Amazon brade le Samsung Galaxy A17 pour le Black Friday : ce smartphone Android passe sous les 200 € 

Avec le Black Friday, il devient possible de trouver de bons smartphones Android, comme le Samsung Galaxy A17 pour moins de 200 €. En effet, Amazon propose ce mobile pour 194 €, au lieu de 299 €.

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Les smartphones sont à prix cassé pendant le Black Friday Amazon. De nombreux appareils sous Android sont bradés, dont les produits d’entrée de gamme. Dans ce domaine, la référence sur le marché actuel, le Samsung Galaxy A17 s’affiche à un tarif préférentiel. Ce dernier est proposé pour 194 €, alors qu’il est toujours affiché à 299 € sur la boutique officielle. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android pour un usage basique, c’est simplement la meilleure offre disponible. Notons aussi que si jamais le téléphone ne vous convient pas, vous avez jusqu’au 15 janvier prochain pour le retourner et obtenir un remboursement.

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Le Samsung Galaxy A17 avec 35 % de remise sur Amazon

Comme dit précédent, le Samsung Galaxy A17 se présente comme le smartphone Android d’entrée de gamme au meilleur rapport qualité/prix. En effet, pour un mobile désormais disponible sous la barre des 200 €, il affiche une solide fiche technique. Dans le détail, il est équipé d’une grande dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est juste excellente.

Samsung Galaxy A17 amazon.fr 194,00 € RDC 185,99 € Pixmania 193,00 € joybuy.fr 194,00 € Cdiscount 199,79 € Fnac 208,98 € Darty 209,00 € Fnac 211,99 € Occasion Alternate 213,90 € Carrefour 223,99 € PC Componentes 226,99 € Pixmania 227,00 € Occasion RED by SFR 239,00 € Darty 241,00 € Reconditionné Fnac 272,00 € Boulanger 272,00 € Darty 272,00 € ElectroDepot 274,00 € E.Leclerc 279,00 € SFR 279,00 € Carrefour 279,99 € Cdiscount 289,27 € Samsung 299,00 € RDC 299,95 € Materiel.net 299,95 €

Sous le capot, nous retrouvons un processeur Exynos 1330 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Disons-le tout de suite, la puissance est suffisante pour une utilisation basique de votre téléphone. Consulter vos mails et surfer sur les réseaux sociaux ne posent pas de problèmes. Mais avec les tâches les plus exigeantes comme le gaming, il est très vite en difficulté. Ensuite, il fonctionne avec l’interface One UI, basée sur Android.

Vous allez profiter de six années de mises à jour majeures avec le Samsung Galaxy A17. En prime, vous avez également le droit à quelques fonctionnalités IA en lien avec Gemini. Sa batterie de 5 000 mAh assure une journée d’autonomie, mais il va être difficile d’en tirer plus. Pour la partie photo, il embarque un triple capteur. Le module offre une bonne polyvalence pour la gamme. Seule la photo de nuit est vraiment problématique.

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