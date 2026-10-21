Apple doit limiter le nombre d’iPhone Duo disponibles à cause de certains clients peu scrupuleux

L’iPhone Duo ne sort que dans quelques heures et pourtant Apple doit déjà limiter le nombre de commandes. Et pour cause, certains profitent de la situation pour s’acheter plusieurs smartphones pliables et ensuite les revendre à prix d’or.

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Désormais, la firme de Cupertino limite le nombre d’iPhone Duo à deux par client à cause de la forte demande qui vide les stocks disponibles en quelques minutes. Il faut dire qu’il s’agit du premier smartphone pliable de la firme de Cupertino que beaucoup attendent au tournant, à tel point que les livraisons sont même repoussées jusqu’en 2027 faute de production suffisante.

Face à la demande, Apple limite le nombre d’iPhone Duo à deux par client

Car oui, l’iPhone Duo a beau démarrer au prix de 2 339 euros, cela ne freine pas les acheteurs et encore moins ceux qui se procurent plusieurs exemplaires pour ensuite les revendre à un tarif gonflé. Apple parle d’une demande “rien de moins qu’extraordinaire” pour l’iPhone Duo, dont les précommandes ont ouvert le 16 octobre 2026 à 14 h en France. La firme de Cupertino fait le maximum pour que les expéditions aient lieu rapidement, mais malheureusement il faudra compter sur des retards.

À noter que c’est depuis le 19 octobre 2026 qu’Apple limite le nombre d’iPhone Duo par client à deux exemplaires aux États-Unis, mais aussi en Chine, à Singapour et à Hong Kong. Et c’est également la même politique en France. La limite est donc bien là puisque certaines personnes ont pu commander jusqu’à quatre exemplaires de l’iPhone Duo avant que le quota maximum passe à deux.

Et les profiteurs sont déjà là puisqu’à peine quelques heures après l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, on trouvait déjà certaines versions en vente sur eBay comme celle avec 2 To, proposée pour 5 000 euros environ.

On parle ici d’un tarif gonflé de près de 1 000 euros. Et les annonces apparaissent toujours ici et là. Apple a donc bien conscience qu’en limitant à deux iPhone Duo par client, cela met des bâtons dans les roues aux revendeurs.

Un production très compliquée pour le smartphone pliable

Bref, le succès est là pour l’iPhone Duo qui a demandé beaucoup de travail à Apple pour être conçu. Comme expliqué précédemment, la production est loin d’être aisée pour le premier smartphone pliable de l’entreprise californienne.

Les taux de réussite évoqués par des sources proches de la chaîne de production évoquent un peu plus de 60 %. C’est la charnière et l’écran qui rendent la production bien plus compliquée, en plus des hautes exigences d’Apple. La pénurie est donc le fruit d’une forte demande, mais aussi de stocks très limités dès le départ.

Selon Counterpoint Research, Apple pourrait vendre environ 6 millions d’iPhone Duo en 2026. Le cabinet IDC prévoit aussi 22,9 millions de smartphones pliables expédiés dans le monde, soit une hausse de 13 %, qui repose énormément sur la firme de Cupertino.

C’est donc le 23 octobre que l’iPhone Duo arrivera dans les Apple Store. Et à ce moment, pas sûr que vous puissiez trouver le vôtre dans l’un de ces magasins. Il faudra sans doute attendre plusieurs mois, ou l’année prochaine avec une deuxième génération pour s’en offrir un.

Apple menace la couronne de Samsung

Pour le moment, Samsung domine encore la catégorie des smartphones pliables mais Apple arrive très fort avec une base utilisateur de plus d’un milliard d’iPhone. L’entreprise californienne mise sur une conception très poussée, notamment au niveau des dalles avec un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 5,4 pouces.

Bref, de quoi concurrencer le marché qui était jusque-là uniquement dominé par des modèles sous Android. Est-ce que le succès de l’iPhone Duo se confirmera sur la durée ?

Source : Financial Times