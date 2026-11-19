Si vous avez déjà terminé l’histoire de GTA 6 ou que vous vous demandez s’il est toujours possible de jouer après, vous vous trouvez au bon endroit. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ce qui se passe quand le générique de fin du jeu de Rockstar arrive.

GTA 6 est un jeu vaste qui demande plusieurs dizaines d’heures pour être complété, voire jusqu’à 200 heures pour les 100 %. Et pour ceux qui arriveront au bout de l’histoire principale et de ses 93 missions, bonne nouvelle puisque GTA 6 permet de continuer à jouer juste après. Ce qui veut donc dire qu’une fois que vous avez terminé la campagne, pas besoin de recommencer une nouvelle partie et donc de se retaper tout le prologue à nouveau. Vous pourrez poursuivre l’exploration.

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GTA 6 permet de continuer l’exploration après la dernière mission

Contrairement à GTA 5 qui permet de poursuivre l’aventure quand l’histoire principale touche à sa fin, GTA 6 ramène Jason et Lucia juste avant la mission finale. Il est alors possible de choisir de ne pas lancer la dernière mission et de reprendre librement ses activités dans l’immense map de Leonida.

Vous pouvez donc encore visiter Vice City, circuler dans les cinq comtés et de retrouver les personnages secondaires. Bien évidemment, le marqueur de carte de la mission finale est toujours présent. En revanche, comme nous l’expliquions dans nos colonnes, les autres missions principales déjà terminées ne sont pas rejouables.

Contrairement à GTA 5 ou Red Dead Redemption 2, Rockstar n’a pas gardé le système de sélection des missions pour refaire un passage. Il faut donc charger une sauvegarde manuelle et donc penser à en faire constamment.

Peut-on terminer GTA 6 à 100 % après le générique ?

Oui, on peut terminer GTA 6 à 100 % après le générique. C’est même à la fin de l’histoire que le jeu débloque la liste complète des objectifs pour tout terminer. On retrouve les statistiques dans Progression > Statistiques 100 %.

Les joueurs ont la possibilité de terminer les missions secondaires, les braquages, les courses et les défis. Il y a également les lieux, l’analyse des espèces animales et encore plus pour compléter les objectifs.

Si certaines missions facultatives disparaissent pendant l’histoire, elles ne sont pas toutes indispensables pour atteindre les 100 %. Les activités nécessaires au trophée sont toujours accessibles à la fin du jeu.

Il n’est donc pas nécessaire de tout terminer avant la dernière mission. La progression déjà effectuée est sauvegardée et les joueurs peuvent remplir leurs objectifs manquants sans recommencer l’histoire.