict minimum

L’iPhone 18e serait bien dans les cartons d’Apple mais en revanche n’attendez pas trop d’évolution. C’est en tout cas ce que nous rapportent les informations alors que c’est au printemps 2027 que la firme de Cupertino lancera ce smartphone très proche des iPhone 16e et iPhone 17e.

© Apple/Montage BuzzArena

L’iPhone 18e miserait surtout sur la puce A20 gravée en 2 nm, avec davantage de puissance et une meilleure autonomie.

Apple conserverait un écran OLED 60 Hz et un unique capteur arrière de 48 mégapixels, malgré une concurrence Android bien plus généreuse.

La caméra frontale progresserait, avec aussi 9 Go de RAM, le modem C2 et peut-être la Dynamic Island à la place de l’encoche.

Digital Chat Station, un divulgâcheur chinois très bien connu pour ses fuites autour des smartphones, nous partage de nouvelles informations à propos de l’iPhone 18e. La plus grosse nouveauté, ce serait la puce A20 gravée en 2 nm. Mais pour le reste, rien ne bouge vraiment par rapport aux iPhone 16e et iPhone 17e.

Quels seraient les nouveautés de l’iPhone 18e ?

On parle d’un écran OLED de 6,12 pouces avec une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz. Pourtant, des smartphones Android bien moins coûteux proposent déjà jusqu’à 120 Hz, une véritable norme chez Xiaomi ou encore Samsung. Bref, un gros écart en termes de fluidité par rapport à la concurrence.

Idem pour la photographie. On s’attend à très peu d’évolution pour l’iPhone 18e. Au dos, on ne trouverait qu’une seule caméra de 48 mégapixels, soit la même définition que les deux générations précédentes. C’est en revanche au niveau de la caméra frontale qu’Apple pourrait s’améliorer puisque Digital Chat Station évoque 24 mégapixels contre 12 mégapixels actuellement.

D’autres informations évoquent une caméra Center Stage de 18 mégapixels que l’on retrouve notamment sur l’iPhone 18 Pro. Mais quoi qu’il arrive, la caméra frontale aurait droit à une progression en termes de mégapixels.

La vraie évolution serait le processeur A20 d’Apple

En revanche, Apple se démarquerait au niveau de la puissance en proposant la puce A20 gravée en 2 nm contre la puce A19 gravée en 3 nm précédemment. Les avantages sont nombreux comme de meilleures performances et une réduction de la consommation énergétique et donc une autonomie étendue.

Rappelons que l’iPhone 18 Pro utilise une puce A20 Pro et que l’iPhone 18 standard utiliserait la même puce A20 même si le smartphone n’est pas encore officiel et que l’on parle aussi d’une sortie en 2027.

Ming-Chi Kuo et Jeff Pu, deux analystes spécialisés, évoquent 9 Go de RAM contre 8 Go pour l’iPhone 17e. Le but pour Apple en ajoutant cette RAM en plus est de donner bien plus de marge aux fonctionnalités IA du système d’exploitation qui propose depuis peu iOS 27.2. Rappelons que certaines nouveautés basées sur l’IA demandent bien plus de mémoire.

Pour le reste de la fiche technique, l’iPhone 18e aurait droit au modem C2 conçu par Apple que l’on retrouve sur l’iPhone 18 Pro. Une puce qui consomme 15 % d’énergie en moins que le modem C1X et améliore également les débits.

Apple compte désormais lancer ses nouveaux iPhone en deux temps

La Dynamic Island pourrait remplacer l’encoche habituelle selon plusieurs sources. La firme de Cupertino chercherait donc à moderniser la face avant alors que l’iPhone 17e utilise une encoche très visible en haut de l’écran. On s’attend au retour d’autres technologies comme MagSafe pour fixer des accessoires au dos du smartphone.

C’est en septembre 2026 que l’iPhone 18 Pro a été présenté avec l’iPhone Duo mais sans iPhone 18 standard. L’iPhone 18 de base et l’iPhone 18e seraient donc présentés en même temps en 2027 avec également l’iPhone Air 2 et son format ultra-fin.

Apple change donc ses habitudes avec un lancement en deux temps dans l’année de ses nouveaux smartphones contre un seul précédemment uniquement en septembre.