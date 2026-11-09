Amazon brade le Samsung Galaxy A17 pour le Black Friday : ce smartphone Android passe sous les 200 € 

Thibaut Derex
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Avec le Black Friday, il devient possible de trouver de bons smartphones Android, comme le Samsung Galaxy A17 pour moins de 200 €. En effet, Amazon propose ce mobile pour 194 €, au lieu de 299 €. 

Galaxy A17 Black Friday

Les smartphones sont à prix cassé pendant le Black Friday Amazon. De nombreux appareils sous Android sont bradés, dont les produits d’entrée de gamme. Dans ce domaine, la référence sur le marché actuel, le Samsung Galaxy A17 s’affiche à un tarif préférentiel. Ce dernier est proposé pour 194 €, alors qu’il est toujours affiché à 299 € sur la boutique officielle. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android pour un usage basique, c’est simplement la meilleure offre disponible. Notons aussi que si jamais le téléphone ne vous convient pas, vous avez jusqu’au 15 janvier prochain pour le retourner et obtenir un remboursement. 

À lire aussi : tout savoir sur le Black Friday 2026 

Le Samsung Galaxy A17 avec 35 % de remise sur Amazon

Comme dit précédent, le Samsung Galaxy A17 se présente comme le smartphone Android d’entrée de gamme au meilleur rapport qualité/prix. En effet, pour un mobile désormais disponible sous la barre des 200 €, il affiche une solide fiche technique. Dans le détail, il est équipé d’une grande dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est juste excellente. 

Sous le capot, nous retrouvons un processeur Exynos 1330 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Disons-le tout de suite, la puissance est suffisante pour une utilisation basique de votre téléphone. Consulter vos mails et surfer sur les réseaux sociaux ne posent pas de problèmes. Mais avec les tâches les plus exigeantes comme le gaming, il est très vite en difficulté. Ensuite, il fonctionne avec l’interface One UI, basée sur Android. 

Vous allez profiter de six années de mises à jour majeures avec le Samsung Galaxy A17. En prime, vous avez également le droit à quelques fonctionnalités IA en lien avec Gemini. Sa batterie de 5 000 mAh assure une journée d’autonomie, mais il va être difficile d’en tirer plus. Pour la partie photo, il embarque un triple capteur. Le module offre une bonne polyvalence pour la gamme. Seule la photo de nuit est vraiment problématique. 

À lire aussi : notre guide d’achat dédié aux chargeurs rapides 

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Thibaut Derex
Thibaut Derex

Rédacteur web passionné par la Tech, je me suis spécialisé dans les guides d’achat et les bons plans. Après plusieurs expériences enrichissantes dans différents médias, dont TG, et après avoir testé une large gamme de produits (smartphones, casques Bluetooth, téléviseurs, etc.

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