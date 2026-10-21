La Xbox Helix provoque une guerre interne chez Microsoft, un responsable menace d’annuler la console portable

La Xbox Helix provoque des remous chez Microsoft. Selon les rumeurs, Windows et la branche gaming se déchirent autour du système d’exploitation, à tel point que l’un des responsables de Xbox a même lancé une menace très sérieuse.

Microsoft serait divisé sur Project Helix, Xbox refusant la version allégée de Windows Home proposée pour la future console portable.

Le conflit serait tel qu’un responsable Xbox aurait menacé d’annuler la version portable plutôt que de perdre le contrôle sur le logiciel et les performances.

Project Helix viserait une sortie portable fin 2027 puis salon fin 2028, dans un contexte de restructuration, de suppressions de postes et de coûts élevés chez Xbox.

Parlons d’abord de la source du conflit en interne chez Microsoft. Alors que Windows souhaite une version allégée de Windows Home sur la prochaine console, Xbox souhaite garder la main sur le logiciel pour l’optimisation des performances en jeu.

Un conflit interne chez Microsoft qui menace la Xbox Helix portable

Rappelons que c’est en fin d’année 2027 que Project Helix sortirait en version console portable et pour la console de salon, ce sera en fin d’année 2028. Et c’est à cause de ce conflit interne qu’un responsable de Xbox a menacé d’annuler la console, du moins dans sa version portable sans évoquer celle de salon.

Le but pour la firme de Redmond est de créer un écosystème autour de plusieurs appareils au lieu de miser sur une seule console. Rappelons que Project Helix est pensé comme un PC-console à la manière de la Steam Machine, capable de faire tourner le Xbox Game Pass ou encore Steam et l’Epic Games Store.

Le clash en interne chez Microsoft concerne donc la partie logicielle de la console portable Project Helix. La tension fut si forte que, comme expliqué précédemment, la menace d’abandonner le projet de console portable Project Helix fut posée sur la table.

La branche gaming de Microsoft préfère jeter aux oubliettes ce projet de Xbox Helix portable que d’accepter la version allégée de Windows Home proposée par la branche dédiée au système d’exploitation. Bref, y’a de l’eau dans le gaz.

Pour rappel, la Xbox utilise déjà Windows mais avec une interface qui masque le bureau et coupe les fonctionnalités inutiles. Depuis avril dernier, Microsoft propose cette surcouche appelée Xbox Mode pour les utilisateurs de Windows 11 dans le but de se rapprocher en plein écran d’un Steam, d’un Epic Games Store ou encore d’un Battle.net.

La partie logicielle du Project Helix provoque des divisions

Pour les joueurs PC, l’interface Xbox Mode peut aussi être gérée à la manette avec des optimisations logicielles qui réduisent certaines tâches en fond pour libérer des ressources. Et le choix du logiciel est important pour Xbox puisque Project Helix exécutera des jeux Xbox, mais aussi PC sur le même appareil.

La console tournera avec une puce AMD conçue sur mesure et le FSR Diamond, une technologie IA qui améliore l’image et la fluidité sans solliciter plus le matériel. Xbox ne veut donc pas une version allégée de Windows Home qui apporterait la compatibilité avec les boutiques PC, mais avec des applications et une interface moins adaptée à une console. Xbox a comme but de garder un démarrage rapide, une navigation à la manette et de bonnes performances.

Malgré ces divisions, la PDG de Xbox, Asha Sharma, explique que “nous ne pouvons pas construire Helix seuls” et qu’il faut une coopération entre les deux équipes. C’est en février dernier qu’Asha Sharma a pris la direction de Xbox après le départ de l’illustre Phil Spencer.

Désormais, sa stratégie est recentrée autour du matériel, des grosses franchises et de l’expérience en jeu. Les délais pour Project Helix ont même été avancés, ce qui fait que les équipes ont bien moins de temps pour boucler le logiciel et le matériel.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox qui charcute dans les effectifs

Et ce n’est pas la seule polémique autour d’Asha Sharma car si beaucoup ont salué ses premiers pas en tant que dirigeante de la branche gaming, elle a eu la lourde tâche de licencier énormément d’employés et de fermer des studios.

Et ce n’est pas tout puisque la marge interne de Xbox tourne autour de 3 % et la Xbox Series n’a atteint qu’un peu plus du tiers des ventes de la PS5. Microsoft a supprimé près de 1 900 postes chez Xbox et vise 3 200 suppressions d’emplois. Une restructuration très lourde alors que Project Helix se prépare.

Et puis n’oublions pas que Microsoft doit gérer la crise des composants et un marché vidéoludique de plus en plus coûteux. Selon le magazine Fortune, le prix de Project Helix serait entre 1 200 et 1 800 dollars. C’est en 2027 que les premiers kits de développement pour les studios seront envoyés.

Source : Fortune