Free est en panne, les signalements explosent alors que YouTube et Google connaissent aussi des soucis

Depuis plusieurs heures, Free subit des pannes importantes. Et ce n’est pas tout puisque Google, YouTube ou encore Revolut ce matin sont concernés par des soucis. Sur Downdetector, les signalements sur la page de Free ont tout simplement explosé.

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Il faut dire que depuis plusieurs heures, des abonnés se plaignent de problèmes de connexion. Mais ce n’est pas tout puisque Google et YouTube sont aussi concernés avec une barre qui s’envole sur le site de signalement. Quant à Revolut, c’est ce matin que les utilisateurs se sont retrouvés face à des problèmes.

Free est en panne, que se passe-t-il ?

Pour en revenir à Free, les signalements sont nombreux sur Downdetector mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment X, où beaucoup partagent leur frustration face à la situation. Si au début seules quelques communes avaient l’air touchées, on parle désormais d’une situation au niveau national, même si l’opérateur n’a rien confirmé et n’a pas communiqué du tout sur ce problème au moment où ces lignes sont rédigées.

@Free_1337 Bonjour Free, auriez-vous des informations sur le problème de panne intermittente de connexion internet depuis ce matin ? Pourriez-vous communiquer à ce sujet ?



Merci pour votre retour. — World_onlinefr (@World_onlinefr) October 20, 2026

Mais y a-t-il un lien entre les différentes autres pannes et Free ? La réponse est non. Pour Google, il s’agissait d’un problème au niveau de l’alimentation électrique dans la zone européenne. Résultat, des ralentissements et autres soucis de par chez nous.

Plus exactement, le souci touchait l’un des centres de données de Google à Londres et parmi les dommages collatéraux, on trouve donc Revolut, mais aussi d’autres banques comme HSBC ou Lloyds. En revanche, cela ne suffit pas à en faire une connexion avec les soucis que rencontre Free et on pense plutôt à une simple coïncidence.

En attendant une possible communication de l’opérateur, les plaintes continuent de pleuvoir sur Downdetector et X avec beaucoup d’internautes qui espèrent que la situation reviendra rapidement à la normale.