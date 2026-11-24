Actuellement, Amazon brade les Galaxy Buds4 Pro. Les meilleurs écouteurs jamais lancés par Samsung sont au prix le plus bas pour le Black Friday. Vous pouvez acheter cette paire pour 159 €, au lieu de 249 €.

Découvrez la promotion Amazon sur les Samsung Galaxy Buds4 Pro

Pour le Black Friday, les produits Samsung sont bradés chez de nombreux revendeurs, dont Amazon. En effet, sur la célèbre plateforme, smartphone, tablettes et écouteurs sont en promotion. Dans ce dernier domaine, vous pouvez trouver une belle remise sur les meilleurs écouteurs de la marque, les Galaxy Buds4 Pro. Ce modèle disposant de la réduction de bruit active (ANC) est proposé pour 159 €, au lieu de 249 €. Comme si cela ne suffisait pas, Amazon vous offre le chargeur secteur. Sachez que si le produit ne vous convient pas, vous avez jusqu’à janvier 2027 pour retourner l’accessoire et vous faire rembourser.

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Les Galaxy Buds4 Pro au meilleur prix sur Amazon

Avant toute chose, vous devez savoir que les Galaxy Buds4 Pro ne s’expriment pleinement que dans l’écosystème Samsung. S’ils sont bien compatibles avec les appareils Android, il est conseillé d’utiliser un produit Samsung Galaxy pour profiter de toutes les fonctions. De même, si vous êtes un utilisateur Apple, il vaut mieux passer votre chemin et profiter de la promotion Amazon sur les AirPods Pro 3.

Galaxy Buds4 Pro amazon.fr 159,00 € joybuy.fr 149,99 € Carrefour 152,00 € Cdiscount 159,99 € RDC 165,99 € PC Componentes 172,55 € Occasion Fnac 180,52 € Darty 180,52 € amazon.fr 188,99 € PC Componentes 229,00 €

Côté technique, les Galaxy Buds4 Pro sont des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Ils possèdent un format intra-auriculaire, tiennent bien aux oreilles et sont confortables. Pour revenir à l’ANC, cette dernière est simplement excellente. Vous pouvez facilement vous retrouver dans une bulle calme, même dans les environnements les plus bruyants. Bien évidemment, la qualité audio n’est pas en reste.

Le son est précis, puissant et équilibré. Dans ce domaine, ils se placent parmi les meilleurs accessoires du marché. Une option Audio 360 est également présente. Cette dernière est assez réussie, mais dans ce secteur, l’Audio Spatial d’Apple reste supérieur. Les contrôles sont complets et il est notamment possible de gérer le volume depuis la tige. Enfin, l’autonomie atteint six heures avec l’ANC activée. Le boîtier va assurer plusieurs cycles de charge.