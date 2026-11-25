Les Émirats arabes unis participeront au développement de quatre technologies du Rafale F5. Patrick Pailloux, délégué général pour l’armement, les a détaillées devant le Sénat. Le dossier du standard F5 progresse donc après des mois d’incertitude.

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Les Émirats arabes unis participeront au développement de quatre technologies du Rafale F5, dont le moteur M88 T-REX, des réservoirs conformes et de nouveaux capteurs.

La coopération doit aider à financer le programme sans transférer les technologies les plus sensibles du chasseur français.

Le Rafale F5 doit être qualifié en 2033, avec au moins 47 exemplaires prévus pour l’armée de l’Air et de l’Espace d’ici 2035.

C’est à la fin du mois d’octobre que Patrick Pailloux fut auditionné par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Le délégué général pour l’armement a précisé les modalités de la coopération suite à l’accord signé entre la France et les Émirats arabes unis autour du Rafale F5. Les industriels négocient les contrats qui fixeront la participation financière et les responsabilités de chacun. « Le plus dur a toutefois été fait », explique Patrick Pailloux.

Les Émirats arabes unis participeront au financement de quatre technologies du Rafale

Pour rappel, les premières négociations ont échoué à cause des exigences des Émirats arabes unis en termes de transfert de technologie. Abou Dhabi envisageait un financement jusqu’à 3,5 milliards d’euros pour un programme alors évalué à 5 milliards d’euros.

Sauf que voilà, Dassault refusait de partager certaines technologies sensibles de son chasseur. La coopération porte finalement sur quelques équipements puisque la France souhaite bénéficier du financement des Émirats arabes unis sans leur confier les secrets du Rafale F5.

Safran développe le nouveau moteur M88 T-REX qui a été présenté au salon du Bourget en 2025. Le but est d’équiper le Rafale d’un moteur plus puissant sans modifier les dimensions de son emplacement dans l’avion. Rappelons que des études sont déjà en cours puisque Safran et MBDA ont reçu leurs premiers contrats pour le Rafale F5.

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Les Émirats arabes unis participeront aussi au développement de réservoirs dits conformes. Il s’agit de réservoirs en plus qui épousent la forme du fuselage du chasseur. Ils sont donc différents des réservoirs classiques que l’on aperçoit sous les ailes du Rafale.

Dassault Aviation planche depuis plusieurs décennies sur cette technologie qui présente notamment un intérêt pour les missions de longue durée des forces aériennes des Émirats arabes unis. Quant aux nouveaux capteurs optiques et infrarouges, ils prendront place dans le nez du Rafale F5. Le chasseur aura également droit à un nouveau radar et une modernisation de son électronique embarquée.

Plusieurs entreprises françaises travaillent sur ces équipements dont l’intégration au Rafale sera assurée par Dassault Aviation lui-même.

Les entreprises françaises se sont déjà rapprochés de l’émirien EDGE

La quatrième technologie est une nacelle de ciblage et de reconnaissance appelée pod TR. Thales développe cet équipement qui regroupera les capacités d’observation et de ciblage des nacelles actuellement utilisées sur le Rafale.

Mais ce n’est pas tout puisque Patrick Pailloux envisage également son installation sur un drone de combat développé par les Émirats arabes unis. La France aussi explore cette voie puisqu’un premier essai de vol avec un Mirage 2000 transformé et un drone de combat est prévu en 2028.

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Les entreprises françaises connaissent déjà très bien leur partenaire émirien EDGE. En juin dernier, Safran et cette entreprise spécialisée dans les technologies militaires ont signé un accord stratégique au salon Eurosatory. EDGE a également ouvert une filiale européenne à Paris. Le but pour les Émirats arabes unis est de développer leur propre industrie de défense pour réduire leur dépendance aux fournisseurs étrangers.

En termes de financement, Patrick Pailloux a évoqué un devis de 1,6 milliard d’euros pour les travaux préparatoires du Rafale F5. Le projet de budget français pour 2027 prévoit une enveloppe de 3 milliards d’euros d’autorisations d’engagement pour le programme. Une participation émirienne serait donc bienvenue pour les finances publiques françaises alors que l’armée n’aura droit qu’à deux nouveaux Rafale en 2027.

La qualification du standard F5 aura lieu en 2033

C’est au début du mois de novembre que la Direction générale de l’armement a annoncé la réception d’un Rafale pour les futurs essais d’équipements du standard F5. Un exemplaire appelé B374 au standard F4.1 qui subira plusieurs modifications dans le but d’accueillir du matériel de mesure. En 2028, l’avion rejoindra les équipes chargées des essais en vol après sa transformation complète.

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C’est en 2033 que la Direction générale de l’armement vise la qualification du standard F5. La loi de programmation militaire fixe un objectif d’au moins 47 exemplaires pour l’armée de l’Air et de l’Espace d’ici 2035.

C’est après 2035 que Dassault Aviation envisage de proposer la nouvelle version de son Rafale aux clients étrangers.