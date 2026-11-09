La NASA ouvre les candidatures pour vivre sur la Lune, et les conditions de sélection sont particulièrement strictes

Pour sa conquête de la Lune et de Mars, la NASA ouvre les candidatures pour le recrutement d’astronautes. La date limite est fixée au 3 décembre et les conditions sont particulièrement strictes. Pour les candidats sélectionnés, c’est une possible mission sur la future base lunaire de la NASA qui les attend.

© Unsplash

La NASA recrute une nouvelle promotion d’astronautes pour préparer les missions vers la Lune et Mars, avec des candidatures ouvertes jusqu’au 3 décembre.

Les critères sont stricts : citoyenneté américaine, haut niveau d’études scientifiques ou techniques, expérience professionnelle et aptitude médicale aux vols longue durée.

Les astronautes sélectionnés pourraient participer aux futures missions Artemis et à la construction progressive d’une base lunaire près du pôle sud à partir de 2029.

Il s’agit de la 25e promotion d’astronautes depuis la sélection de ses sept premiers en 1959. Randy Bresnik, qui dirige l’équipage d’Artemis III, a déclaré : « Nous avons bien plus de travail que d’astronautes ». Il faut dire que la NASA n’a que 32 astronautes actifs pour préparer la Station spatiale internationale, Artemis et les futures missions vers Mars.

Les critères de la NASA pour vivre sur la Lune sont très stricts

Tout d’abord, pour candidater, il faut être citoyen des États-Unis. Une fois passée cette exigence, la NASA demande un master dans les sciences, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques et trois années d’expérience professionnelle.

Pour un Français qui n’a pas la nationalité étasunienne, impossible de déposer un dossier. La NASA accepte aussi certains diplômes médicaux, deux années de doctorat ou une formation de pilote d’essai. Pour finir, il faut passer un examen médical complet pour les vols spatiaux de longue durée.

Lors de la phase de recrutement précédente, la NASA a reçu plus de 8 000 dossiers pour une sélection très serrée. Et pour cause, ce ne sont que dix personnes qui ont été retenues pour la promotion 2025. Pour la suivante, elle sera annoncée en fin d’année 2027.

Ensuite, la formation des heureux élus commencera au centre spatial Johnson de Houston et durera près de deux ans. Au programme, des sorties dans l’espace, de la géologie lunaire, du pilotage d’avions rapides et des opérations complexes en équipage. Une formation de plusieurs années avant un premier vol pour une partie des astronautes.

Des entreprises privées livreront des marchandises sur la Lune

C’est en avril 2026 qu’Artemis II a emmené quatre astronautes autour de la Lune alors qu’aucun équipage n’avait approché notre satellite depuis Apollo 17 en 1972. En 2027, Artemis III se déroulera près de la Terre pour tester les rendez-vous et les amarrages avec les atterrisseurs lunaires de SpaceX et Blue Origin. Puis en 2028, Artemis IV tentera de poser deux astronautes près du pôle sud lunaire.

La NASA prépare également le matériel qui équipera ces équipages, avec huit entreprises retenues pour transporter des équipements vers la surface lunaire. Elles pourront possiblement se partager de futures missions dans le cadre de CLPS 2, le programme qui achète des livraisons privées vers la Lune. On parle d’un plafond cumulé de 10 milliards de dollars sur dix ans.

Parmi les huit entreprises retenues, on trouve donc SpaceX et Blue Origin avec Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems et Voyager Technologies. Ce n’est pas dès aujourd’hui que les 10 milliards de dollars seront distribués puisque chaque mission aura un contrat séparé. Les huit entreprises n’ont pas de part fixe sur l’enveloppe prévue.

Une étape lunaire avant la conquête de Mars

La NASA souhaite que des rovers, des robots, des moyens de production électrique et des structures soient déjà sur place quand les équipages arriveront. Ensuite, la base lunaire sera construite par étapes près du pôle sud, une zone riche en glace d’eau. Il s’agit donc d’un endroit stratégique pour l’eau, l’oxygène et le combustible des fusées.

De 2029 à 2032, la NASA prévoit la mise en service des premiers éléments de la base. Et à partir de 2032, l’objectif est une présence humaine plus régulière pour tester les technologies qui seront nécessaires aux missions vers Mars.

Source : Associated Press