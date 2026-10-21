Une nouvelle voiture radar arrive sur les routes françaises pour verbaliser discrètement, comment la repérer

Alors que les voitures radars arpentent déjà les routes françaises, c’est un nouveau modèle qui rejoint l’escadron depuis quelques semaines. On trouve désormais ce véhicule dans les régions où la conduite des voitures radars est gérée par des sociétés privées.

© Alexander Migl (image modifiée via ChatGPT)

La Skoda Scala rejoint la flotte des voitures radars privées pour remplacer progressivement les Peugeot 308 et Seat Leon en fin de carrière.

Ces véhicules contrôlent automatiquement la vitesse dans les deux sens avec un flash infrarouge invisible, selon des parcours fixés par l’État.

La Skoda Scala radar peut se repérer à certains équipements spécifiques, comme un boîtier sur le tableau de bord, des éléments infrarouges ou parfois une plaque en série HH.

C’est la Skoda Scala qui rejoint la flotte de voitures radars qui circulent en France. Les Peugeot 308 et les Seat Leon étant en fin de carrière, la compacte tchèque est donc là pour les remplacer. On trouve désormais cette voiture qui circule un peu partout en France. Même si l’Île-de-France, la Corse et les territoires d’outre-mer ne sont pas concernés par ces radars gérés par des sociétés privées.

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La Skoda Scala circule désormais en voiture radar en France

C’est depuis quelques semaines que la Skoda Scala est donc déployée avec un moteur essence 1.0 TSI. Elle ressemble à une Scala tout ce qu’il y a de plus classique au premier regard. Et pour cause, ces voitures radars se fondent dans la circulation et contrôlent la vitesse des automobilistes sans même que le chauffeur ne fasse quoi que ce soit.

Les voitures radars empruntent un parcours fixé par l’État et ne sélectionnent pas elles-mêmes les routes ou les automobilistes contrôlés. Désormais, ce sont onze modèles privés qui sont utilisés. Voici les voitures radars actuellement en France :

Skoda Scala

Citroën C5 Aircross

Renault Captur

Skoda Octavia

Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

Peugeot 308

Peugeot 508

Ford Focus

Ford Mondeo

Seat Leon

Les modèles sont très courants et le parc de voitures radars se renouvelle au fil des années à mesure que les précédents véhicules s’usent.

Une Skoda Scala qui contrôle la vitesse le fait donc en pleine circulation. Le contrôle a lieu dans les deux sens de circulation et est totalement invisible via le flash infrarouge. L’automobiliste ne sait donc pas qu’il a été flashé, tandis que ces données partent vers le Centre national de traitement de Rennes. Ce sont ensuite les policiers et gendarmes en charge du contrôle qui constatent l’infraction et la valident.

La marge technique est plus large que sur un radar fixe. Sous 100 km/h, 10 km/h sont retirés de la vitesse mesurée. Au-dessus de 100 km/h, la marge est de 10 %. Sur une route limitée à 80 km/h, une mesure à 91 km/h donne ensuite une vitesse retenue de 81 km/h. Sur autoroute à 130 km/h, la sanction peut tomber à partir d’une mesure de 146 km/h.

Mais il n’est pas impossible de repérer cette Skoda Scala qui embarque un radar. Le signe le plus visible, c’est le boîtier installé au centre du tableau de bord. Si vous êtes observateur, il est également possible de constater un flash infrarouge sous la plaque avant. À l’arrière, c’est un gros élément carré placé près de la lunette qui sert à l’éclairage infrarouge.

Certaines Skoda Scala radars ont aussi une antenne en forme d’aileron de requin ou encore des plaques d’immatriculation de la série HH. Et puis n’oublions pas qu’une Skoda Scala est assez rare en France, puisque ce ne sont que 2 000 exemplaires qui s’écoulent chaque année en France.

Alors si vous repérez l’un de ces véhicules gris ou sombres sur une départementale, il est possible qu’il soit là pour le contrôle. Mais bien évidemment, cela ne signifie pas que chaque Skoda Scala croisée cache un radar.

Des voitures radars gérées par des sociétés privées

Les sociétés privées qui gèrent ces voitures radars sont payées selon les heures de conduite et pas le nombre de contraventions. C’est l’État qui fixe les parcours, les horaires et les zones de contrôle selon ses besoins. Le chauffeur se contente de conduire la voiture radar mais ne décide en rien qui est sanctionné.

Une voiture radar privée roule en moyenne 5 à 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Le salaire pour le conducteur est d’environ 25 000 euros par an. La retraite de ces véhicules arrive généralement autour des 300 000 kilomètres. Pour la Skoda Scala désormais en service sur les routes françaises, cela représente environ cinq années de durée de vie pour les contrôles sur les routes françaises.