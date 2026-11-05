Pour retrouver les sensations du jeu dans le film Resident Evil de 2026, le réalisateur a utilisé un iPhone

L’iPhone a été utilisé sur le tournage du film Resident Evil de 2026. C’est ce que Zach Cregger, son réalisateur, explique au micro d’Apple. Mais alors comment le smartphone a-t-il participé à ce projet ? On vous explique tout.

Zach Cregger a utilisé un iPhone avec l’application Cadrage pour préparer les plans du film Resident Evil de 2026.

Le smartphone ne filme aucune scène : il sert à tester les cadres, choisir les objectifs et montrer à l’équipe le rendu attendu.

Cette méthode aide le réalisateur à construire une mise en scène inspirée du jeu vidéo, avec une caméra pensée autour des mouvements du héros.

Le Resident Evil de Zach Cregger a conquis aussi bien la presse que les spectateurs. Il faut dire qu’à sa barre on trouve un réalisateur qui nous a déjà offert deux pépites horrifiques, Barbare et Évanouis. Pour adapter la franchise vidéoludique de Capcom, le réalisateur a utilisé un iPhone sur le tournage avec l’application Cadrage qui reproduit le champ de vision de plusieurs objectifs.

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Le smartphone d’Apple n’a pas tourné de séquence mais a été utilisé pour préparer chaque séquence, tester le cadre et choisir les objectifs en pré-production. Zach Cregger a donc pu voir sur l’écran de son iPhone ce que les caméras filmeraient juste après.

Resident Evil director Zach Cregger counts iPhone among his go-to filmmaking tools.



Go inside his unique approach to crafting immersive horror experiences, and watch his latest movie now on the Apple TV app. https://t.co/oOpQL0mJde pic.twitter.com/RHWwlPjFID — Apple TV (@AppleTV) November 4, 2026

Zach Cregger n’a eu qu’à choisir le cadre, prendre une photographie puis imprimer l’image pour son équipe. Et le résultat est là puisque grâce à l’application Cadrage de l’iPhone, Zach Cregger a pu faire en sorte que chacun sache l’optique à utiliser et ce qui entrera dans le cadre.

Le réalisateur explique qu’il prépare ses scènes avec cette technique depuis Barbare et Évanouis. “J’ai toujours mon iPhone avec moi”, résume le cinéaste. Le réalisateur a donc fait pareil avec ses deux précédents films en s’organisant autour de photographies prises en pré-production. L’iPhone permet donc d’éviter une part de l’improvisation sur le tournage.

Le but du réalisateur était de retrouver les sensations des jeux

Et la méthode colle d’autant plus au film Resident Evil que Zach Cregger l’a construit pour retrouver les sensations en jeu. La caméra est constamment placée sur l’épaule de Bryan avec quelques moments en vue subjective.

Le but pour Zach Cregger fut que les mouvements du protagoniste dictent ceux de la caméra. Résultat, une horreur plus immersive avec une mise en scène proche de ce qu’un joueur peut ressentir lorsqu’il parcourt un Resident Evil.

© Dušan Martinček/Sony Pictures

Et puis le film adopte d’autres éléments de gameplay comme la gestion des munitions de Bryan, les changements d’armes, les portes verrouillées et la progression par zones où le joueur croise des PNJ. Ici, il s’agit aussi bien de deux employés d’Umbrella Corporation en voiture ou encore d’une petite fille dans une caravane.

Bryan vérifie à plusieurs moments son nombre de munitions dans le film et Zach Cregger explique que le but était que le public sache aussi combien de balles étaient encore disponibles à certains moments. Comme dans les gens avant d’aller au passage suivant.

D’autres films hollywoodiens tournés à l’iPhone

Bref, vous l’aurez compris, l’iPhone a eu une grande place dans la pré-production du film Resident Evil de 2026. Et autre précision, la méthode a aussi été utile au réalisateur pour travailler avec Dariusz Wolski, son directeur de la photographie. Le réalisateur n’a pas eu besoin d’installation complète pour discuter de ce qu’il souhaitait avec Dariusz Wolski.

Ce n’est pas la première fois qu’un iPhone est utilisé sur un tournage. Ce fut le cas avec 28 ans plus tard, même si précisons que là le réalisateur Danny Boyle utilisait plusieurs smartphones pour filmer. Il ne s’agit pas d’un travail préparatoire. Mais l’exemple est là et montre surtout que le smartphone d’Apple est polyvalent.

Parmi les autres réalisateurs amateurs de l’iPhone sur des tournages, Sean Baker qui a tourné Tangerine avec des iPhone 5s. Idem pour Steven Soderbergh, à qui l’on doit notamment Ocean’s Eleven, qui a filmé son film Unsane avec un iPhone 7 Plus.