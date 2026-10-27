Suite aux pillages, Micromania annule sa grande opération pour la sortie du remake de Zelda Ocarina of Time

Et Micromania tire un trait sur sa grande opération autour de la sortie du remake de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2. À la place, l’enseigne proposera la réplique de la boîte Nintendo 64 du jeu par un tirage au sort avec 5 000 unités disponibles.

Micromania annule ses ouvertures nocturnes pour Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 après les récents pillages de magasins.

Les 5 000 répliques de la boîte Nintendo 64 seront finalement attribuées par tirage au sort aux clients ayant commandé le jeu avant le 2 novembre.

Le remake de Zelda Ocarina of Time sortira le 5 novembre 2026 en exclusivité sur Switch 2, avec des graphismes et un gameplay entièrement modernisés.

Alors que le remake de Zelda Ocarina of Time est désormais officiel, Micromania annonce la mauvaise nouvelle sur X dans sa publication. L’enseigne explique : “Au vu des récents événements, nous sommes malheureusement contraints d’annuler les sorties nocturnes de The Legend of Zelda: Ocarina of Time”.

Microsoft annule la sortie nocturne de Zelda Ocarina of Time

Pour rappel, l’opération a été pensée pour que les joueurs puissent acheter le jeu à sa sortie lors d’ouvertures nocturnes dans la nuit du 4 au 5 novembre. Micromania accompagnait l’opération d’une réplique de la boîte Nintendo 64 pour les personnes qui feraient la queue de nuit devant son magasin.

🔴 Au vu des récents événements, nous sommes malheureusement contraints d'annuler les nocturnes The Legend of Zelda: Ocarina of Time…



Tentez votre chance d'obtenir la réplique de la boîte Nintendo 64 en précommandant votre jeu chez Micromania ! Vous avez jusqu'au 1er novembre… pic.twitter.com/kx8tpTInxx — Micromania (@Micromania_Fr) October 27, 2026

Finalement, le système est remplacé par un tirage au sort pour toute personne qui aura commandé le remake de Zelda Ocarina of Time jusqu’au 1er novembre inclus. Ensuite, il y aura la sélection au hasard pour les 5 000 exemplaires.

Micromania précise que les chances “sont doublées pour les clients Premium et Ultimate” de l’enseigne. Bref, une opération annulée alors qu’en parallèle, le gouvernement traque les pilleurs qui proposent le fruit de leur larcin en vente sur des plateformes comme Vinted, eBay ou Le Bon Coin.

Une opération annulée suite aux pillages des magasins Micromania

En tout, c’est dans onze boutiques que l’opération était prévue, que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Nice où le Micromania fut pillé le 17 octobre dernier. Plus exactement, c’est l’enseigne de l’avenue Jean-Médecin qui a été vidée par les casseurs.

Bref, on comprend que Micromania n’ait pas voulu mettre en danger ses clients en leur demandant d’attendre devant les magasins en pleine nuit alors qu’ils sont la cible de pilleurs. Désormais, les joueurs n’ont plus que ce tirage au sort pour espérer repartir avec leur réplique Nintendo 64 de la boîte de Zelda Ocarina of Time.

🇨🇵 Un élan de solidarité en ligne a permis de récolter 25 165 € en quelques jours pour le gérant du Micromania à Nice ! Le 17 octobre, Pierre s'est interposé face aux casseurs qui se trouvaient devant son magasin. Après qu'une vidéo de la scène a fait le tour des réseaux, son… pic.twitter.com/NpCmuqdMUM — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) October 23, 2026

Finalement, peut-être un système bien plus égalitaire puisqu’auparavant Micromania récompensait les 5 000 premiers clients entrés en magasin lors de l’opération nocturne. Et donc des heures d’attente selon les disponibilité de chacun en pleine semaine. Même si, comme expliqué précédemment, les clients Premium ou Ultimate ont deux fois plus de chances d’être tirés au sort, ce qui empêche de parler d’un quelconque pied d’égalité.

Une exclusivité Switch 2 très attendue

Le remake de Zelda Ocarina of Time sortira le 5 novembre 2026 en exclusivité sur Switch 2. Il ne s’agit pas d’un remaster mais bien d’une refonte complète que ce soit au niveau du gameplay qui a été modernisé ou encore des graphismes.

Le scénario est exactement le même mais on s’attend à des variations et notamment des cinématiques plus longues. Les principes restent les mêmes puisque le joueur pourra voyager entre deux époques différentes en tant que Link enfant et Link adulte dans le but de vaincre Ganondorf et sauver la princesse Zelda.

Bien évidemment, on retrouvera les fameux donjons et tous les objets qui permettent d’en venir à bout comme le lance-pierre ou les bombes.