Facebook : voici comment cacher votre liste d’amis

Si vous voulez dissimuler ou limiter l’accès à certaines personnes de votre liste d’amis Facebook, il existe une solution toute simple. Cette méthode permet de protéger vos proches et d’assurer le bon niveau de confidentialité de votre profil. Voici comment cacher votre liste d’amis Facebook sur ordinateur ou smartphone (application).

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Si vous n’avez jamais touché à vos paramètres Facebook, il y a de grandes chances pour que votre liste d’amis soit publique. En effet, par défaut, cette dernière est visible sur le réseau de Mark Zuckerberg. Pour faire simple, n’importe qui peut connaître la liste de vos contacts en visitant votre profil Facebook. Pour des questions de confidentialité et sécurité (réduire les chances d’arnaques), il est vivement conseillé de limiter l’accès à cette liste.

Pour ce faire, il suffit de réaliser une démarche toute simple que nous allons détailler dans ce tutoriel. Cependant, la méthode va légèrement différer selon que vous soyez sur un ordinateur ou un smartphone. Découvrez comment cacher votre liste d’amis Facebook.

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Si vous utilisez Facebook depuis votre navigateur Internet, il va falloir vous rendre sur votre page et réaliser quelques démarches. Nous avons listé les choses à faire pour cacher votre liste d’amis Facebook.

Rendez-vous sur votre profil Facebook (Cliquez en haut à gauche sur l’icône avec votre photo de profil.).

(Cliquez en haut à gauche sur l’icône avec votre photo de profil.). Ensuite, cliquez sur l’onglet « Ami(e)s ».

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Puis appuyez sur les trois petits points à côté de « Inviter des ami(e)s ».

Sélectionnez « Modifier la confidentialité ».

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Ici, vous pouvez choisir entre masquer votre liste d’amis à tous les utilisateurs (« Moi uniquement ») ou avec tous ou certains de vos amis (« Ami(e)s »).

Comme vous pouvez le constater, cette manipulation permet également de gérer les « Suivi(e)s » (Pages Facebook) et les « Followers ».

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Dans le cas d’une application pour smartphone ou tablette, la démarche est légèrement différente. Cette dernière est toute aussi simple, et fonctionne aussi bien sur les appareils Android que les iPhone. Voici les manipulations à réaliser.

Lancez l’application Facebook et rendez-vous dans les menus.

Vers le bas, appuyez sur « Paramètres et confidentialité ».

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Choisissez la première rubrique « Paramètres » et descendez jusqu’à « Audience et visibilité ».

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Appuyez sur la partie « Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter ».

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Vous allez directement voir apparaître la rubrique « Qui peut voir votre liste d’ami(e)s ». Il ne vous reste plus qu’à sélectionner la politique de confidentialité qui vous intéresse.

Notons que depuis cette partie, vous pouvez également décider de passer en public ou en privé votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Ce n’est pas le cas sur ordinateur, mais si cette démarche vous intéresse, vous pouvez retrouver notre tutoriel sur le sujet.

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🔏 Quel paramètre de confidentialité choisir pour ma liste d’amis Facebook ?

Comme vous avez pu le constater, Facebook vous laisse plusieurs options quant à la visibilité de votre liste d’amis. Si jamais vous êtes un peu perdus entre toutes ces solutions, nous avons détaillés les différences entre ces dernières.

Public : tout le monde peut voir vos contacts, et cela, même si les personnes n’ont pas de compte Facebook.

tout le monde peut voir vos contacts, et cela, Ami(e)s : tous vos amis peuvent voir votre liste.

tous vos amis peuvent voir votre liste. Ami(e)s sauf : vous pouvez empêcher seulement certains de vos amis d’avoir accès à vos contacts.

vous pouvez empêcher seulement certains de vos amis d’avoir accès à vos contacts. Ami(e)s spécifiques : vous allez pouvoir définir une liste de contacts pour qui cette information va être visible.

vous allez pouvoir définir une liste de contacts pour qui cette information va être visible. Moi uniquement : bloque l’accès de votre liste d’amis à tout le monde sauf à vous.

bloque l’accès de votre liste d’amis à tout le monde sauf à vous. Personnalisé : option uniquement disponible sur navigateur. Permets d’inclure ou d’exclure des personnes ou des listes spécifiques d’amis.

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👀 Pourquoi est-il conseillé de cacher sa liste d’amis Facebook ?

À l’inverse de nos informations personnelles (numéro de téléphone, photos, etc.), on peut se demander quelle est l’utilité de cacher sa liste d’amis Facebook. Plusieurs facteurs peuvent vous pousser à masquer cette dernière. Tout d’abord, cela protège vos contacts de tentatives d’arnaques de la part de personnes peu scrupuleuses. En effet, celles-ci passent souvent par les réseaux sociaux pour trouver de potentielles victimes. On peut, par exemple, citer les risques d’usurpation d’identité ou d’escroquerie.

Bien évidemment, le facteur personnel est également un argument. Pour des raisons qui ne regardent que vous, vous pouvez vouloir masquer votre liste d’amis à certaines de vos connaissances. Quoiqu’il en soit, ce n’est jamais une mauvaise idée de renforcer la confidentialité de son compte Facebook.

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