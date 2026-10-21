Orange : le réseau mobile est en panne, les abonnés Sosh sont aussi concernés

Depuis environ 12h ce 21 octobre, le réseau mobile Orange est en panne, tout comme sa filiale Sosh. Les signalements se multiplient en ligne alors que les abonnés Livebox sont épargnés. Ce n’est que le mobile qui est concerné.

© Montage BuzzArena

Après la panne de Free hier, c’est au tour d’Orange. L’opérateur subit des perturbations au niveau de son réseau mobile et sur X, les messages se multiplient. Et sur Downdetector, on constate un pic des signalements de la part des internautes.

Le réseau mobile Orange est en panne

En ligne, on trouve des témoignages d’un peu partout en France. Il est donc possible que la panne soit nationale. Orange a officiellement communiqué sur la panne et explique que les « équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.

Bonjour, vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange.

Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — Orange France (@Orange_France) October 21, 2026

Orange propose un outil pour vérifier si votre réseau mobile est impacté à cette adresse. Reste à attendre un retour à la normale pour les clients concernés par cette panne. Bien évidemment, sous la communication de l’opérateur, les clients mécontents se manifestent.

Certains reprochent à l’opérateur ses prix quand d’autres exigent une compensation pour la panne. À ce niveau, pas sûr que Orange offre quoi que ce soit à ses abonnés lésés, surtout si la panne est rapidement réglée. Et puisque des équipes sont sur le dossier, ça ne devrait plus tard.

Rappelons que les pannes réseau ne sont pas rares chez les opérateurs. Tous ont eu le droit à leur épisode récemment, aussi bien Orange en ce moment que Free hier mais aussi Bouygues Telecom ou encore SFR. Chaque fois, les entreprises font le maximum pour régler rapidement les choses.