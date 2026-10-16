Le trailer final de GTA 6 divise les fans, Rockstar est accusé d’avoir menti sur la qualité des graphismes

Nassim Chentouf
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Le trailer de lancement de GTA 6 est disponible depuis le 15 octobre dernier et on peut le dire, le succès est au rendez-vous. Sauf que certains joueurs, beaucoup trop pointilleux, critiquent des images et estiment que le jeu a subi un downgrade. C’est une partie en particulier qui divise la communauté.

Lucia GTA 6 downgrade

Ça y est, nous avons le trailer de lancement avant la sortie de GTA 6. C’est le 19 novembre prochain que le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series dans un premier temps puis arriverait sur PC en 2027. Ce qu’il faut retenir, c’est que la sortie des versions console est fixée dans un mois et que l’attente fut longue.

Le trailer de lancement de GTA 6 est accusé de downgrade

Lucia GTA 6 downgrade
Lucia GTA 6 downgrade

Pour l’occasion, Rockstar a donc publié un trailer de lancement d’une minute trente qui montre plusieurs moments du jeu et se concentre sur Jason et Lucia. Mais ce n’est pas tout puisque ces images s’accompagnent du morceau officiel “Flower in a Hurricane” de Justice, avec Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard.

Bref, tous les ingrédients sont réunis pour un lancement en fanfare de GTA 6 et aucun doute sur le fait que les joueurs seront des millions à travers le monde pour lancer le titre. Sauf que voilà, ce trailer final divise aussi.

En cause, une séquence où Jason conduit une décapotable et Lucia admire le paysage au premier plan (26 secondes exactement dans le trailer). Il s’agit d’une scène qui reprend le plan exact de l’une des images dévoilées par Rockstar il y a de ça plusieurs semaines.

Et sur l’image en question sur le site de Rockstar, les joueurs jugent que la scène est beaucoup plus détaillée alors que dans le trailer final, les graphismes paraissent moins soignés et fournis.

Le jeu le plus attendu de la décennie ?

Bref, on le sait, les joueurs adorent débattre autour de GTA 6 et exiger du titre qu’il soit une copie parfaite du monde réel. N’oublions pas qu’une image, contrairement à une vidéo, est retravaillée derrière et donc forcément le rendu n’est pas le même. Et il serait de mauvaise foi de dire que le trailer de lancement de GTA 6 n’en met pas plein les yeux en termes de graphismes.

C’est quelque peu du chipotage autour d’un seul passage qui est comparé avec un screen dont la méthode de capture n’est pas du tout la même. Notons toutefois qu’il ne s’agit que d’une minorité qui débat sur Reddit ou encore YouTube et que pour la majorité des joueurs, ce trailer de lancement est tout simplement réussi.

Rappelons que Rockstar est quelque peu avare en images de GTA 6. Alors que la sortie a lieu dans un mois, nous n’avons eu que deux trailers, une bande-annonce de lancement donc et un extrait de gameplay de 27 minutes publié dans un premier temps sur Netflix. Le mystère reste entier autour du contenu, mais on en apprendra sans doute plus à quelques jours de la sortie puisque la presse aura droit à ses copies pour publier leurs tests.

GTA 6 n’a dévoilé que peu d’informations à un mois du lancement

Rockstar cherche à garder la surprise jusqu’au bout et pour les plus impatients, un coffret collector à 400 euros, mais sans le jeu dedans, est également proposé. Malheureusement pour les amateurs de supports physiques, toujours pas de disque prévu à l’occasion.

Did Rockstar add a blurry filter to the final game?
byu/AnimalDesatado inGTA6

La boîte de GTA 6 n’aura qu’un code de téléchargement et possiblement un poster de la carte de Leonida selon les rumeurs. Et pour ceux qui s’agacent de ce choix du tout dématérialisé, Strauss Zelnick, patron de Take-Two, assume totalement ce choix du dématérialisé pour GTA 6, quitte à agacer une partie de la communauté.

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Nassim Chentouf
Nassim Chentouf

Passé par plusieurs rédactions et toujours actif dans d’autres, je suis spécialisé dans les nouvelles technologies, l’automobile, le gaming et bien d’autres sujets passionnants. Mon œil affuté me permet de repérer les meilleures actualités pour BuzzArena.

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