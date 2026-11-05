Une IA top secrète d’OpenAI a trouvé 1 000 failles Linux qui permettaient aux pirates prendre le contrôle d’un PC

C’est un séisme dans le monde de la cybersécurité. Le futur modèle d’OpenAI dédié au domaine a trouvé 948 failles dans le noyau Linux. Des failles dangereuses puisqu’elles permettent à un pirate sans droits élevés d’avoir un accès root, soit le contrôle total.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Le futur modèle d’OpenAI dédié à la cybersécurité a trouvé 948 failles dans le noyau Linux après avoir analysé environ 7 % de son code.

La campagne a coûté 1,21 million de dollars en tokens, soit environ 1 279 dollars par faille découverte.

En dix jours, 61 failles avaient déjà été corrigées et 43 autres avaient une modification en préparation.

Et la découverte de ces failles de Linux fut coûteuse puisque la facture atteint 1,21 million de dollars en tokens. Un coût élevé mais qui permet de trouver rapidement des failles alors que des humains prendraient plusieurs semaines.

OpenAI a utilisé une IA au nom gardé secret pour traquer des failles Linux

La découverte fut faite lors d’une campagne lancée par OpenAI autour de la dernière version du noyau Linux. Pour rappel, le noyau est le cœur du système d’exploitation qui gère la mémoire, le processeur, les fichiers, les périphériques.

Mais alors comment tout cela s’est déroulé ? D’abord, le laboratoire IA n’a examiné qu’environ 2,8 millions de lignes de code sur plus de 40 millions, soit près de 7 % du noyau. Le but était d’abord de sélectionner les zones accessibles à un utilisateur avec peu de droits. Ensuite, la sélection a isolé 5 034 cibles.

Des outils IA ont ensuite repéré 2 308 failles possibles en douze heures. Après plusieurs autres procédures, dont la suppression des doublons et des variantes, OpenAI a comptabilisé 948 failles du noyau Linux. À noter que ces failles demandent à ce que l’acteur malveillant ait déjà un accès limité.

OpenAI a soumis ses correctifs suite à ces découvertes

OpenAI a ensuite étudié ces attaques possibles et en a trouvé dix que ses équipes ne connaissaient pas. Idem pour des experts externes spécialisés dans le système d’exploitation libre. “Pour des raisons de sécurité, nous omettons les détails techniques complets”, explique le laboratoire IA.

Attention puisque l’IA s’est également trompée lors d’un premier essai. Le modèle a annoncé 200 attaques réussies alors qu’une vérification humaine n’en a trouvé que 20 via les droits root grâce à une autre faille que celle étudiée. OpenAI a donc ajouté un contrôle séparé pour vérifier chaque attaque.

Mais cette campagne a aussi permis de créer des correctifs ensuite proposés aux mainteneurs Linux. Après dix jours, 61 failles ont eu droit à un correctif dans le noyau et 43 autres avaient une modification en préparation. On en trouvait également près de 300 discutées publiquement.

Les humains doivent désormais gérer le flot de failles à corriger

OpenAI a envoyé des centaines de rapports et de correctifs en priorité pour les failles les plus graves. Si la facture est en millions de dollars, il faut toutefois noter que chaque faille a coûté environ 1 279 dollars à découvrir.

Linux enchaîne les rapports dernièrement. En septembre 2026, le nombre de failles recensées approchait 2 000 par version, contre environ 500 sur une bonne partie de la génération Linux 6.x. Jakub Kicinski, mainteneur du réseau Linux, déclare : “Nous sommes complètement débordés”.

Désormais, la pression est sur les épaules des humains qui vérifient, classent puis corrigent ce flot de failles découvertes par IA.