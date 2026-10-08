GTA 6 corrigera un gros défaut des missions qui exaspère les joueurs depuis plusieurs épisodes

GTA 6 promet de corriger l’un des plus gros défauts des épisodes précédents, l’absence de liberté lors des missions principales. Rockstar souhaite que les joueurs aient davantage de contrôle sur la manière d’atteindre l’objectif.

GTA 6 donnera davantage de liberté pendant les missions principales, avec plusieurs façons d’atteindre un même objectif.

Rockstar veut réduire les échecs liés aux limites invisibles et permettre des approches différentes pendant les fusillades, poursuites et braquages.

Les séquences scriptées resteront présentes, et certaines missions imposeront toujours le contrôle de Jason ou Lucia.

GTA 6 avance et sa sortie aura lieu dans un peu plus d’un mois sur PS5 et Xbox Series en exclusivité : pas de version PC au lancement, contrairement à ce que disaient des rumeurs. Les joueurs, après avoir découvert la vidéo de gameplay de 27 minutes sur Netflix, s’attendent donc à une immense liberté dans le monde ouvert de Vice City.

GTA 6 offrira plus de liberté lors des missions scénarisées

Mais reste que dans les jeux de Rockstar, on a rarement la liberté de choisir son approche lors des missions principales. Les amateurs de jeux Rockstar ne le savent que trop bien : s’écarter du chemin prévu, éliminer un ennemi avant que ce soit l’objectif ou tenter une approche différente entraîne un échec. Depuis des années, les fans critiquent ce choix bien trop restrictif.

Et même les jeux récents de Rockstar souffrent de ce défaut, comme Red Dead Redemption 2. Les missions scénarisées sont très restrictives et s’arrêtent si le joueur s’éloigne du chemin ou ne fait pas exactement ce que Rockstar attend de lui. Mais en parallèle, on a un monde ouvert avec une totale liberté pour faire ce que l’on souhaite.

Bref, Rockstar est bien décidé à corriger ce problème dans GTA 6, comme le dévoile Rob Nelson, l’un des développeurs du studio, dans un entretien à IGN. L’homme explique que le studio a cherché à offrir bien plus de flexibilité aux joueurs pendant les missions.

Toutefois, rappelons que précédemment, Rockstar nous a dit que le choix entre Lucia et Jason serait imposé lors de certaines missions. De la liberté, oui, mais pas trop non plus.

Différentes approches pendant les missions

Justement, puisque l’on parle de Lucia et Jason, Rob Nelson évoque une mission de la vidéo de gameplay de Netflix. Alors qu’une fusillade a lieu, les protagonistes progressent chacun de leur côté et à ce moment : le joueur pourra choisir son approche.

Un autre exemple de la vidéo de gameplay de Netflix, c’est la mission avec Raul. Au début, Jason tire depuis la voiture en mouvement pendant que Lucia conduit, avant un switch. À ce moment, exit Jason et le joueur contrôle Lucia et conduit donc la voiture. On passe donc d’un gunfight à la conduite en pressant le bouton pour switcher.

Rockstar souhaite que les courses-poursuites ou braquages obéissent aux mêmes règles que le reste du jeu, c’est-à-dire se dérouler dans le cadre d’une mission scénarisée mais en laissant un peu plus de liberté. Ou alors un lancement naturel de la mission lorsque le joueur explore la carte.

Mais il restera des parties scriptées

Bien évidemment, les séquences scriptées seront toujours de la partie dans GTA 6, puisque Rockstar privilégiera toujours une mise en scène spectaculaire et cinématographique à certains passages, quitte à limiter quelque peu le joueur.

Alors, est-ce que ce changement de philosophie va plaire aux joueurs ? En tout cas, les réactions sont assez enthousiastes face à cette possibilité que le joueur ne soit plus limité. Après tout, il est paradoxal que les missions imposent des limites invisibles quand le monde ouvert permet d’approcher comme on le souhaite.