Epic Games Store : un jeu de construction gratuit et 100 € de contenus offerts pour un free-to-play basé sur Donjons & Dragons

Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Pour bien commencer le mois de novembre, la plateforme vous offre deux titres. Idle Champions of the Forgotten Realms, qui va plaire aux fans de Donjons & Dragons, et Flotsam, un excellent jeu de construction de type bac à sable.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

L’Epic Games Store reprend ses bonnes vieilles habitudes. Alors que vous aviez dû vous contenter d’un unique jeu gratuit la semaine dernière, c’est bien deux titres qui sont disponibles gratuitement entre le 5 et le 12 novembre prochain. Comme toujours, ces derniers proposent des genres bien différents pour que tout le monde puisse s’y retrouver. Le premier est Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu de stratégie qui se base sur l’univers de Donjons & Dragons. Précision importante : il s’agit d’un free-to-play ! L’offre est ici un pack de champions d’une valeur de « 100 € » et non le jeu en lui-même. Le second est Floatsam, un titre de construction où vous devez gérer une ville au milieu d’une mer remplie de déchets. Notons que les jeux sont très bien notés par les joueurs et qu’il serait donc dommage de ne pas les ajouter à votre bibliothèque.

Flotsam est désormais un jeu gratuit sur l’Epic Games Store

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Tout d’abord, commençons par vous présenter le seul véritable jeu gratuit de la semaine : Flotsam. Il s’agit d’un titre de construction avec un concept pour le moins original. Dans ce dernier, vous devez transformer les déchets que vous trouvez dans l’océan en bâtiments. Votre ville se construit autour de votre bateau et vous pouvez donc découvrir les alentours en vous déplaçant avec celui-ci.

Au fil du temps, vous allez pouvoir explorer des ruines et secourir des personnes ainsi que des animaux. Comme toujours, il y a un système de technologie à débloquer et vous devez gérer votre population, de la gestion de la nourriture à celle des maladies. Pour revenir, sur les naufragés, chacun d’entre eux à sa propre histoire ainsi que sa propre spécialité. Ils vont vous donner des quêtes qui vont vous aider dans votre développement.

Pour faire simple, l’objectif principal est de transformer votre petite ville en une communauté autonome. Les possibilités sont nombreuses, ce qui offre une certaine rejouabilité. Pour résumer, on peut facilement passer des dizaines d’heures sur Flotsam. Dernièrement, on peut aussi noter de beaux graphismes, ainsi qu’une jolie direction artistique. Sur cette partie, il n’y a absolument rien à redire.

L’Epic Games Store vous offre un pack de 100 € pour Idle Champions of the Forgotten Realms

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Comme dit précédemment, Idle Champions of the Forgotten Realms est un free-to-play. L’offre proposée par l’Epic Games Store consiste en un pack vous donnant accès à des contenus d’une valeur de 100 €. Mais avant de présenter celui-ci, attardons-nous sur le jeu en lui-même. Le titre ne s’en cache pas, il est entièrement basé sur l’univers de Donjons & Dragons avec plus de 140 champions bien connus des fans.

Le jeu « réunit des champions emblématiques issus de campagnes, de jeux vidéo, de romans, d’actual plays (parties filmées), de bandes dessinées et d’émissions du T-RPG D&D dans une grande aventure. » Ici, vous devez gérer vos équipes, mais les combats sont automatiques. Vous pouvez laisser le titre tourner et vos personnages combattront jusqu’à la défaite. En bref, votre tâche principale est d’optimiser l’ensemble.

Vous allez trouver un total de huit campagnes et plus de 200 aventures différentes. Idle Champions of the Forgotten Realms ne manque clairement pas de contenus. Pour le reste, grâce à l’offre Epic Games Store vous allez recevoir gratuitement 32 coffres de platines, cinq personnages, deux potions d’une durée d’une semaine et un familier draconien. Vous avez jusqu’au jeudi 12 novembre à 17h00 pour récupérer tout le contenu.