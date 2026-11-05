Black Friday : le Samsung Galaxy A57, meilleur smartphone Android de milieu de gamme, est bradé sur Amazon

Le Samsung Galaxy A57, véritable référence des smartphones de milieu de gamme, est à prix cassé pour le Black Friday. En effet, Amazon propose le téléphone et le chargeur pour 489 €, au lieu de 569 €.

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De nombreux appareils Samsung sont en promotion à l’occasion du Black Friday Amazon. Parmi les offres les plus intéressantes à trouver sur la plateforme, on retrouve une belle réduction sur le Samsung Galaxy A57. Ce dernier qui se place sans conteste parmi les meilleurs smartphones Android de milieu de gamme est affiché à 489 €, alors que son tarif conseillé est de 569 €. De plus, comme souvent, Amazon vous offre le chargeur secteur de quoi économiser quelques euros supplémentaires. Notons aussi que pendant le Black Friday, le revendeur vous propose une période de retour allongée. Si le mobile ne vous convient pas, vous avez jusqu’au 15 janvier prochain pour le retourner et vous faire rembourser.

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Le Samsung Galaxy A57 en promo sur Amazon

Dans le détail, le Samsung Galaxy A57 se positionne comme un smartphone Android de milieu de gamme. Il est équipé d’une grande dalle Amoled de 6,7 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. L’écran est lumineux et bien calibré. En bref, il offre une très bonne qualité d’affichage. Sous le capot, nous retrouvons une puce Exynos 1680 épaulée par 8 Go de RAM. Pour la catégorie, il n’y a rien à redire sur les performances.

Samsung Galaxy A57 amazon.fr 489,00 € E.Leclerc 489,00 € Fnac 502,00 € Boulanger 502,00 € Darty 502,00 € Samsung 529,00 € ElectroDepot 534,00 € RED by SFR 549,00 € SFR 549,00 € Carrefour 549,99 €

La puissance est suffisante pour du multitâche ou pour jouer à la majorité des jeux mobiles dans de bonnes conditions. Sa batterie de 5 000 mAh assure une belle autonomie. Vous pouvez boucler votre journée sans avoir à le recharger. Notons aussi la présence d’une charge rapide de 45 W. Ce modèle est compatible avec le Wifi 6 et le Bluetooth 5.3. Il est aussi certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

Pour la partie photo, il embarque un triple capteur avec un objectif principal de 50 Mpx. C’est un photophone polyvalent, mais il faut savoir que dans le domaine de la photographie, son concurrent direct, le Google Pixel 10a fait mieux. Dernièrement, le Samsung Galaxy A57 a déjà reçu la mise à jour One UI 9 (Android 17) et va profiter d’un suivi de six années. Vous pouvez donc profiter de différentes fonctions IA basées sur Gemini.